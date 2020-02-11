Религия. Часть 1

Первое что нужно четко понимать, так это то, что всё мной написанное практически не имеет ссылок на некие официальные или академические источники, а является исключительно результатом анализа и сопоставления фактов. А так же услышано или прочитано мной от (у) некоторых лиц хорошо посвященных в данную тему. При том что данная тема не просто подвержена жесточайшей цензуре, но и все кто к данной теме имеют некое посвящение, на протяжении последних 100 лет, а особенно последних 25 лет, испытывают тотальное давление как в медиа пространстве, так и на правовом поле. Многие и под судом и даже не единожды. Любого кто вне курса генеральной линии РПЦ - анафема, шизофрения, сектантство, пропаганда фашизма и так далее и в том же духе. Апогеем борьбы с ведизмом на современном этапе стало судебное решение о признании славяно-арийских вед экстремисткой литературой, произошло это в конце 2015 года, уже в 2016 году апелляция отклонена, то есть решение суда на данный момент в силе. Так же в массовое сознание активно внедряется мысль о том что Славяно-арийские Веды это фальсификат и сочинены они будто бы в середине 20 века. Ставится под сомнение подлинность и Велесовой книги, и вообще всего нехристианского. Ну не было на Руси до князя Владимира ничего, только варвары в звериных шкурах.

Плюсом к моей, наиболее объективной, оценке данной темы является моя неангажированность. Я не кормлюсь с этого, не отстаиваю чьи-то интересы, я не верующий и даже не атеист. А по сему исключительно прагматичный интерес, просто чтобы разобраться в данном вопросе, ибо даже поверхностный взгляд на религию и веру ставит массу вопросов. Откуда, почему, как работает и т.д

Мы каждый день слышим:

- пойду помолюсь Богу...

- Господу Богу нашему Небесному помолимся...

- Боже упаси (спаси и сохрани)...

И тому подобное. Слово Бог у нас на слуху. Каждый день, в молитвах, в поговорках, с телеэкрана, в кино, в литературе и т.д. Но что подразумевается под словом Бог? Христос? Нет. Христос лишь сын божий. Так почему же тогда мы идем в христианский храм помолиться Богу? Какому Богу? А кто такая Богородица? Мать Христа? Нет, она родила лишь сына божьего. Опять таки это по всем официальным канонам. А кто тогда родил Бога? Это те вопросы на которые никто в христианской церкви вам не ответит. И вообще вопросов такого порядка можно перечислить очень много. Вопросов, на которые у официальной христианской церкви любого толка ответов нет. Кстати эти же самые неудобные вопросы относятся ко всем религиям.

К делу.

Тем или иным образом в альтернативном (не каноническом) варианте тема религии поднималась в работах А.А. Тюняева, Евгения Тарасова, В.В.Сундакова, А.Ю. Хиневича, В.А.Чудинова, C.В. Жарниковой, М. Н. Задоронова, Антона Благина, Алексея Кунгурова, в ЖЖ есть страничка такого автора как doktornic. Много полезной информации в книгах по Новой Хронологии А. Т. Фоменко и Г. В.Носовского. Это далеко не полный список, но в общем-то вполне достаточный. Далее по тексту будут ссылки и на иных авторов.

Так же нужно понимать то, что академическая наука данный вопрос практически игнорирует идя на поводу у официальной церкви. Серьезных работ по этой проблематике к сожаления по сути и не было, как оказалось. За редким исключением, типа работ советского академика Б. Рыбакова, который достаточно много занимался русским ведизмом, кстати так же с весьма большими препонами и с активным сопротивлением. Однако недостатком Рыбакова является его излишняя привязанность к археологии, но на основании глиняных горшков подлинную историю к сожалению восстановить не получится, будет как минимум однобоко. Да и объем информации для анализа у Рыбакова был очень ограниченным. Сейчас, слава Богу, времена изменились. Интернет, массовая доступность всем желающим к любой информации, возможность диалога и спора, электронные носители, оцифровка, спутниковые карты и т.д..

Далее, и это архиважно. Для понимания сути вопроса, прежде всего того откуда ноги растут, принципа воздействия на человека, нужно отречься от фундаментальных знаний по таким предметам как физика, биология, астрономия, не говоря уже об истории. По истории в первую очередь, ибо наша ойкумена намного моложе официальных датировок раз, а во-вторых вся история ангажирована, то есть написана для тех и о тех кто девочку танцевал. Не просто так говорят что историю пишут победители. Но обо всём по порядку.

