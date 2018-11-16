ДЕСЯТЬ ПРИЧИН ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЕЛИГИЙ

Ваше стремление к духовному развитию похвально. Однако присоединиться к государственной религии, такой как Иудаизм, Христианство, Ислам или Индуизм – один из худших способов сделать это. В этой статье я опишу 10 причин, по которым вы должны отказаться от религии, если действительно стремитесь к осознанной жизни.

Так как Христианство в настоящее время - самая популярная религия в мире, эта статья описывает недостатки Христианства. Тем не менее, большинство из этих пунктов в равной степени относятся и к другим основным религиям (да, да, даже к буддизму).

1. ДУХОВНОСТЬ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Если ваше интеллектуальное развитие находится на уровне улитки, вас переполняет чувство вины и стыда (возможно, причина этого в употреблении наркотиков или суицидальных мыслях), а затем вы переключаетесь на религию, то, возможно, такой поворот поможет вам подняться на более высокий уровень сознания. Однако ваше мышление по-прежнему останется ущербным, вы лишь поменяете один набор ошибочных взглядов на другой.

Для большинства разумных людей, не страдающих изначально заниженной самооценкой, религия резко понижает уровень осознанности. Хотя некоторые религиозные убеждения дают иллюзию расширения возможностей, в целом религия обременяет вас огромным набором ложных представлений о действительности.

Погружаясь в религию, вы подменяете собственные независимые мысли туманным групповым разумом. Вместо того чтобы учиться отличать истину самостоятельно, вам просто говорят, во что надо верить. Это не ускоряет ваш духовный рост, а наоборот тормозит его развитие. Задача религии – отключить человеческий разум.

Отставьте мифологию и научитесь думать самостоятельно. Ваш разум является лучшим инструментом духовного роста, чем любые религиозные учения.

2. ПОТЕРЯ ГЛУБОКОГО ДУХОВНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Одна из худших ошибок, которую вы можете сделать в жизни, это прикрепить свою личность к одной из конкретных религий или философий. Начать говорить «я христианин» или «я буддист». Это накладывает на ваш разум обязанность придерживаться определенной точки зрения, отказавшись от всей глубины восприятия окружающей действительности. Вы больше не можете воспринимать реальность такой, какая она есть на самом деле. Если такая перспектива кажется вам нормальной, что вы скажете о предложении выбить вам один глаз? Будет ли вам лучше от единой, фиксированной точки зрения, вместо сложнейшего мозгового анализа двух потоков изображений, идущих отдельно от каждого глаза? Или стереоэффекты по-прежнему вам нравятся?

По своей сути религиозные «истины» - это фиксация вашей точки зрения, в то время как реальная истина не зависит от точки зрения. Когда вы заменяете истину религиозными убеждениями, вы путаете тени с источниками света. Следовательно, вы обрекаете себя на неуклюжее блуждание в сумерках. Ясность становится недоступной вам, и лучшим объяснением происходящего для вас станет утверждение, что жизнь - это большая загадка. Религиозные тайны, однако, возникают не вокруг действительно непознаваемых вещей, они вытекают из невозможности понять реальность в неподвижной системе отсчета.

Более разумным подходом является рассмотрение действительности с различных точек зрения, не пытаясь пропустить ваше восприятие через призму религиозной структуры.

3. ОБУЧЕНИЕ ПОВИНОВЕНИЮ

Религии - авторитарные иерархии, разработанные, чтобы доминировать над вашей доброй волей. Они являются силовыми структурами, убеждающими вас передать свои функции посторонним людям, которым нравится управлять окружающими. Подключаясь к одной из религий, вы подписываетесь на безапелляционное поклонение некой группе людей. Этого не написано в религиозном уставе, но по сути работает именно так.

Религия - очень эффективный инструмент для превращения людей в овец. Это один из самых мощных социальных инструментов. Целью их работы является разрушение веры в ваш собственный интеллект, постепенно убеждая вас во всем положиться на некую внешнюю сущность, например, божество, выдающуюся личность или великую книгу.

Разумеется, эти инструменты обычно контролируются теми, кому вы должны поклоняться. Убеждая вас переложить всю ответственность с себя на внешнюю силу, религия увеличивает вашу слабость, послушность и подконтрольность. Религия активно способствует этому ослаблению, называя этот процесс верой. Реальная же задача всего этого – добиться беспрекословного подчинения.

