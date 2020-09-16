Серёга Ру написал комментарий к моей последней статье с говорящим названием «Под чьим гербовым орлом живёт Россия? Под орлом Габсбургов!»:

«Может и так. Но давайте всё же это всё воспринимать и принимать во благо России, а не во вред! Сейчас модно выискивать какие-то тайные смыслы во всём. Да, всё что написано может и верно. Но, должны ли мы воспринимать всё это как отрицание нашей истории, нашей государственности в определённых символах. Может всё это обернуть нам, нашей стране, России на пользу, а не на вред?

До сих пор наши враги используют любую возможность, что бы облить грязью наш государственный флаг Триколор. Называют его "власовской тряпкой" и т.д. И самое интересное, что они и лжепатриоты, делают свои выводы на основании всего лишь одной фотографии. Нигде не доказано, что Триколор использовался Власовым повсеместно. Но враги России, постоянно муссируют эту тему. Для чего? Чтобы вызвать у людей сомнение, недоверие, брезгливость и отторжение к нашему государственному флагу. И я слышу эту ненависть к флагу от многих казалось бы патриотически настроенных людей. А ларчик тут легко открывается. Кто-то просто ненавидит российский Триколор! А кто-то просто большевик в душе и ему милей красный флаг. Вот вся эта несуразица и углубление в исторические дебри, ни к чему хорошему не приводит. Да, историю свою и своих символов знать надо! Но вот однобокая и "чистая" подача материала, без определённых, правильных выводов, вредна, а где-то и опасна.

Это же и касается герба. Вы выдали информацию. Но не подкрепили её правильными выводами. Не направили мысли читателей в правильное направление. Вы только показали, что всё это — НЕ НАШЕ и вроде бы как бы вредит нам. Но почему бы не направить всю эту информацию в нужном для нашей страны направлении. Например:

- Да, у нас была такая история! Но это всё в прошлом. А вот сейчас наша страна, имеющая тысячелетнюю историю, вносит в атрибутику новый смысл, новые значения, новое наполнение современной России. Это будет (и есть) наш, Российский герб, Российский флаг, пролитый кровью наших воинов, сражавшихся в Сирии, Чечне. Защищавших нашу страну от террористов как внутри страны, так и за её пределами. Это символы нашей любимой современной России, которая стремится к полному государственному суверенитету и усилению своего влияния на мировой арене. И все эти исторические символы, которые имели свою особенность, идеологию и значение, имеют теперь только одно значение — служить верой и правдой нашей стране — Российской Федерации!

Вот как надо сейчас подавать материал о наших символах. А не отталкивать народ, наших граждан. Не вызывать пренебрежение и брезгливость к своим символам. Потому что именно это я сейчас прочитал и увидел. Надеюсь, вы поняли то, что я хотел сказать».

Я благодарен Серёге Ру за его мысли, потому что это мнение неравнодушного человека, любящего Россию. И эти его мысли позволили мне понять, что для блага народа российского мне следует написать далее.

Серёга Ру написал: «До сих пор наши враги используют любую возможность, что бы облить грязью наш государственный флаг Триколор...»

Объясняю всем и Серёге в том числе, этим занимаются мелкие людишки — так называемые агенты влияния. Они, конечно, нам враги по сути, но очень мелкие, фактически пешки. Самые опасные враги российского народа — те, которые устраивают нам перемены к худшему в масштабе всей страны, причём под видом благих намерений. Они всё время, на словах, хотят сделать нашу жизнь лучше, а по факту всегда получается, что за их внешне привлекательными и благовидными обещаниями таится обман и достижение своих весьма коварных планов.

Вспомните, как коварно был уничтожен СССР! Проведенный тогда общенародный Референдум показал, что подавляющее большинство советских людей было за сохранение Советского Союза!

Однако, несмотря на это, предельно наглые и циничные политики с известными фамилиями его всё равно развалили!

С тех пор прошло каких-то 29 лет, и вот Серёга Ру пишет: «Да, у нас была такая история! Но это всё в прошлом. А вот сейчас наша страна, имеющая тысячелетнюю историю, вносит в атрибутику новый смысл, новые значения, новое наполнение современной России. Это будет (и есть) наш, Российский герб, Российский флаг, пролитый кровью наших воинов, сражавшихся в Сирии, Чечне...»