Итак, поехали. Попробую излагать максимально прибегая к логике и аналогиям. По мере возможности с примерами и ссылками.

Начать надо с того, что все современные религии относительно молодые. Например В.Чудинов датирует эпоху Христа 11 веком. Новая Хронология Фоменко и Носовского (ФиН) одно время была согласна с Чудиновым, однако позднее ФиН омолодили эпоху Христа на одно столетие, то есть доказывают что современное Христианство возникло не ранее конца 12 века (Христос распят в 1185 году). Они оперируют зодиаками и анализом астрономических событий. Лично я в общем и целом разделяю их точку зрения по датировке, доказательная база действительно очень сильная, но с одной оговоркой. Я предполагаю что дата рождения Христа озвученная как 25 декабря, скорее всего в зодиаках условна. Это дата зимнего солнцеворота, и ученики (последователи) Христа рисуя зодиаки скорее всего просто привязали дату его рождения к дате солнцеворота. А то что выбрана именно дата солнцеворота говорит лишь о том, что общество того периода очень сильно было привязано к солнечному циклу (календарю). По всей видимости и основной религией того периода и того общества было солнцепоклонничество, то есть ведизм. Между прочим и официальное христианство в лице Папы Бенедикта шестнадцатого уже открыто говорит о том что дата рождения Христа условна. Более того, Папа ставит под сомнение не только число и месяц, но и год. Причем увеличивая возраст Христа. Исследователь doktornic конкретной датировки становления христианства не дает, но так же относит жизнь Христа примерно как 1000-1100 лет назад. Но только в другом месте, нежели авторы Новой Хронологии. По Новой Хронологии (НХ) Христос родился в Крыму, молодость провел в средней России, путешествовал по Средней Азии и Индии, распят на горе Бейкос под современным Стамбулом (в то время Иерусалим, первый Иерусалим). Мать Христа Мария умерла и похоронена в Крыму. Doktornic же доказывает что евангелийские события (жизнь и смерть Христа) происходили на территории около современного Петербурга (пос. Стрельна), Голгофа - это Дудергофские высоты (гора Ореховая или Воронья), похоронена Мария Макдалина (жена?! Христа) на территории Летнего сада в Питере. Этот исследователь в принципе использует те же доводы что и НХ, прежде всего через анализ древних изображений и повествований, только выводы делает несколько иные, с учетом новых фактов, которые НХ не учитывала, а именно допотопный Петербург. Doktorni считает что современный Стамбул это только третий Иерусалим, вторым была Москва, а именно первый, евангелийский Иерусалим, это и есть допотопный Петербург (он же первый Рим). По версии НХ Москва это второй Иерусалим описанный в Библии в книге Неемии. Здесь можно спорить, тем более что домыслов больше чем фактов, но главное то, что в любом случае это не современный Израиль. Кому интересно версия НХ http://www.nnre.ru/istorija/moskva_v_svete_novoi_hronologii/p2.php

и версия doktornic http://doktornic.livejournal.com/35502.html или в его книгах "Возвращение Прародины" и "Изгнанные из рая или возвращение памяти".

Есть и хороший фильм на эту тему.

Кстати, и не забываем об результатах официального анализа плащаницы (ей не более 1000 лет).

Есть и более радикальные взгляды, еще сильнее омолаживающие христианство, а так же меняющие место жизни и смерти Христа, но я их приводить не буду, ибо доказательная база слабая или вовсе отсутствует.