Религия стремится забить вашу голову таким количеством непонятной ерунды, что единственным выходом у вас остается – склонить голову в повиновении (часто в буквальном смысле). Привыкайте проводить много времени на коленях, т.к. обязанность кланяться и стоять на коленях присутствуют во всех религиозных течениях. Подобные практики используются при дрессировке собак. А теперь скажите: «Слушаю тебя, мой учитель».

Вы когда-нибудь задумывались, почему все религиозные обряды неизменно таинственные, запутанные и логически не объяснимые? Конечно, это сделано не случайно.

Потребляя большое количество запутанной и часто противоречивой информации, ваша логика (ваш разум) перегружается. Вы безуспешно пытаетесь сопоставить какие-то противоречивые убеждения, что не возможно в принципе. Конечным результатом является то, что ваш логический ум отключается, не в силах найти объяснение необъяснимому, и управление передается более примитивным (не анализирующим) отделам мозга. Вас учили, что вера - это высоко-духовный и сознательный образ жизни, на самом же деле, все с точностью до наоборот. Чем меньше вы полагаетесь на свой головной мозг, те глупее становитесь и тем легче вами манипулировать. Карл Маркс был прав, когда говорил: «Религия – опиум для народа».

Две части Библии, Новый Завет и Ветхий Завет, часто противоречат друг другу и цитируются в зависимости от ситуации. Церковные руководители ведут себя, грубо нарушая собственное учение, например, покрывая преступную и аморальную деятельность своих священников. Те, кто пытается вскрыть эти очевидные несостыковки, подвергается религиозным гонениям.

Высокосознательный человек отвергнет членство в подобной организации, как нелепую затею. За непостижимостью божественных тайн он видит искусственную, умышленную запутанность. Они созданы так, чтобы не быть понятыми, иначе они лишатся своего мистического ореола. Когда вы сможете разглядеть истинные причины всего этого маскарада, вы сделаете первый шаг к освобождению от религиозной зависимости.

Истина в том, что так называемые религиозные руководители знают о духовности не больше вашего. Но они прекрасно знают, как управлять вашими страхами и неуверенностью в собственных интересах. Они рады, когда вы позволяете им это делать.

Хотя все популярные религии очень старые, Л. Рон Хаббард (L. Ron Hubbard) доказал, что процесс может быть воспроизведен с нуля в наши дни. До тех пор пока существует достаточное количество людей, боящихся взять ответственность за свои поступки в собственные руки, религии будут существовать и процветать.

Если вы хотите поговорить с Богом – общайтесь напрямую. Зачем вам посредники? Вселенная не нуждается в переводчиках. Не позволяйте собой управлять. Это большая ошибка, думать, что отключая собственный мозг и заменяя логику верой, мы становимся ближе к Богу. На самом деле мы становимся ближе к собаке.

4. ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ УНИТАЗА

Если вы уделяете много времени религиозным обрядам, можно с уверенностью сказать, что вы практикуете тайм-менеджмент унитаза, смывая большую часть вашей драгоценной жизни прямиком в унитаз без малейшей пользы для себя.

Во-первых, вы тратите много времени на забивание головы бесполезной ерундой. Это включает в себя чтение худшей беллетристики, когда-либо написанной. Сюда же относятся многочисленные правила, законы и практики.

Серьезно, если у вас бессонница, попробуйте прочитать религиозные тексты перед сном. Вы уснете быстрее, чем дочитаете страницу. Думаете, почему в отелях кладут Библию возле кроватей? Это самое лучшее успокоительное средство, известное человечеству. Сайентологи даже немножко перестарались, включив космических пришельцев в свои истории. Жаль, что Джин Родденберри (Gene Roddenberry) (создатель сериала Star Trek) формально не заявил о своей религии; Stovokor (группа, записавшая саундтрек к фильму Star Trek) классно звучит.

Когда вы поймете, какой чепухой забита ваша голова, вам нужно избавиться от всего этого мусора, чтобы вновь позволить мозгу нормально функционировать. Это может занять значительно больше времени, чем вам кажется, а может и не получиться вообще. Процесс похож на попытку удалить AOL с жесткого диска.

Во-вторых, вы тратите кучу времени на всевозможные ритуалы и церемонии, такие как участие в собраниях своей религиозной общины, изучение молитв, псалмов и прочих мантр.

Если сложить все время, потраченное мной на посещение церкви, воскресной школы, изучение религии в колледже и зубрежку различных молитв, можно насчитать несколько тысяч часов, бездарно потраченного времени. Хотя, некоторые уроки я все же из этого вынес. Они, собственно, и легли в основу этой статьи.

