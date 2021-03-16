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Оборона Эстонии 1941 и подвиг Евгения Никонова. Военная история

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Hc1AafofEVg
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8 Комментариев » Оставить комментарий
  • 174 134
    Галина. Тувик час назад

      https://cont.ws/@galtuv/1942052
      СРОЧНО СРОЧНО ИХ ПЛАНЫ и всё подробно моя ветвь в Конте
      galtuv 16-03

      • 7176 5052
        чужойГалина. Тувик час назад

          Очень секретно. Дорожает пшеница. На складе закрыли все двери. Нужно срочно бежать покупать булки. Если вы увидите приведения, то звоните мне на скайп 3-22 дэ 223-дэ3-22.

          • 174 134
            Галина. Тувикчужой час назад

              Зря Вы так! ЭТО ИХ ПЛАНЫ, которые они целенаправленно выполняют Я блогер уже 5 лет на Конте. Иначе бы зачем я бы тут с вами судачилв- ЕСЛИ Бы не то,что есть в ТЕМЕ. Я врач, но сижу на ПОЛИТИКЕ! вначале откройте,а уж потом изгаляйтесь Умник Вы наш, если не враг

              2
              2
              • 7176 5052
                чужойГалина. Тувик час назад

                  Я об этом говорил, что создавали вирус в Канаде. Айва свидетель. Очень вас уважаю. Зря так вы. Я тоже врач. Но так получилось. что за всю жизнь никого не вылечил.

          • 174 134
            Галина. Тувик час назад

              ПОТОМ ПОСМЕЁШЬСЯ или вспомнишь,что смеялся. Апломбу полные штаны

              SOS/SOS https://cont.ws/@galtuv/1942052 ИЗ ТАЛЛИНА!!

              https://cont.ws/@galtuv/1941997 МЭР ТАЛЛИНА ПРОСИТ ПОМОЩИ С РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНОЙ Умирают на файзере и модерне и астразенеке
              galtuv Галина Тувик, БЛОГЕР ТАЛЛИН

              • 7176 5052
                чужойГалина. Тувик час назад

                  В Таллине помню при слове “русский” в темное время суток можно было еле проснуться в канаве на обочине. Очень люблю Таллин, и желаю вам щастя.

              • 174 134
                Галина. Тувик час назад

                  Nina Sidorova
                  15 мар. 2021 г., 20:12 (17 часов назад)
                  кому: Nina

                  Просмотреть исходное письмо из АМЕРИКИ:
                  Отключить автоматический перевод для следующего языка: английский
                  Планы Нового Мирового Порядка
                  https://operationdisclosureofficial.com/2021/03/14/the-new-world-order-plans/
                  14 марта 2021 г.653

                  • 7176 5052
                    чужойГалина. Тувик час назад

                      Переболевшим вакцину вводить нельзя. Вы как врач должны знать, что основное это борьба с последствиями а не вакцина. Если не будет хватать лекарств от последствий, то можете отключить кислород. Так сделали в Белоруссии. Потом уволить того, кто закупает кислород или еще кого. Но сразу после отключения снимается много нагрузки на врачей.

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