Так же нужно понимать что остальные мировые религии (кроме буддизма) так же молоды и скорее всего произошли от христианства. Более того, скорее всего и Библию, и Коран, и Тору писали одни и те же люди, или как минимум был некий координирующий центр. В Коране, в суре 5 аяте 46 (в ряде изданий 5.50) четко прописано что иудаизм, ислам и христианство - это одна вера. Лично я склонен полагать что за всем этим стоит Ватикан, ибо папская канцелярия самая сильная. Как доказать? Да просто. Начать надо с того что все эти Кораны и прочие Торы с Евангелиями описывают одни и те же события и одни и те же персоналии. Все отличия по сути сводятся только к одному - к отношению к Христу. Остальные отличия - местечковые детали, да и те перманентные. Разные переводы, разные толкования, причем ряд переводов, особенно греческих (привет нашей РПЦ, ведь они у РПЦ богодуховные) порою абсурдны. Например в Евангелии от Матфея написано что Иисус ехал на двух ослах, что обрезан был на 9-й день, а не на 8-й как положено иудеям и т.д. Более того, и Тора, и Евангелия и Коран имеют схожие тексты и общую канву повествования, местами как под копирку. В. А. Чудинов в своих лекциях приводит много таких примеров. В общем это так, и между прочим с этим фактом на академическом уровне особо и не спорят, то есть его признают. И в интернете по этому поводу писанины полно. Об этом подробнее http://isa-abu-ali.livejournal.com/7173.html А самое интересное, что и Веды частично описывают ветхозаветные события. Правда с некой иной стороны. И "древнеегипетское" язычество с официальной датировкой 0,5-3,5 тыс лет до Христа очень близко христианству. Термин "сын божий", воскрешение, хождение по воде, превращение вина и т.д., вплоть до молитв. Для интереса наберите например в яндексе словосочетание "молитва слепого" или "молитва Эхнатона". Правда уже появились опровержения, но это такое дело, как же без опровержений.

Новая Хронология очень убедительно доказывает что Библия писалась достаточно долго и по всей видимости окончательный вариант Библии в целом и Ветхого завета в частности возник только в 18 веке. Анализ новых данных (планетарные катастрофы, ядерные войны прошлого...) показывает что Апокалипсис по всей видимости описывает не то что нас ждет, а то что уже произошло. Кстати, что касаемо Ветхого завета, то Библия в двуедином варианте (Новый и Ветхий Завет) в России канонизируется только с 1876 года (синодальный перевод), то есть до этого времени Ветхий Завет не считался священным писанием. Более того, первая попытка его напечатать в 1825 году закончилась сожжением всех книг на кирпичных заводах Невской лавры. Интересно, есть ли связь с восстанием на Сенатской площади? Я думаю что причинно-следственная связь очень даже может быть.

Кстати, пока не забыл. Как это не удивительно, но оказывается, что по всей видимости Кирилл и Мефодий никакие Библии на русский язык не переводили, и скорее всего это просто сказка от РПЦ. Во всяком случае не сохранилось не только ничего подобного, но и даже упоминаний об этом в древнерусской литературе никаких нет. Напомню, что официально это 982 год, с учетом новой датировки жизни Христа понятно что глупость. Стоглавый собор, состоявшийся в 1551 году, упоминает всего три священных писания - Евангелие (кстати непонятно какое и в каком объеме), Псалтырь и Апостольник. Причастность "первопечатника" Федорова к Острожской Библии судя по всему так же выдумка от РПЦ. Вообще, набор фактов говорит о том, что основная часть Библии, включая и Новый завет, написаны не ранее 16 века. Подробнее об этом https://cont.ws/post/162054 и https://cont.ws/post/192855

Теперь к истокам христианства на Руси. И тут как выясняется все очень мутно. Мы никогда не задумывались над элементарными вещами, хотя всё как говорится перед глазами. Более того, уже со школы. Нам в учебниках пишут, что креститель Руси князь Владимир рожает первое дитя в возрасте от 13 до 17 лет. Как так? А никак. Есть типа дата рождения отца (типа Святослав) и типа дата рождения сына у князя Владимира, между ними 35 лет. Делят пополам и рисуют дату рождения самого Владимира. Не забываем про 9 месяцев беременности. Но и это еще не всё. Родил типа отец Святослав своего сына Владимира от ключницы в храме (не в барделе !), позднее правда стали писать что от ключницы княгини Ольги, только не уточняют от чего ключи, а эта ключница мол хазарка, то есть еврейка (!), да еще и сам Святослав был "язычником". А у "язычников", у которых родовые устои соблюдались строжайше, между прочим не то что рожать, а жениться запрещалось ранее 21 года. Но это только цветочки. А вишенка заключается в том, что Владимир аж третий по счету сын у Святослава! И вот в эту ахинею нас с детства заставляют верить. Более того, князь Владимир у РПЦ святой. Между прочим, этот самый "святой" у РПЦ князь при крещении был наречен Василием, почему РПЦ его до сих пор именует Владимиром совершенно не понятно. Более того, даже в отредактированных много раз многовековых летописях о Владимире (в крещении Василии) говорится как об кровавом изувере и сексуальном насильнике. Кратко об Владимире https://cont.ws/post/179460 и http://sociologyofreligion.ru/topic/4946/ Сюда же нужно добавить тот факт, что Екатерина вторая, руководившая написанием русской истории, давая указания Миллеру, долго не могла определиться сколько Владимиров оставить для истории древней Руси, но это уже другая тема.