Мне хорошо запомнились многочасовые проповеди, которые читали нам священники, большинство из которых совершенно бездарные ораторы. Возможно, проблемы с дикцией были у них из-за того, что они употребляют алкоголь во время исполнения служебных обязанностей.

Не знаю, что заставляет людей сознательно выкидывать из жизни несколько лет, ради изучения мертвого языка религиозных писаний.

Чем больше времени вы тратите на религиозные практики, тем больше времени посвящаете бессмысленным, нецелесообразным занятиям… и тем старательнее будете пытаться убедить себя поверить в фальшивую фразу «Да, да, именно этим я и хотел все это время заниматься».

5. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ТУНЕЯДЦЕВ

Помимо огромной траты времени, увлечение религией связано с серьезными денежными тратами.

В самом начале вы ограничиваетесь незначительными пожертвованиями, которые идут на привлечение других новичков. Возможно, вы хотели не совсем такого использования ваших денег? Если вы испытываете желание пожертвовать деньги, найдите другой, более благородный повод. Выйдите на улицу и сделайте что-то, действительно полезное людям. Если у вас совершенно отсутствуют идеи по этому поводу, возьмите банку краски и закрасьте неприличные надписи на ближайшем заборе.

Большинство религиозных сборщиков податей не используют ваши пожертвования на полезные для общества нужды. Уверен, встречаются священники, чьи дела вызывают уважение и несут реальную пользу обществу, но в большинстве случаев это не входит в их компетенцию. Кроме того, сборы религиозных организаций обычно не облагаются налогом, так что церковь, по сути, паразитирует на обычных налогоплательщиках. Несмотря на небольшие суммы пожертвований, если учесть их количество, можно понять, какие там крутятся деньги.

Для получения дополнительного дохода, все религии предлагают верующим ряд однотипных услуг. Под непрерывный поток малопонятной тарабарщины вас угостят сухарем и рюмкой кагора, а затем объявят, что теперь вы с любимым человеком почему-то стали ближе друг к другу. В некоторых религиозных течениях принято размахивать дымящимся, резко пахнущим сосудом, в других - у человека отрезают лишнюю кожу, в третьих - вас поливают водой и отрезают пучок волос, в четвертых - они берут на себя ответственность простить вам ваши ошибки и даже преступления. Но заканчивается всё всегда одинаково. Вам выставляют счет, единственное отличие которого от других счетов в том, что вместо «оплатили услуги» написано «предложили пожертвование».

Когда вы жертвуете деньги религиозным организациям, вы делаете намного хуже, чем просто выбрасывание денег на ветер. Вы финансируете зло. Или вы считаете, что тратить миллиард долларов на защиту педофилов и растлителей – это хорошее использование собранных с жертвователей денежных средств? Трудно придумать более кощунственное использование людских пожертвований. Даже барыги поступают лучше, по крайней мере, они честно заявляет о своей жадности и похоти.

Почему католическим священникам или православным монахам запрещено вступать в брак? Это не имеет ничего общего с тем, что написано в Библии, и не дает никаких преимуществ. Это правило придумала церковь, чтобы у священнослужителей не было наследников. Все имущество священников, после их смерти всегда отходит к церкви, увеличивая ее богатство. Видимо, Богу нужно еще больше денег. Эта крайне эффективная система привела к тому, что сейчас церковь является одной из самых богатых и влиятельных организаций в мире. И это не удивительно, учитывая описанную выше финансовую систему.

Простым верующим (не духовенству), наоборот рекомендуется заводить многодетные семьи, тем самым поставляя церкви больше новых последователей. Презервативы находятся под запретом во всех религиях. Заключайте брак, рожайте больше детей, приводите их в церковь, а дальнейшее промывание мозгов мы берем на себя – примерно в этом общий смысл всех наставлений, которые дают священники своим прихожанам.

Вы по-прежнему убеждены, что жертвовать свои деньги подобной структуре действительно является «добрым делом»?

Стать, что ли, одним из них?..

6. РАЗЖИГАНИЕ НЕНАВИСТИ

Религии часто навязывают замыкание в узком кругу единомышленников. Вам настоятельно рекомендуют проводить больше времени с людьми, разделяющими с вами единую веру, и избегать иноверцев. Иногда это делается незаметно, иногда более явно.

