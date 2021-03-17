На Западе наступали «темные века», когда некого было грабить. А когда находилась новая колония, запад процветал. Несколько сотен лет, а может и больше, запад пытался сделать из России колонию, но всегда получал ответный удар. Причем Запад всегда удивлялся этому ответному удару. А удар делался по русским стандартам.

В этой статье приведу свои мысли по поводу Нового Мирового Порядка по-русски. Конечно, он не всем подойдет, но Россия никогда не стремилась навязывать свою волю, не вступая в дискуссию. Этим больше грешил Запад. Тем временем, пока на Западе отгораживались от России, здесь развивалась и расцветала РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, основанная на совершенно других принципах понимания цивилизованности и эволюции человеческого общества.

Русская цивилизация – это всемирный исторический феномен . Именно русской цивилизации суждено статья ядром объединенного человечества. И в этом – историческая и планетарная миссия русского человека: взаимосвязанное, взаимодополнительное и взаимоуважительное историческое бытие народов Земли в едином планетарном организме. Россия – это цивилизация смыслов и практик такого взаимопроникающего сосуществования. Смешно и по майданному глупо, когда о русских думают, как о какой-то обыкновенной нации. Преступно, когда под надуманным предлогом вымирания русской идеи и русских смыслов, прикрываясь ноосферной трескотней, предлагается создание некой русской конфедерации внутри России. Хуторская и майданная психология, как источник таких предложений, никакого отношения к русскому духу и самосознанию не имеет. Русский – это не национальность, а состояние души и духа. Поэтому русским становится и еврей, и татарин, и немец, и бурят. Русский – это эпигенетическая наследственность, рождающаяся в совместном труде на такой огромной и природосложной территории, как Россия. Как только русский обособляется – он перестает быть русским. Русский – это новые открытия, русский – это новые территории на земле и в Космосе, русский – это жажда справедливости и природной гармонии. Русские – это исторически сжимаемая и раскручивающаяся пружина, которая каждый раз охватывает своим влиянием все большие и большие территории. Сейчас история нас сжимает, заставляя концентрироваться, аккумулировать энергию для следующего цикла раскрутки. Как бы это ни было странным – цикл русской раскрутки начнется в течение нескольких лет, потому что русский народ устал сжиматься.



Запад начинал сам верить своей пропаганде, что в России нет культуры, люди дикие, живут в ямах, правит Россией деспот, а все население – рабы. Так говорили и триста лет назад и пятьсот лет назад. Так говорили перед Первой и перед Второй мировой войной, так говорят и сегодня. Некоторых история ничему не учит.

Проблема России и русских людей всегда была в том, что определенная часть гнилой элиты с вожделением смотрела на Запад. Внешний враг для России – мелочь! А вот предательство изнутри – проблема. Ворота Кремля перед поляками открывали те, кто любил Запад больше России. Царя в феврале 1917-го свергали «интеллигенты» и военные, которые считали себя европейцами. Достоевский о них хорошо высказался, правда, Владимир Ильич высказался еще лучше.

Русский, который хочет стать европейцем, вначале становится русофобом. А нет ненависти, сильнее ненависти труса и предателя. Мы – эмоциональная цивилизация, мы любим и можем то, что не могут европейцы – СОПЕРЕЖИВАТЬ. У нас слезы на глазах от фильма «Белый Бим, черное ухо», а на западе сразу бегут в общество защиты животных. Для нас чужое горе – как свое, для европейца это просто работа. У нас даже свой, особый эмоциональный язык есть, который я стараюсь не употреблять при барышнях, но знаю его великолепно.

Мы – как инопланетяне для запада. Они нас просто не понимают! Мы их тоже, но мы понимаем к чему они идут и наше русское сердце страдает за них, а мы все пытаемся их уберечь от ошибок. Русский человек наиболее близок к Творцу, он умеет ПРОЩАТЬ и забывать обиду. От европейца вы такого не дождетесь, у них месть возведена в святыню. Потому нам не подойдет Мировой Порядок западного образца, где всем владеют корпорации, везунчики живут в городах с полным обеспечением, а те, кому не повезло, будут жить в Диких Пустошах, лелея из поколения в поколение надежду попасть в город.

Россия – не корпорация! Россия – МАТЬ! Это самая великая тайна, которая у всех на виду, но ее не замечают. В корпорации, если ты не нужен, тебя откинут. А мать… даже если ребенок ее обидел, сотворил нечто не подобающее, она накажет, но любить не перестанет. А матери-России много детей, мы все ее дети. И нам всем хочется особого внимания. Но не всегда можно его добиться. Мы обижаемся, но это МАТЬ, и она первым делом помогает самому слабому, приучая сильного тоже помогать слабым. На том и стоим!