Что есть православная и правоверная? Тут довольно сложно и долго. По этому выскажусь кратко, почти тезисно и без ссылок, ибо источники разные, их ужасно много и все их надо состыковывать. Кратко. Изначально христианство имело два направления, вернее две ветви. У НХ это так называемое апостольское и царское христианство. Первое для трудового народа, в нем Христос сын плотника и просто пророк, второе для властьимущих, в нем Иисус сын божий, а все кто придерживаются этой веры автоматически становятся богопомазанными. В других источниках, включая академические, деление несколько иное. В первой ветви христианства чествуют святую троицу - Отца, Сына и святого Духа, во второй части чествуют Христа и его мать деву Марию. Это без детализации, там понятное дело куча всего намешано. Позднее, в середине 17 века, между двумя ветвями христианской церкви заключена Уния, то есть союз. И по сути так тянется и до сих пор. Первая часть христианства ныне именуется ортодоксальной, то есть правоВЕРНОЙ, вторая именуется католической (вернее кафолической), то есть вселенской. По Унии (союзу), на границе водораздела двух церквей была создана некая промежуточная церковь, сейчас она именуется как униатская или греко-католическая церковь. У этой церкви обряды шли от ортодоксальной (правоверной), но подчинялась она Папе в Риме. Территориально это Прибалтика, Польша, Белоруссия, Украина, Болгария и т.д. Всех мальчиков крестили в ортодоксальной церкви, девочек в католической, а брачный союз заключался в униатской. Такое положение дел просуществовало до начала 20 века, в Польше аж до 1939 года (до войны). У этих двух основных направлений христианской церкви - ортодоксальной (правоверной) и католической за века существования были дробления и отпочкования. Десятки различных церквей - баптисты, адвентисты, лютеране и т.д. Этот процесс и сейчас идет, свежий пример - новая самостийная украинская церковь. Кстати и Московский Патриархат (наша РПЦ) созданный по решению Сталина в 1943 году, тоже искусственный, и за границей существует самоуправляемая Русская Зарубежная Церковь. Между этими двумя (ортодоксальной и католической) ветвями христианской церкви нет мира, нет согласия. Можно сказать что со стороны Рима идет некая экспансия и давление. Реформа Никона, а правильнее сказать новой царской династии Романовых, ввела раскол в ортодоксальной ветви. Позднее, при Петре I, при Екатерине II и при Николае II ортодоксальная ветвь сдавала позиции. Лишь Павел I попытался вернуться к истокам, но быстро был отправлен на тот свет. Католики обвиняют ортодоксов в том что они переняли у язычников праздники, символику, часть культа и ритуалов. Ортодоксы тоже за словом в карман не лезут и обвиняют католиков в идолопоклонничестве, то есть кроют тем же язычеством, ведь католики как известно во время шествий носят кумиров, то есть статуи, обычно вырезанные из дерева.