Зашибись! Более 27 000 000 погибших в Великой Отечественной войне за свободу и независимость нашей советской Родины, за социалистические идеалы — это всё в прошлом, несмотря на то, что ежегодно наш народ продолжает отмечать великий День Победы советского народа над германским фашизмом!

4 февраля 1931 года тогдашний руководитель СССР Иосиф Виссарионович Сталин на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности произнёс исторические слова: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут».

Сталин прекрасно понимал, что революцию в России 1917 года подготавливали и делали на деньги западных банкиров вовсе не для того, чтобы коренные народы стали лучше жить, а для того, чтобы страна Россия перестала существовать как государственное образование. Она должна была превратиться в политический труп, лучшие куски которого вместе с живыми людьми должна была пожрать мировая олигархия. Он и Ленин не дали этого сделать ставленнику мирового сионизма Лейбе Бронштейну (Троцкому), организатору в России «Красной Армии».

Как раз 10 лет, с февраля 1931 по 22 июня 1941 года СССР под руководством И.В.Сталина развивался бурными темпами. А потом всё-таки грянула ожидаемая война, которую устроил коллективный капиталистический Запад первому в мире государству рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции.

Однако, наш народ выстоял в той страшной кровопролитной войне, понеся огромные потери... Нас не смяли тогда, даже несмотря на то, что Гитлеру помогала людьми и вооружениями вся Европа, а «нейтральная» Швейцария являлась расчётно-кассовым центром нацистской Германии!

Но, к сожалению, это действительно всё в прошлом... А в настоящем мы имеем то, что, наверное, мы бы имели при Адольфе Гитлере, если бы он победил нас тогда.

Народ России (90% населения) сегодня владеет максимум десятью процентами тех средств или доходов, которые он мог бы иметь при социализме. Это моя оценка. Но есть и более худшая оценка! Причём она была дана ещё полтора года назад:

«Россия стала чемпионом мира по неравенству: Три процента граждан владеют почти всем капиталом страны».

Три процента самых богатых россиян владеют 92% всех срочных вкладов и 89% финансовых активов страны. Таковы данные исследования Высшей школы экономики и Внешэкономбанка, которое публикует "Коммерсант".

Приложение: "Расслоение в России снова как накануне революции 1905 года". (Статья Михаила Зубова за 2018 год, опубликована в "КП").

Концентрация денег у этой группы людей возросла за пять лет: в 2013 году она владела 84% богатств. В докладе отмечается, что остальные 97% населения с тех пор стали жить хуже. Насколько справедливым является такое распределение благосостояния граждан и можно ли его изменить? С этим вопросом «Комсомолка» обратилась к ведущим экономистам страны.

- Мы стали чемпионами по имущественному расслоению граждан, но это не то лидерство, которым стоит гордиться, - сказал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

- В Норвегии самые богатые имеют доход лишь в 4 раза больше, чем самые бедные. В Германии эта разница в 7 раз. А у нас её просто нельзя оценить. Это позор! Но дитя не плачет — мать не разумеет. Народ недовольства не проявляет — значит все нормально. А политика нерегулируемого капитализма привела к тому, что уже трудно что-то поменять. Есть два способа уменьшить пропасть между горсткой богатых и океаном бедных: это устойчивый рост экономики и социальное выравнивание. У нас не работает ни то, ни другое...

Источник: https://www.murmansk.kp.ru/daily/26966.7/4020872/

Понятное дело, что наши олигархи-мультимиллионеры вместе с нашими добрыми правителями все эти годы делали всё для того, чтобы народ вёл себя смирно и проявлял полное спокойствие. На это работали все СМИ и специально обученные агенты влияния.

И когда в конце 2019 — начале 2020 годов по миру стала распространяться коронавирусная инфекция искусственного происхождения, вызывающая covid-19, и при этом вдруг выяснилось, что наша наука и техника шагнули так далеко вперёд в отдельном узком секторе, уже хоть сейчас можно делать в обществе новую революцию — переводить всех людей в электронный концлагерь с тотальным контролем всех и каждого! — самым сообразительным стало ясно, что всё это неспроста, мы живём накануне установления на планете Нового Мирового Порядка, и развал СССР был плановым переходом к нему.

