Письмо. Имперский траст

Здравствуйте, Татьяна!

После прочтения последней статьи Вопрос-ответ к материалу «Революция — на улицы, снайперы — на чердаки» возникло множество вопросов. Если честно, почти ничего не поняла, как будто по-китайски читала.

Если можно, объясните, пожалуйста.

1. Что такое имперский траст 1612-1912 гг ? Не нашла нигде информации по этому поводу.

2. Что такое траст Новый мировой порядок, подписанный Сталиным в 1943 году? Не на встрече ли в Тегеране с Черчиллем и Рузвельтом это произошло?

3. Для восстановления РСФСР в прежних границах необходимо вернуть ей какие-то территории, переданные Украине, так я понимаю? Тогда какие территории были переданы в состав Украины в феврале-марте 1918 года и кого Вы называете жуликами?

Буду очень признательна за разъяснение по данным вопросам.

Т. В. Постараюсь коротко ответить:

1. Имперский траст 1612-1912 гг — это эмиссия мировых денег, произведенная под активы России, после захвата власти в ней агентами Ватикана, – т. н. Романовыми, по сути даже не православными, а католиками/лютеранами, поставленными Ватиканом по тайному сговору с боярами-западниками и Синодом, после учреждения Ватиканом в России Империи, по римскому праву (Праву Рима), в результате нескольких, в том числе и неудачных попыток захвата власти в Русском Царстве Рюриковичей/Бикбулатовичей. И самые первые известные попытки этих «оранжевых революций» — Лжедмитрии I и II.

Имперский траст, как эмиссия мировых денег, существовал, как и иные трасты/эмиссии в рамках первичного «божественного тысячелетнего траста» (с 1302 года), который сейчас закрыт 24 декабря 2016 года (общее для всех трастов закрытие, идет с 2006 года) в связи со смертью главного выгодоприобретателя, первую страницу завещания которого я публиковала ранее.

(http://pravosudija.net/article/privety-shantazh-i-osvobozhdenie-ot-obyazatelstv)

«Божественный траст» был и пока есть основа всего существующего миропорядка. В 1302 году сатана, практически захватив пол мира, и определил новый миропорядок, учредив «божественный 1000-летний траст» и создав единую мировую финансовую систему. Для исполнения и администрирования нового миропорядка и этого траста (и прочих трастов внутри него) он определил свой трон,- Ватикан, главной учетно-планирующей организацией(как мировые ЦК/Госплан/Казначейство), иезуитов – как свое минэкономики, евреев — менеджерами и банкирами, а инквизиторов – как аудиторов мировой финансовой системы, плюс тайные организации и общества на подхвате. В рамках этой новой системы были определены циклы производства/эмиссии мировых денег, сроки и особенности их учета и санации.

Было определено, что циклы эмиссии мировых денег будут называться «трастами»- то есть периодами, когда чьи-то активы используются для обеспечения эмиссии в общем мировом балансе. Было решено, что будут: имперские 300-летние трасты; золотые, государственные по 99-100 лет; церковные, имущественные по 72 года, и промежуточные, локальные, внутренние по 25 лет…

Создав Российскую Империю, Ватикан создал управляющую единицу (субъект управления), которая получила в управление фактические местные активы России (объект управления), но без прав предыдущей управляющей единицы (субъекта) — трона Русского Царства (рюрики/бикбулатовичи), за которой сохранились законные права на все аннуитеты от его существования за тысячи лет и права от наших предков за все 7526 лет (на сегодня). Империя — правовая форма юр/лица с самым долгим сроком существования в римском праве — 300 лет, остальные по 99/100 лет. Царство — есть форма выражения естественного высшего права суверенов и она бесконечна во времени.

Здесь пример агитки «за восстановление монархии», с оговоркой, что Майкл Кентский на эту роль никак не подходит, но не пишут истинную причину:

https://cont.ws/@levmyshkin/772850

http://mayoripatiev.ru/1509814569

А причина простая — Макл Кентский — потомок более рюриковичей, чем романовых, что позволяет ему восстановить русское Царство и послать Ватикан вместе с Ротшильдами и их долгами куда подальше, взыскать с них по максимуму, обанкротить и вообще ликвидировать! Вопросы крови — самые сложные в мире! (М. Булгаков «Мастер и Маргарита»)

То, что автор считает, что на роль царя не подходит и Гоша Гогенцоллерн, существа спора не меняет, главное — избежать восстановления СССР или русского царства, где суверен — советский народ или русский народ, автору же, все средства хороши, лишь бы окончательно отобрать у граждан СССР суверенитет.