Теперь чуть подробнее коснемся именно русской церкви. Ее истоки крайне туманны. Про князя Владимира я уже выше отписался. Наиболее вероятным следует считать то, что вообще христианство зародилось именно на Руси. По той простой причине, что и Иисус и его мать Мария банально отсюда родом и скорее всего здесь и похоронены. По версии НХ Мария похоронена в Чуфут-кале (Крым), по версии doktornic в Летнем Саду в Питере. Что собой представляло первое христианство представить еще труднее, но наиболее вероятным я думаю надо считать что-то близкое к ведизму. Скорее всего это было что-то в рамках многобожия, где Христос имел свою нишу в системе солнцепоклонничества (отсюда и дата рождения). По мере удаления от истоков самостийность нарастала и в какой-то момент отпочковалась во вторую ветвь - католицизм. А потом местечковые войны, раздел сфер влияний и т.д. По всей видимости надо считать что раздробленность древней Руси напрямую связана с усилением христианства, которое под новым соусом уже с запада внедрялось на Русь. Александр Хиневич говорит о крещении Руси как о масштабной гражданской войне в которой было уничтожено до 2/3 населения страны. Где-то в какой-то книжке я читал что Ярослав Мудрый положил конец раздробленности тем что разрешил христианам исповедовать ритуальный культ в ведических храмах. Версия вполне разумная, тем более что ведические храмы были мультикультовыми и в чуть более поздние времена совершенно точно то, что на Руси (позднее в России) в одних храмах молились и христиане, и магометане, и иудеи, и все кто по различным причинам приезжал на Русь. Информация об этом в письменных источниках есть, прежде всего в записках заграничных купцов. Да и термин "двуеверие" часто используется в тематической литературе. Далее. Сохранилось описание приема княгини Ольги при дворе византийского императора Константина VII, где написано что Ольга христианка, причем прибыла со своим духовником. Напомню что она бабушка Владимира "крестителя". И заметьте, что до официального разделения церквей еще 100 лет!!! Лаврентьевская летопись описывает так называемое "крещение" в Новгороде, которое вылилось в масштабную сечу с погромом христианских домовладений. То есть до "крещения" христиане вполне мирно и дружно жили с язычниками. В общем прав был старик Татищев, когда упоминал о ДЕСЯТИ (!) найденных им летописях Нестора. Повальное вранье и фальсификат. По ссылке легенда о защитниках храма Сварога под Смоленском https://cont.ws/post/127057

Что касаемо термина "правоСЛАВНАЯ христианская" церковь, то в официальных письменных источниках он отмечается в двух псковских летописях 15 века, но с высокой степенью вероятности это просто поздний фальсификат. Затем 200 лет этот термин нигде не встречается и снова всплывает только в 17 веке в период Никона, при том что официального названия церкви не отражал. На эту тему очень много полемики и публикаций. Лично у меня объяснение простое. Никон проводя реформы и внедряя западные догматы и каноны решил приписать христианской церкви все старые победы и достижения. Русский ведизм трактовался именно как правоСЛАВИЕ, более того, в то время был доминантой в народной среде. Вот Никон и стал употреблять термин православие применительно к христианству, прежде всего при переписи церковных книг заменяя им слово правоВЕРНАЯ. Кстати за это потакание язычеству и был лишен сана и отправлен в монахи. После Никона этот термин снова уходит в небытие вплоть до 19 века, когда стал употребляться в словосочетании православное христианство в качестве некой характеристики или некой особенности русского христианства, с сильным влиянием ведизма. Напомню что еще в 19 веке большинство храмов в России были многоконфессиональными, а в Европе такого уже давно не было, ведизм полностью был уничтожен еще в 16 веке (Тридентский собор 1563 г). А дальше больше, термин православное христианство приелся, к началу 20 века плотно вошел в разговорный оборот и в 1943 году на Поместном соборе данное название утверждено официально и используется и поныне на всей территории России. За рубежом наша церковь и поныне именуется как и все церкви греческого типа просто ортодоксальной, то есть правоВЕРНОЙ. Да, и чтобы не путать, старообрядцы именуют себя праведными христианами.

По этой теме ссылка http://samlib.ru/k/kritik_k/prawoslawieiliprawowerie.shtml

или

Язычество и ведизм.

Слово язычник придумано нашей РПЦ, вернее еще ее предшественниками. Тут есть некая полемика, но в общем и целом это от слова язык которое в былые времена означало речь и народ. Языч-ник = чужая речь или чужой народ. Изначально в устах христиан просто означало "тот кто не верует в Христа", т.е. иноверец или неверный. Чуть позднее параллельно слово "язычник" стало употребляться в паре со словом "поганый", PAGANISM, что в переводе просто "многобожие". А значение "отвратительный" у этого термина это чисто современная интерпретация. Ну и пропаганда как никак, ведь язычники главные враги христиан (и всех мировых конфессий).

Теперь что есть ведизм или говоря языком РПЦ "язычество". Кратко - многобожие. Много разных богов разного ранга на все случаи жизни. И никаких их пророков, мессий и прочих наместников на Земле. Возможно и скорее всего были какие-то жрецы, волхвы, толкователи, ведуны (ведьмы) и т.д. Но тут вся информация даже не от третьих лиц, а по сути из испорченного телефона, ибо столетиями сторонники ведизма подвергались гонениям. Но кое какие знания сохранились, о них и пойдет речь. Кстати, когда мы сейчас говорим "пойду помолюсь Богу" - это как раз ведическое наследство, с тех пор когда поклонялись именно богам, а не их духам, сынам, пророкам или их наместникам на Земле.

