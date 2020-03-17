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Евгений Никонов: знаменитый «неизвестный матрос»

16:50. 17 марта 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Его привязанное к дереву обугленное тело, растерзанное штыком, опознать можно было только по кускам тельняшки, прилипшим к туловищу. Лица не было. Глаз не было. Много замученных фашистами ребят повидали наши бойцы, но от такого даже у закалённых вояк выступили слёзы.

 

Матрос Евгений Никонов навечно остался в списке экипажа «Минска» – миноносца, на котором он служил.

 

Непростое детство было у мальчишки: родился в селе Васильевка Самарской губернии, мать с младшим братиком умерли, когда ему было чуть больше двух лет. Отец – вечный солдат, сначала Первой мировой, затем гражданской, – умер через год после матери.
 

Женя, его старший брат Витя и старшая сестра Аня выросли, крепко держась друг за друга, даже в общежитии жили вместе, когда учились. Им пришлось разлучиться, когда в 1939 году Женя попал на Балтийский флот.

 

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Брату и сестре Евгений писал: «Видели бы вы меня в форме!..»
 

Женька рвался на финскую войну, но его не взяли из-за возраста. Переживал, много говорил, как «надеялся пригодиться». Знал бы он, что произойдёт дальше…
 

В августе 1941 велись жесточайшие бои за Таллин. Экипаж «Минска» срочно сошёл на берег для обороны города.
 

Эстонский батальон «Эрна-1», в состав которого входила группа оберштурмфюрера Ганса Хирвелаана, истреблял ополченцев. Фокус – для большего успеха и введения противника в ступор диверсионные группы были одеты в советскую военную форму.
 

Евгений Никонов с двумя товарищами отправились в разведку и у небольшого хутора Харку натолкнулись как раз на таких эсэсовцев в красноармейском обмундировании. Никонов был ранен, его товарищи – убиты. Молчал. Под пытками терял сознание, приходил в себя и снова молчал. Только несколько раз кричал в сторону своего отряда, чтоб парни отомстили за него. Может, думал, что они совсем рядом. Может, для устрашения фашистов.

 

Поняв, что ничего не добьется, Хирвелаан приказал облить моряка бензином и сжечь его живьём…

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Эта листовка, как и прочие шедевры агитационного плакатного искусства, была хорошо известна всем, чья юность пришлась на военное время. Её называли «Казнь неизвестного матроса»

 

Отряд, в котором были трое разведчиков, не дождался своих парней. Они нашли их позже, когда прорвали оборону эсэсовцев. Тело Евгения сняли с дерева, штыками вырыли могилу, похоронили товарища и отправились мстить.

 

Отрядный политрук Григорий Шевченко написал было срочное донесение о подвиге Никонова, но донесение это никуда не успело отправиться – Шевченко в том же бою ранили, он в беспамятстве скитался по госпиталям, а бумага затерялась. Но у подвига оставались свидетели – раненые, пленные, местные жители, и подвиг продолжал жить!
 

Однажды, уже в 1943-м, Шевченко попалась в руки листовка. На ней была изображена казнь неизвестного краснофлотца с «Минска». Имя его не называлось, но Шевченко этого безымянного товарища узнал – и написал в газету Балтфлота, рассказал о Никонове.
 

Свидетелей разыскали, а наградной лист с описанием подвига матроса появился лишь в 1951 году. Звание Героя Никонову было присвоено посмертно в 1957-м. В том же году останки Никонова перезахоронили на горе Маарьямяте в парке Кадриорг, на берегу Таллинского залива. Установили памятник русскому матросу.
 

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Таким был памятник матросу Никонову в Эстонии
 

В 1992 году памятник в Эстонии снесли, а прах молодого бойца вернулся на родину, в село Васильевка… В Тольятти есть мемориал, посвященный подвигу Евгения Александровича Никонова. Ему было всего 20 лет.

 

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Мемориал, посвящённый подвигу Евгения Никонова, в Тольятти
 

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