Если вы - один из спасенных, обретших истинную веру, на которых снизошло просветление, то, следовательно, все остальные по-прежнему находятся во тьме. Некоторые религии открыто насаждают нетерпимость к иноверцам. Другие высказываются более политкорректно, но в любом случае, выставляют посторонних в неприглядном свете. Это создает препятствия для выхода из религиозного сообщества наружу. Главная идея состоит в поддержке замкнутой структуры собственными членами, в поощрении лояльности к внутренним устоям и наказании проявления свободомыслия.

Сама идея разжигания ненависти по религиозным соображениям (как и по любым другим) не приемлема для сознательного человека. С глобальной точки зрения, это полнейший идиотизм. Но этот инструмент управления людьми по-прежнему активно используется кукловодами в рясах. Когда вас научили бояться и сторониться всех, чья религия отличается от вашей, страх закрепляется в вашем сознании и вами значительно легче управлять.

Когда вы присоединяетесь к одному из религиозных течений, ваше новое окружение будет контролировать ваши поступки, поощряя послушание и наказывая поведение, идущее в разрез с общепринятым внутри общины. Почему они это делают? Они не могут поступать иначе. Скажите вашим новым друзьям, что собираетесь покинуть общину и начать думать собственной головой, и вы увидите, как вскипает ненависть в их глазах. Моментально вы превратились для них из лучшего друга в злейшего врага. Для религиозных людей нет большей угрозы, чем желание иметь собственное мнение.

Существуют гораздо более безопасные способы наслаждаться поддержкой коллектива, чем вступление в религиозную секту. Постарайтесь подружиться с сознательными, готовыми к переменам, свободно мыслящими людьми, которые готовы общаться с вами, вне зависимости от того, насколько глупы ваши верования. Поначалу такая свобода может вас испугать, но очень скоро вы привыкните к этому и начнете получать истинное удовольствие.

Поскольку мне часто задают один и тот же вопрос, я считаю, что сейчас очень подходящий момент, чтобы ответить на него публично. Принимаю ли я Иисуса Христа, как своего Спасителя? Нет, ни Иисуса Христа, ни кредитные карты я не принимаю. Хотя, я и пишу имя Спасителя с большой буквы. Означает ли это, что мы с вами не можем более быть друзьями? Пожалуйста, простите меня, не бросайте меня здесь одного.

7. ИДИОТИЗМ ИЛИ ЛИЦЕМЕРИЕ- ЧТО ВЫБРАТЬ?

Когда вы объявляете себя приверженцем одной из государственных религий, у вас есть всего два варианта. Либо вы идиот, либо лицемер. Если вы уже выбрали первое, я объясню, почему так. Я не буду использовать длинные слова, чтобы вы наверняка меня поняли.

Во-первых, идиотский сам принцип. Вы вынуждены согласиться со всей искусственной, надуманной чушью, которую вам скармливают. Признайте, что земле всего 10000 лет. Поверьте в рассказы, о том, что трупы порой воскресают. Изучите истории о различных божествах, ангелах и демонах. Доверьтесь тем, кто вам все это рассказывает. Они не могут обманывать. Примите все их догмы. Будьте хорошим мальчиком!

Готово? Поздравляю! Вы идиот верующий. Теперь вы спасены, просветлены и после смерти вас встретят фанфарами… Конечно, если всё, что вам рассказывали, окажется правдой. Не-е-ет… Если парень в халате говорит, что это правда, значит так и есть, это действительно правда. Я же верующий, значит, я не могу не верить.

Или другой, лицемерный вариант. Применяется, если ваш мозг достаточно развит, чтобы определить явную чушь, лежащую в основе религиозных учений, от которых вас тошнит. Вы умеете отличать правду ото лжи, но иногда сомневаетесь в своем выборе. Вы достаточно умны, чтобы понимать, что Земля гораздо старше 10000 лет, а добрачный (или внебрачный) секс - это довольно весело, но в некоторых вопросах уверенности меньше. Вы не готовы хлопнуть дверью и уйти, но и не можете признать себя истинно верующим. Так часто бывает, когда религию вам навязали родители, как единственно возможную, и, разумеется, вы в этом выборе не участвовали.

Для вас это просто случайность. Вы, разумеется, не фундаменталист, но считаете, что нет ничего предосудительного в посещении церкви по воскресеньям, где наливают кагор и угощают сухарем, если за это обещают бонусы в загробном мире. Вы без лишних эмоций следуете официальной религии, принятой в том месте, где вы живете. Делаете то, что делает большинство ваших соседей.