Как это не удивительно, но всё мировое язычество одинаково. Все язычники солнцепоклонники, все сторонники родовых устоев, совершенно одинаковая иерархия богов, более того все языческие боги у всех народов практически как под копирку, разве что имена у них разные. Этот факт может констатировать только одно. Некогда было общее информационное пространство с общим социумом. А по сему любые разговоры о вторичности ведизма неправильны. Это прежде всего камень в сторону Новой Хронологии, которая первородным считает христианство, а ведизм как одну из ветвей христианства.

Иерархия ведических богов идет от верховных богов. Это Ра, в русской версии Сварог, его жена, дети, дети их детей и т.д.. Тут я подробно расписывать не буду, это долго, да и надобности в этом нет, в интернете информации полно. Чуть подробнее коснусь лишь русской версии. Основными и самыми почитаемыми богами были три ипостаси солнца - Коляда, Ярило (Яр) и Хорст (Хорос, Хорс). А так же Ра или Сварог (бог неба и создатель всего на Земле), его сын Перун (бог грома и молний), Макошь богородица (богиня неба, судьбы и земной жизни) и Мара (богиня смерти и загробной жизни). Остальные боги были ниже рангом и относились ко второй или еще более низкой иерархической ступени. Но некоторые в народе так же были очень почитаемы, в частности бог земельного труда и урожая Велес (Волос, Волох), Лада богородица (богиня любви и семейного счастья), бог плодородия Дажьбог (Даждьбог) и другие. Этим богам так же ставились храмы, в ведизме именуемые капищами. В капищах этим богам ставились кумиры (статуи), на стенах лепились маски и писались лики (иконы). Ведические храмы по большей части ставились какому-нибудь одному богу, о чём была соответствующая символика на стенах, в убранстве и на куполах. Отличались они и архитектурно, особенно учитывая тот факт, что некоторые ведические храмы имели кроме культовой нагрузки, еще и административные и просветительские функции. Со временем такого рода храмы переквалифицировались в монастыри, церковно-приходские школы, больницы, тюрьмы и т.д.. Позднее, когда христиане прибрали ведические храмы к рукам, они по большей части архитектурные, символические и иные традиции сохранили, что позволяет сейчас достаточно легко определить кому храм предназначался. Чисто ведических храмов сейчас почти не осталось, но всё же они есть.

Здесь попробую подробнее с примерами и фото.

Смотрим на крест. Внутри солнца знак Велеса. Многие по наивности, вернее невежеству, видят здесь еврейский след.



Внутри храмов так же соответующая символика



в том числе и на люстрах.



Здесь некий "масонский" знак "всевидящее око". На самом деле это ведический символ "времени", символ "жизни" . Кратко чтобы понять суть. Треугольник, три его грани, символизирует три луча которые испустил бог Ра создавая мир. Первый луч ушел и не вернулся, так появилась Тьма. Второй луч отразился и вернулся, так появился Свет. Третий луч преломился и потекло время. Время - результат изменений. Изменения - есть жизнь. Это те самые лучи, исходящие из треугольника. Глаз внутри треугольника символизирует самого бога Ра, который сидит в своем хрустальном замке, сидит внутри и видит всё изнутри. Подробнее об этом http://www.tvoyhram.ru/slavrelig/slavrelig35.html. Таких знаков полно на многих церквях и на административных зданиях по всему шарику, в частности на Казанском соборе в Питере. Я вообще склонен полагать что сама архитектурная концепция треугольного фронтона придумана специально под этот знак. То есть на всех зданиях с треугольной крышей по всей видимости раньше был этот знак. Позднее его демонтировали, как например на фронтоне Горного института в Питере, кое где он остался и ждет очередного обновления фасада. В Питере и его исторических пригородах вообще этих знаков очень много, что породило термин "масонский Петербург", который нынче активно популяризируют ряд общественных деятелей, в частности Сергей Сааль. Есть схожий знак, упрощенный, треугольник с лучами без глаза. Ряд источников его трактует как символ некого Кристалла Познания на некой вершине, якобы этот Кристалл Знаний оставили потомкам некие Боги, и все ищут этот кристалл. Но скорее всего это уже вторичное толкование знака, ибо подразумевает некую корысть (тайну). А то что этот знак позднее стали использовать разные тайные (и не только тайные) общества, ну так уж повелось. Сейчас все старые знаки уже по сотому кругу находят новых хозяев. "Символ жизни" обычно отождествлялся с верховным богом творцом всего сущего Сварогом (он же Ра, он же Род, он же Саваоф).