Мы, русские – цивилизация сильных людей! Мы не европейцы, которые уничтожали слабых, мы помогали слабым стать сильными, за счет этого и выковалась основа русской цивилизации – СПРАВЕДЛИВОСТЬ! Это и есть РУССКИЙ СТАНДАРТ!

Множество авторов пишет, что Россия ничего не предлагает, что запад предлагает чуть ли не рай, а мы просто молчим. А может, вы не там смотрите? Может, не то слушаете? С каких пор Россия должна действовать в рамках западных игр? Играя в ИХ игре, мы проиграем ВСЕГДА. У их игры есть свои правила и эти правила – это не для них. Правила – это только для нас. Их двери закрыты. А «наши двери всегда открыты для диалога». Мы, дескать, молодцы, соблюдаем правила, а они играют без правил! Козлы! В смысле – они козлы…

И тут Россия начинает вести свою игру, по вполне понятным для любого верующего или просто справедливого человека правилам – не укради, не возжелай, не убий… НЕ ВЗДУМАЙ НАС ТРОНУТЬ, потому что мир без России нам не нужен. Сейчас некоторые вскипят, дескать, в России есть и коррупция, и всякие нехорошие люди на хороших должностях. Где-то больница не оштукатурена, старый дом не расселяют, «короновирусные» добавки не выплатили. Я в курсе, мало того, ВСЕ в курсе, кто смотрел «прямую линию» с президентом.

Но ведь все дело в том, что заданные проблемы решаются, а не просто обозначаются. Проблемы есть, их как всегда в нашей истории много. Россия велика и жить в Анадыре – это не то же самое, что жить в Москве или Анапе. И проблемы в Анадыре иные, но все решается, особенно если делать дело. А коррупция будет, пока есть финансовая составляющая. При Сталине тоже была коррупция, за это могли расстрелять. В Китае есть коррупция – расстреливают пачками в месяц и шо?

И опять мы возвращаемся к РУССКОМУ СТАНДАРТУ. Кто такой это русский человек? Что это такое – русская цивилизация? Сразу оговорюсь: местечковый национализм не имеет к этому никакого отношения. Русский, действительно РУССКИЙ человек – враг национализма. Русский – это цивилизация, уклад жизни, культура, мораль. А кто ты по нации, какой у тебя цвет глаз и кожи, какой разрез глаз – дело тридцатое. Для русского главное – чтобы был Человек! А негр он или белый, маленький или высокий, худой или толстый – вообще значения никакого не имеет.

Русский – это и есть СТАНДАРТ! Но стандарт не физиологический данных, а моральных установок. Русский потому наиболее близок к Творцу, потому, что русский – и есть ТВОРЕЦ! Мы – цивилизация созидающих! Вот это и есть идеология русского человека – СОЗИДАТЬ!

Мы долгое время думали над русской идеей, русской идеологией. Это всегда вертелось где-то на кончике языка, как имя актера из фильма: фильм помню, сюжет пересказать могу, а вот актера забыл. Вот секунду назад помнил и забыл… Так и ИДЕЯ – вроде все понятное, но сказать не могу, не получается взять и высказать, не размазывая на несколько томов. Все стало на свои места, когда просто посмотрели на ВСЮ историю России.

Как сказал один уважаемый мною автор: «Россия – это не между Западом и Востоком, Россия – это между Европой и Антарктидой!». И да, наш климат и наша география накладывает свой отпечаток, который уже на генетическом уровне делает нас русскими.

Европа, как символ Запада, находится в очень благоприятных условиях. В европейской морали отсутствует «не согреши», там есть «покайся». То есть: греши сколько угодно, но потом покайся, а возможно и поделись. Европеец всю свою историю борется за блага, удовольствия, получение прибыли. Маркс описал европейца, в словах о том, что ради прибыли капиталист, пойдет на что угодно.

Совершенно другое дело русский человек. Вся история – борьба за выживание. Русские привыкли сражаться с тем, что любого европейца положит в истерику и уныние. А для нас… поплевал на ладони, засучил рукава и вперед! Как сказал Юрий Гагарин: «поехали!». Русский человек аскетичен, он умеет жертвовать малым для достижения мечты, причем даже если эта мечта не исполнится на его веку.

Конечно, мы тоже умеем веселиться и нам не чуждо желание получить удовольствие здесь и сейчас. Но мы умеем концентрироваться на проблеме, когда она только возникает. Это знаменитый «русский рывок». Наш человек может месяц отдыхать, а потом за три дня выполнить месячную норму работы. Никто на планете больше не умеет так жить. А для нас это единственный метод выживания. Русские живут там, где есть максимум шесть месяцев, а то и четыре, чтобы вырастить урожай, починить дом, проложить дорогу. А остальное время вьюга да снега.