Когда дело шло к завершению трехсотлетнего траста и полному банкротству, последний император из династии Романовых Николай II, вложил золото в создание ФРС, получившую период эмиссии 99/100 лет. Активы, полученные ФРС в управление и стали основой эмиссии мировых денег. (на 100 лет).

В 1943 году И. Сталин подписал траст Новый мировой порядок на 72 года.

Но в связи со смертью/уходом Гравета – учредителя и бенефициара базового 1000-летнего траста, этот глобальный траст 1943 года стал последним. Никакой новый не возможен! То есть, 1000-летний траст закончен раньше и навсегда.

Сейчас идет библейский Армагеддон, суть которого- итог и аудит мировой финансово-экономической и политической системы, – то что описано в Библии иносказательным языком. Все знаки и знамения, которых ждали теологи, – уже произошли.

Поэтому сейчас возникла неразбериха и паника в мировых финансовых институтах. Для продления статус-кво заинтересованные лица даже создали фальшивого Р. Граветта, и спрятали его на острове Гуам. Угроза Ким Чен Ына направить ракету в сторону острова Гуам воспринимается правящими кругами США как угроза всему существующему миропорядку.

Но что делать — никто не знает. ФРС закрыта с 25 декабря 2013 года и находится в стадии ликвидации баланса. Фактически ФРС разделена на 4 части:

ФРС-1 – как не использованные аннуитеты Романовых, потому как условные Ротшильды/Рокфеллеры свою долю в ФРС, давно проели и влезли в долги, а их марионеткам, типа Маше Гогенцоллерн, ах, как хочется их забрать, да и другим жуликам, которые ведут борьбу за восстановление империи Романовых!

ФРС-2 – государства США с нулевым балансом,

ФРС-3 держатель ликвидационно-долгового баланса во главе с Йелен, где все долги ротшильдов/рокфеллеров/ватикана и прочие.

ФРС-4 -площадка сводного встречного баланса по итогам траста НМПорядок под прямым управление UCC.

Все эмиссии мировых денег, произведенные после этой даты (25 декабря 2013 г.), в том числе и замена изношенных долларовых купюр на новые — абсолютно незаконны, что понимают и руководители ФРС, стараясь не давать лишних поводов для уголовного преследования. Вот свежий пример:

http://www.fontanka.ru/2017/11/19/052/(19.11.2017)

Министр финансов США Стивен Мнучин констатировал, что ему нужно было лучше стараться, оставляя подпись для новых однодолларовых банкнот, которые поступят в обращение в декабре. Как правило, подпись главы минфина на купюрах выполняется красивым курсивом. Мнучин подписался неизящными печатными буквами. «Моя подпись останется на однодолларовых купюрах навсегда. Раз это так, то я подумал, что мне следовало подписываться лучше», – цитирует чиновника ТАСС со ссылкой на местные СМИ. «Кажется, Стивену Мнучину надо научиться писать курсивом», - прокомментировал подпись на своей странице в Twitter член законодательной ассамблеи штата Нью-Йорк Джефф Дайновитц.

Все ищут выход из капкана ФРС:

http://www.vestifinance.ru/articles/62305

(14.09.2015) Китай и Индия выкупили все золото с Лондонской биржи

Но выход пока не придумали.

2. Траст «Новый мировой порядок» – это право на 72-х летнюю, глобальную, мировую денежную эмиссию, подписанное Сталиным с мировыми мегарегуляторами в Тегеране в 1943 г., по факту завершения предыдущего, глобального, 72-х летнего мирового Траста «Великая Германия». По факту подписания Траста НМП, были заключены Брентон-Вудские соглашения в 1944 году и Сталин/СССР, как держатель эмиссионного актива, получил право на формальное участие в них в отличие от других стран мира, для которых они стали обязательными.

3. Про территории, переданные от РСФСР Троцкого, – Украине, до создания СССР, в двадцатые годы прошлого века, как и про Германскую интервенцию и Брест-Литовский мир – предлагаю Вам погуглить самостоятельно, в интернете достаточно публикаций по теме.

(Например:. http://statehistory.ru/4668/Formirovanie-granits-Ukrainy-v-1917-1928-gg/ )