В какое-то время в ряде мест, в том числе на Руси, верховный бог-творец отождествлялся с мужским началом, а по сему при сооружении храмов верховному богу ставилась высокая башня символизирующая фаллос. Позднее эти части храмов переделались под колокольни. Традиция высоких башен в разных религиях переосмыслялась, у мусульман к примеру, она стала своего рода визитной карточкой минаретов.



Храмы Перуна обычно имели кучу разнокалиберных и разномастных куполов. Это знаменитые Кижи, Спас на крови в Питере, Петропавловский собор в Петергофе и т.д.. Самый знаменитый храм Перуна - это храм Василия Блаженного.





подробнее на видео

Храмы Перуна имели собственную стилистику крестов в тех случаях когда не было возможности строить что-то величественное или особенное (многокупольное). В деревнях например. Свастика внутри круга это символ Перуна в ведизме.



Внутри храмов так же присутсвует знак Перуна. Именно знак и именно Перуна, а не знак агни (свастика без круга) или некие свастичные узоры и символы как например в Исаакиевском соборе или в Киевской лавре.



Вот фото современного храма со знаком Перуна (справа внизу) находящегося в ведении староверов. Второй знак на главном куполе - это так называемый символ веры первопредков, звезда Инглии, символизирует солнце.



Храмы Макоши Богородицы всегда с синими куполами, обычно со звездами. Макошь олицетворяется с космосом (mo-kos, обратное прочтение = коs-mо), ибо Космос родил(а) своего сына Солнце. Таких церквей очень много, в каждом городе есть.

Солнце в ведизме особо почитаемо, более того календарь на Руси был привязан именно к солнцу, а по сему каждой из трех ипостасей солнца посвящался свой храм.

Храмы молодого зимнего солнца обычно имели золотые купола. Богом молодого зимнего солнца был Коляда. Коляда рождался 25 декабря после смерти старого солнца и трех дней Безвременья (22-24 декабря). Позднее христиане это прописали как воскрешение Христа на третий день. Кроме золотых куполов на фасаде старых церквей иногда можно найти барельефы молодого мальчика или юноши, это Коляда. Современная РПЦ такие барельефы трактует как ангелов. Так же характерной чертой храмов Солнца в общем и Коляды в частности являются солярные символы в виде шаров или кругов. Таких храмов великое множество, чуть ли не половина от общего числа. Внутри таких храмов обычно и роспись была соответствующая - с молодым юношей на фоне солнца или на облаках, обычно на алтаре. Позднее христиане такого рода маски и иконы стали именовать архангелом Михаилом ( и не только). Традиция алтарей на восток, на восходящее солнце, пошла как раз от храмов солнечным богам. У храмов посвященных иным богам, алтарей не было и христиане их пристраивали позднее. Самое интересное то, что по расположению храма относительно сторон света можно определить какому солнечному богу был посвящен храм изначально, ибо церкви многократно перестраивались, а вот фундаменты обычно оставались прежними. Понятное дело что ориентация (алтарь) зимнего (Коляда) храма будет сдвинутой на юго-восток, ибо зимой солнце встает поздно, ориентация осеннего (Хорса) храма будет близкой к астрономической, а ориентация весеннего храма (Яра) будет смещена к северо-востоку так как летом солнце встает рано. Сейчас этот факт сносит мозги очень многим. Пытаются таким образом найти некий древний полюс, придумывают теорию смены полюсов и т.д.. Современная РПЦ этот факт просто умалчивает, ибо объяснений и вовсе нет. Кому интересно может поупражняться на спутниковых картах, обратите внимание что в московском Кремле храмы разноориентированны, хотя стоят рядом.

Добавлено 5.9.2019. Вот фото соборов московского кремля, видно что они разноориентированы. Видно что соборы имеют разный архитектурный стиль, если прогуляться вблизи хорошо будет заметно как пристраивались алтари и вовобще что и как перестраивалось. В центре бывшая башня Сварога символизирующая мужское начало.