В этом случае, своим молчаливым согласием вы поддерживаете существующую религию. Вы одновременно сторонитесь религиозных фанатиков и атеистов. Вы предпочитаете колебаться где-то посередине. Вы не соблюдаете религиозные практики (или соблюдаете, но небрежно и не последовательно), но после смерти сможете показать Богу свой членский билет.

Вы понимаете, насколько вы заблуждаетесь?

Попробуйте освободиться от навязанных идей и выбросить из головы весь этот бред. Прекратите спрашивать у духовных наставников что делать и как делать, начните думать и действовать самостоятельно. Если Бог действительно существует, то он достаточно умен, чтобы разглядеть, кто вы есть на самом деле, сквозь всю эту внешнюю мишуру.

Время от времени, некоторые из моих читателей делают попытки привлечь меня к своей религии. Большинство из них не в состоянии ничего противопоставить моим колким вопросам, касательно их верований, но, по крайней мере, сами их попытки вызывают у меня уважение. Я понятия не имею, зачем они читают мой блог (который направлен на развитие осознанности, а не наоборот). Есть слабая надежда, что это первый маленький шажок в направлении от слепой веры к здравому смыслу.

8. УНАСЛЕДОВАННАЯ ЛОЖЬ

Пожалуйста, скажите мне, кто из вас практикует религию, отличную от основной религии в том месте, где вы родились? Вы ведь выросли из своей детской одежды. Разве не пора перерасти и свои детские религиозные привязанности?

Что бы с вами было, если бы вы родились в другой культуре? У вас хватило бы сознательности прийти сквозь все преграды к вашей текущей системе верований? Или ваши убеждения - лишь продукт среды, в которой вы находитесь, а не результат осознанного выбора?

Многие религии являются мешаниной из нескольких существовавших ранее культов. Христианство, например, большей частью основано на языческих ритуалах. Если бы те, древние языческие обряды, были бы защищены авторским правом, Христианства вообще бы не существовало. Если вы без спешки покопаетесь в истоках Христианства, то увидите, что это учение базируется на древних мифах, а сам Иисус был вымышленным героем, собранным из нескольких мифических фигур.

Многие религиозные учителя (попы, священники, раввины и т.д.) сами являются жертвами промывания мозгов. Они не имеют никакой реальной власти и даже не догадываются о замыслах своего руководства. Это делает их лучшими проповедниками, поскольку они искренне веруют и не знают об истинном положении дел наверху. Священников нижнего звена можно сравнить с барменами. Приходя в бар, вы общаетесь именно с барменом и никогда не встретитесь с хозяином заведения. Они страдают от унаследованной неправды не меньше всех остальных.

Вы уверены, что ваша религия опирается на слово Божье? На деле, не больше, чем эта статья. Вы убеждены, что читаете заветы Божьи, только потому, что кто-то, одетый в рясу, сказал вам, что эти строки были написаны человеком, осененным Божественным вдохновением. На самом же деле, любой человек может претендовать на Божественное вдохновение. Но поклоняться мы по-прежнему будем не истинным текстам, а лишь рекомендованным духовенством.

Даже центральные фигуры основных религий не следовали заповедям, которым обучали своих прихожан. Если даже они не смогли впитать всю «мудрость», снизошедшую с небес, то почему это должны делать вы? Если вы хотите быть похожими на людей, которым поклоняетесь, то вы должны иметь право, по крайней мере, выбирать, кому поклоняться.

Оставьте свою детскую религию в детстве. Рассмотрите широту взглядов, как разумную альтернативу.

9. СОСТРАДАНИЕ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ

Религиозные правила и законы всегда препятствуют развитию сознания. Это выливается в бессмысленное насилие и даже войны. Те, кто проповедуют отказ от насилия, на деле часто оказываются наиболее жестокими. Таким людям нельзя доверять, поскольку они нарушают провозглашенные ими же правила, даже не утруждая себя оправданиями.

Когда вы добавляете сострадание в свод законов и правил, оно перестают быть состраданием. Истинное сострадание – вопрос осознанного выбора, оно не требует законодательной поддержки.

Чем более религиозным становится человек, тем меньше в нем сострадания. Вместо этого появляется иллюзия сострадания. Большинство религиозных людей являются фанатиками с ярко выраженным неприятием всех иных верований. Они менее всех вызывают доверие и в большинстве своем страдают психологическими расстройствами. Они вынуждены притворяться хорошими, на деле же, они просто винтики в системе, созданной для привлечения максимального количества людей в бессознательное рабство высшему духовенству. Они рабы, продвигающие рабство.