Даже мой родной Николаев куда более суровое место, чем Амстердам, хотя столица Голландии находится в более северных широтах. Мы, когда видим истерику американцев, у которых 15 см снега, просто смеемся и идем отгребать снег, который иногда по пояс. И для нас это не является чем-то страшным, для нас это просто жизнь. В Канаде, в климате, в котором русские создают продукт с добавочной стоимостью, почти никто не живет. А Аляска в США считается страшным местом, в России такое «страшное» место – чуть ли не треть территории. И ничего, не боимся, работаем, детей рожаем.

Чтобы повести за собой если не весь, то часть мира, становясь Новым Мировым Порядком с Русским Стандартом, нам в первую очередь нужно самим себе признаться, что мы такие, мы русские, мы не можем быть европейцами или кем-то, кроме русских, по определению. Мы стремимся в будущее, а не получать наслаждения прямо сейчас. Мы готовы в валенках идти к звездам, а не в сандалиях лежать на пляже. Конечно пляжи – это хорошо, но как отдых, для того, чтобы спокойно покинуть теплые моря и сделать то, на что неспособна ни одна страна, ни одна цивилизация этой планеты.

Русский, если становится европейцем, то он становится русофобом! Ему не нравится то, что в России. Он хочет жить в России, но как в Европе. А такого не будет никогда! Не будет здесь ласковой зимы и девять месяцев весны с летом. Не будет здесь ежедневной сиесты по полдня. Мы единственные в своем роде и за это нас Европа боится и ненавидит. Не стоит думать, что мы можем стать для Европы друзьями. Европейцы никогда не забудут нам то, что мы русские и способны просто встать и положить Европу в удобную нам позу, а после… закурить и налить себе 100 грамм хреновухи.

У России проблем на самом деле немного. Основная – называется «элитой». Именно «элита» открывала ворота Кремля перед поляками, а русский мужик потом их оттуда выбивал. Именно «элита» предала последнего царя, а потом став «белой гвардией» откровенно рвала Империю, прислуживая европейцам из стран Антанты. Именно «элита» Союза и похоронила этот самый Союз.

Когда «элита» перестает жить по русскому стандарту, она жаждет наслаждений, все более извращенных и мерзостных. «Элита» становится уже не русской, а европейской, но во главе России. Итог всегда печален. Да, потом Россия переживает Смуту, Гражданскую войну, Вставание с колен… Да, восстанавливается, да начинает обрастать жирком, а граждане требуют «перемен», сами толком не зная каких. Но должно сохраняться ядро, которое всегда сможет перешерстить эту «элиту», оставив настоящую Элиту по русскому стандарту.

В Новом Мировом порядке Запад предлагает все удовольствия мира, но строго ограниченному числу «счастливчиков». Мы можем предложить будущее полное свершений, прорывных исследований, космической цивилизации. Тем, кто хочет драться за место у сладкого корыта – на запад. С нами останутся те, кто готов совершать невозможное, открывая новые горизонты бытия, как в научном, так и в духовном плане.

Все описанное не завтра случится. Не завтра Запад расколется на города-корпорации и не завтра России придется ограничить связь с ним. Не завтра мы шагнем в космос и не завтра мы постигнем Человека не только по Образу, но еще и по Подобию. Но готовиться нужно уже вчера, будущее, как обычно, наступает внезапно, когда его совсем не ждешь. Устоит под напором новой реальности не каждая страна, не каждая цивилизация. Если мы дадим слабину, нас просто съедят.

Многое зависит от нынешней власти, но не меньше зависит от тебя! Ты, твоя семья, соседи, знакомые – и есть Русский Стандарт! Этого не нужно скрывать или стесняться. Мы не европейцы, но самое важное – мы знаем, что мы РУССКИЕ, какой бы нации не были, цвета кожи или разреза глаз. Нам не нужно кого-то грабить, чтобы жить красиво, у нас даже понимание красоты другое. У нас есть свой, РУССКИЙ СТАНДАРТ цивилизованности и эволюции!