Раз уж вспомнил московский кремль, то покажу и сохранившиеся знаки солнышка вместо крестов, об этом подробно будет во второй части статьи.

Идем дальше. Архангел Михаил, он же Коляда



Шар - солярный символ



Горельеф мальчика (Коляды)



Богом весеннего солнца был Яр (Ярило). Храмы Яра имели зеленые купола. Здесь я отвлекусь чуть подробнее о временах года. По древнему календарю на Руси весна длилась пол года, а точнее пол "лета", с условного 22 марта по условное 22 сентября. Осень длилась с 22 сентября до 22 декабря. Безвременье длилось 3 дня с 22 до 24 декабря. С 25 декабря до 22 марта была зима. А все четыре сезона вместе назывались летом. Термин "год" к нам пришел с запада вместе с реформой Петра первого. У нас до сих пор остались термины "летопись", "летоисчисление", мы до сих пор говорим что "нам столько то лет". Новый год праздновался 25 декабря (Коляда), 20-21 марта (языческая масленница) и 20-21 сентября (после реформы календаря смещено на 1 сентября - по Византии). Что касается летоисчисления, то лично я пока не готов здесь дать однозначный ответ, ибо версий прочитал очень много и ни у одной версии по сути не оказалось толковой доказательной базы. Сюда приплетают и Византию и некие летоисчисления от Яра, Адама, Асгарда, Великого похолодания и кучу всего прочего. Тот же Византийский календарь "от сотворения мира" имеет как минимум три варианта летоисчисления с различной точкой отсчета (дня нового года). В общем никто ничего не знает и говорит как ему вздумается. Одни домыслы. Безусловным мы можем считать лишь тот факт, что до всеобщей христианизации различные народы (включая Русь) в различные времена имели каждый свой календарь с собственной датой новолетия. В большинстве случаев дата новолетия была привязана к солнечному циклу, что кое где сохранилось до сих пор, например в Иране (бывшей Персии). Что касаемо сезонов лета (года), то А. Хиневич и ряд исследователей интерпретируют календарь несколько иначе. Они утверждают что Безвременья не было, а были 9 месяцев, где четные месяцы были по 40 дней, а нечетные по 41 дню, в сумме 365 дней, плюс некие високосные (великие) лета. Лично мне кажется это просто математической подгонкой, ибо наши предки чутко блюли астрономию, а в астрономии есть циклические события (зодиаки) привязанные либо к солнечным, либо к лунным циклам. Хиневич ссылается на Веды где описаны времена трех Лун и типа календарь с 9 месяцами был именно тогда. Не знаю, может и так, но период трёх Лун меня не интересует, меня интересует исключительно реальное историческое наследие нашей ойкумены, то есть период последних 1000-1500 лет. Другое дело, что неделя действительно состояла не из 7 дней, а из 9 дней, а сутки из 16 часов, и этому есть масса доказательств, как в литературе, так и в артефактах. Самый простой пример - старые куранты Спасской башни московского Кремля. Почему я сторонник версии в три сезона солнечного календаря плюс три дня Безвременья? Да потому что термин "безвременье" поныне сохранился у ряда "нецивилизованных" народов и в исторических хрониках, в том числе европейских, например у немцев - это раз, а во-вторых именно этот вариант календаря складывает всю мозаику в пазлы, включая саму суть солнцепоклонничества и христианства (умирания и воскрешения).

Добавлено 5.9.2019. Скорее всего 40-дневный месяц имел место быть. Вопрос лишь когда и в каком статусе, ибо кроме как в ведах нигде не упоминается. Почему? Потому что сохранилась традиция поминанию усопших на 9-й и 40-й день. Не только у христиан. Девятидневная неделя точно подтверждена историческими документами, вероятно надо искать и факт подтверждения 40-дневного месяца. На сегодняшний день я склонен полагать что существовало два календаря параллельно. Календарный (математический) и астрономический (жреческий). Календарный имел 9-дневную неделю и 40-дневный месяц, отсюда и сохранившаяся традиция поминания усопших. Астрономический имел все даты церковных праздников. Они и сейчас привязаны по большей части к солнечным и лунным циклам (рождество, масленница, пасха и пр.).. Если у кого-то есть подтвержение 40-дневного месяца беллетристикой или документалистикой, очень прошу поделиться в комментариях.

продолжение во 2 части

Автор: Владимир Козин

Источник: https://zodchi1.livejournal.com