Далее — предстоит обещанное А.Чубайсом сокращение народонаселения планеты на 3/4. Уже понятно, что это сокращение численности людей будет делаться под благовидным предлогом с помощью особых вакцин а также иных воздействий. Это самый гуманный путь достижения олигархами поставленной цели. Гитлер с его концлагерями смерти — это прошлый век! Сейчас есть возможность делать всё иначе.

Ну а что вы хотели, товарищи?! Вы же спокойно относились 20 лет с лишним к тому, что в итоге три процента самых богатых россиян стали владельцами 92% всех срочных вкладов и 89% финансовых активов России. А теперь эти 3% хотят сократить вашу численность! Вы не нужны им, только землю загаживаете, на которую у них имеются свои виды!

Надеюсь, вы поняли то, что я хотел сказать...

Замечу, что подготовка к сегодняшним событиям шла около 10 лет. Ещё в 2011 году я опубликовал статью, слова которой звучали набатом... Вот её начало:

"Наш мир поставлен на грань великой катастрофы. Афера с долларами, а также безудержное потребление США ресурсов, взятых большей частью в долг у других стран в обмен на ничем не обеспеченные бумажки с ликами американских президентов, могут закончиться однажды жесточайшим мировым кризисом либо, что ещё хуже, войной невиданного масштаба.

Самое прискорбное, что элита США запустила этот разрушительный процесс умышленно и злонамеренно. Ещё в конце 90-х годов XX века внук нефтяного магната Джона Рокфеллера, Дэвид Рокфеллер, престарелый американский финансист, поведал следующее: «Мы стоим на пороге глобальных перемен. Всё, в чём мы нуждаемся, – это в масштабном кризисе, и народ примет новый мировой порядок».

Сегодня уже ясно, что элита США намерена осуществить «масштабный кризис» именно с помощью долларовой аферы. Цель – подорвать экономику всех государств выпуском малообеспеченных или вовсе ничем не обеспеченных денег, чтобы потом, когда нарушится существующий мировой порядок, установить свой.

«Действительно, и слова, и действия представителей мировой финансовой элиты свидетельствуют о том, что нынешний кризис используется ею в собственных целях и является механизмом провоцирования глубоких социальных потрясений, в результате которых человечество, ввергнутое в мировой хаос и напуганное всеобщим насилием, само потребует вмешательства наднационального арбитра с диктаторскими полномочиями», — проинформировал сотрудников аппарата Государственной Думы РФ ведущий инспектор Счетной палаты Российской Федерации, доктор философских наук, профессор Курносов Юрий Васильевич. («Информационно-аналитическое обеспечение законотворческой деятельности». Ю.В. Курносов, 28.11.2010).

Это тоже из моей статьи 2011 года:

"Как сообщил британский еженедельник «The Sunday Times», 5 мая 2009 года в Манхэттене в доме президента Рокфеллеровского университета, куратора закрытых проектов в области генной инженерии Пола Нерса, прошла встреча так называемой элиты США. На ней присутствовали самые богатые люди Америки: Дэвид Рокфеллер, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Майкл Блумберг (мэр Нью-Йорка), медиа-магнат Тед Тёрнер и ещё несколько лиц. Из всех обсуждаемых на встрече тем приоритетной оказалась проблема «перенаселённости Земли». Обсуждение проходило за закрытыми дверями, поскольку, как объяснил один из присутствующих, «никто не хотел вовлекать в дискуссию правительства развивающихся стран и не желал, чтобы участников встречи представили в газетах как некое альтернативное правительство мира». Однако, взгляды этих деятелей достаточно хорошо известны. Характерны последние высказывания Теда Тёрнера о том, что причиной глобального потепления является слишком большая численность населения планеты («слишком много материала»), которую необходимо уменьшить на 2/3, доведя до 2 млрд. человек, что позволит обеспечить высокий уровень жизни для оставшихся.

Именно эти деятели, в руках которых находится управление финансовыми потоками, определяют всемирную повестку дня, однако, поскольку их проекты являются уже доступными для мировой общественности, преступным становится само согласие на добровольное подчинение их действительной или мнимой власти." Источник.

Ну а сейчас, в 2020 году, мы уже знаем, с помощью каких мер будет осуществляться намеченное сокращение численности населения планеты — прививки, плюс новые искусственные вирусы, плюс электронный концлагерь с тотальным контролем.

15 сентября 2020 г. Мурманск. Антон Благин