Сергей Лебедев(Лохматый)



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На пороге — экзистенциальная смерть

Когда рассматриваешь ту или иную ситуацию, всегда велик соблазн начать упрощать её причины. Особенно тогда, когда ситуация эта касается твоей страны и твоего народа. Это и в самом деле соблазнительно — измыслить что-нибудь простое, с чем легче и удобнее бороться. Однако простота — далеко не всегда признак гениальности. В жизни всё зачастую бывает гораздо глубже. Когда мы видим непоследовательные, странные, глупые и откровенно жалкие действия правящего сообщества РФ в столкновении с разнообразными вызовами извне (от войны на Донбассе, до позора с нейтральным флагом на Олимпиаде) — также велико желание связать всё это с каким-то тайным конспирологическим заговором. Но на деле всё и в самом деле глубже. И хуже. Пожалуй, что так. Если присмотреться, у современной конструкции российской государственной и общественной системы есть две ключевые качественные характеристики, полностью её определяющие. Это открытость (фундаментальная) и стремление на Запад (сущностное). Именно эта открытость определяет то, каким вырастет следующее поколение и какой облик приобретает страна — ни то, ни другое в данной ситуации не особо зависит от нас самих. Эта открытость определяет свободное вхождение в Россию любых идей, но она же лишает возможности этот процесс контролировать. Эта открытость — главный элемент глобализма. Именно это стремление на Запад определяет политический, идеологический и духовный вектор всего современного государства Российского. Всех его нынешних элементов. Оно — главное свойство нынешней российской квазиэлиты. Для которой Запад — земля обетованная. В которую они рвутся и тащат страну. Эта открытость и это стремление на Запад существуют вопреки всему. Отказ от них будет означать и для элиты, и для нынешней системы государства и общества одно — экзистенциальную смерть. Но правда в том, что, если они сохранятся — в течении десятилетия мы потеряем страну. Если сохранится открытость — следующее поколение будет морально искалечено. И очевидные признаки этого наблюдаются уже сейчас. Я не стану их перечислять. Во-первых, долго. Во-вторых, очевидно. Помимо этого, стране будет рано или поздно агрессивно и высокотехнологично навязана повестка, несовместимая с её существованием. Её просто «отменят». Причём изнутри. Что же касается стремления на Запад… Во-первых, Запад нас не ждёт. И всё, что нужно ему от нас — это чтобы нас не было. В принципе. Буквально. И этим продиктованы все его действия. Которые он осуществляет методично и последовательно. Дальнейшее стремление в Запад для нашей страны и нашего народа — это полёт мотылька в огонь. Или поход барана на убой. Это уж кому какой символ больше нравится. Без разницы — итог ведь один и тот же. А коли так, то для спасения страны и народа понадобится не просто смена политического вектора. Понадобится создание новой реальности. Создание нового образа бытия. В полном смысле слова. Построение нового пространства смыслов. Полномасштабного. Без компромиссов. Которое по крайней мере временно будет означать одно — автаркию. Прежде всего — духовную. Со всеми вытекающими политическими и экономическими следствиями. А в перспективе выдвижение чего-то нового. Причём не просто нового, а нового на уровне нарратива. И это очень тяжёлое решение. Которое вызовет яростное противодействие. В первую очередь внутри самой РФ. В которой мы имеем десятилетиями создававшиеся прозападные группы и институты. Настолько укоренённые в нынешнем векторе, что ради его сохранения они без малейших колебаний пожертвуют и страной, и народом. Потому что для них это — вопрос собственного сохранения. И не исключено, что в плане опорной базы государства и общества могут понадобиться преобразования размаха и качества всем известных исторических личностей: как наших, так и не наших. Но противостояние элит — не самое тяжёлое и не самое опасное. Весь вопрос в том, что данные характеристики системы глубоко интегрированы не только в неё, но и в само общество. И их извлечение кавалерийским наскоком может привести к обрушению государственности. Уж какой бы она ни была. А это означает, что действовать придётся решительно и осторожно. Что гораздо тяжелее, чем просто решительно. Не топором или мачете, а скальпелем. Именно таким способом необходимо демонтировать наследие минувших тридцати лет. Насколько тотально — это уже отдельный вопрос. Увы, но главный вопрос всё тот же: способны ли нынешние «элитарии» (или хотя бы их часть) осмыслить и принять сей факт, после чего начать действовать необходимым образом. Есть ли внутри нынешнего правящего контингента страты, способные на это? А если нет — есть ли они в других местах. Потому что вопрос стоит уже очень чётко: или-или. Наша страна либо сохраняется, либо нет. При том, что жаждущих второго варианта слишком много — от открыто прозападных либералов до левачья (которое в сердцевине своей прозападно ничуть не меньше). Уже не говоря о тех самых элитных и общественных группах и институтах, о которых речь шла чуть раньше. И сказанное мной, хоть и является размышлениями вслух, тем не менее предельно актуальный вопрос сущностного плана. Не решив который мы просто перестанем быть. Причём довольно скоро. И это будет уже экзистенциальная смерть страны. Да, в общем-то, и не только экзистенциальная.

Павел Кухмиров,

Ополченец ДНР



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