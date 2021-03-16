Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
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https://cont.ws/@galtuv/1942052
СРОЧНО СРОЧНО ИХ ПЛАНЫ и всё подробно моя ветвь в Конте
galtuv 16-03
Очень секретно. Дорожает пшеница. На складе закрыли все двери. Нужно срочно бежать покупать булки. Если вы увидите приведения, то звоните мне на скайп 3-22 дэ 223-дэ3-22.
Зря Вы так! ЭТО ИХ ПЛАНЫ, которые они целенаправленно выполняют Я блогер уже 5 лет на Конте. Иначе бы зачем я бы тут с вами судачилв- ЕСЛИ Бы не то,что есть в ТЕМЕ. Я врач, но сижу на ПОЛИТИКЕ! вначале откройте,а уж потом изгаляйтесь Умник Вы наш, если не враг
Я об этом говорил, что создавали вирус в Канаде. Айва свидетель. Очень вас уважаю. Зря так вы. Я тоже врач. Но так получилось. что за всю жизнь никого не вылечил.
ПОТОМ ПОСМЕЁШЬСЯ или вспомнишь,что смеялся. Апломбу полные штаны
SOS/SOS https://cont.ws/@galtuv/1942052 ИЗ ТАЛЛИНА!!
https://cont.ws/@galtuv/1941997 МЭР ТАЛЛИНА ПРОСИТ ПОМОЩИ С РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНОЙ Умирают на файзере и модерне и астразенеке
galtuv Галина Тувик, БЛОГЕР ТАЛЛИН
В Таллине помню при слове “русский” в темное время суток можно было еле проснуться в канаве на обочине. Очень люблю Таллин, и желаю вам щастя.
Nina Sidorova
15 мар. 2021 г., 20:12 (17 часов назад)
кому: Nina
Просмотреть исходное письмо из АМЕРИКИ:
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Планы Нового Мирового Порядка
https://operationdisclosureofficial.com/2021/03/14/the-new-world-order-plans/
14 марта 2021 г.653
Переболевшим вакцину вводить нельзя. Вы как врач должны знать, что основное это борьба с последствиями а не вакцина. Если не будет хватать лекарств от последствий, то можете отключить кислород. Так сделали в Белоруссии. Потом уволить того, кто закупает кислород или еще кого. Но сразу после отключения снимается много нагрузки на врачей.