Взгляд в историю показывает, что религиозные люди обожают воевать друг с другом. Вместо безоговорочной любви, они практикуют временную терпимость. Единственным безоговорочным аспектом (которым издревле славятся все религии) является жажда крови. Любое нелестное высказывание в их адрес делает вас потенциальной мишенью… или для перевоспитания или для физического уничтожения (что, в принципе, одно и то же).

Если вам близок идеал безоговорочной любви, вы не найдете его ни в одной религии. Реальное сострадание не является результатом веры в Бога, оно не появляется от практики магических ритуалов или чтения церковных книг. Сострадание может появиться только на базе сознательного выбора, который требует свободы выбирать, без угрозы наказания или обещания награды. Если вы слепо следуете уставу вашей веры, то можно с большой долей вероятности сказать, что сострадание отсутствует в вашей жизни. Вероятно, вы даже не знаете, на что похоже реальное сострадание.

Чем больше людей откажутся от своих религиозных убеждений, тем лучше станет наша планета. Это вовсе не означает, что мы должны отказаться от духовности. Это лишь означает, что нам не следует подменять духовность чем-то надуманным.

10. ВЕРА ОСНОВАНА НА СТРАХЕ

Страх является важной составляющей всех религий.

Блаженны нищие (надо жертвовать). Блаженны кроткие (надо подчиняться). Блаженны скромные (не надо ставить под сомнения унаследованные авторитеты). Блаженны голодные (надо отдавать даже последнее). Блаженны милосердные (если заметили, что вас обманывают, надо простить). Блаженны имеющие чистое сердце (отключить мозг). Блаженны робкие, трусливые, забитые. Блаженны те, кто не противится власти и считает себя рабом божьим. Ха-ха-ха!

Такими вас хочет видеть церковь. Вас подталкивают забыть про храбрость, честность, мужество и осознанные поступки. Это глупость, а не божественность.

Религия учит вас бояться выделиться из общей массы, бояться постоять за себя и бояться мыслить независимо. Она разрушает вашу веру в себя, объясняя, почему вы не в состоянии управлять собственной жизнью. Вы - не достойны. Вы - грешник. Вы нечисты. Вы принадлежите к низшей касте. Тут же вам предлагается (всегда одинаковое) решение – подчиниться внешней власти. Поверьте в свою ущербность. Позвольте им управлять своей судьбой. Следуйте их правилам и порядкам. Живите в страхе за оставшуюся часть вашей жизни, в надежде, что в конце будет все хорошо.

Когда вы практикуете веру, а не сознательную жизнь, вы постоянно находитесь в состоянии страха. В конце концов, это состояние становится настолько привычным, что вы забываете о нем. Очень печально, когда вы достигаете точки, в которой даже не можете вспомнить, что это значит – быть творцом собственной жизни.

Трус подменяет мужество верой. Это хороший маркетинговый прием для тех, кто контролирует процесс. Если вы боитесь или не желаете принять на себя ответственность за свою жизнь, вы идеально подходите для религии.

Страх, поселившийся в одной части вашей жизни, неизменно заполнит все остальные сферы. Вы не сможете его контролировать. Если вы ощущаете дискомфорт от страха следовать за своими мечтами, открыто общаться с противоположным полом, самому определять свои поступки, это должно послужить для вас сигналом, что пришло время начинать спешно избавляться от религиозной ерунды. Не позволяйте страху прижиться и укрепиться в вашем сознании.

Не пытайтесь успокоить себя, поглощая религиозный мусор. Если вам необходимо хоть во что-то верить, поверьте в ваш собственный потенциал. Поверьте в ваш интеллект. Начните питать эту веру.

Откажитесь от убеждения, что большинство не может ошибаться. Если большое количество людей ведет себя глупо, это ничего не меняет, и глупость остается глупостью. Это означает лишь то, что глупость очень популярна на нашей планете. Когда люди находятся в состоянии страха, они готовы принять любую гадость в надежде успокоить себя. Например, алкоголь или религию.

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РЕЛИГИЯ- ДУХОВНАЯ НЕЗРЕЛОСТЬ

Вполне возможно наслаждаться собственной жизнью, не тратя время на служение религиозной верхушке. Вытащите голову из собственной задницы и откройте, наконец, глаза. Если вам нужно что-то, чему вы хотите поклоняться, используйте собственный разум. Очистите его от паутины и начните им пользоваться.

Кроме того… если Бог существует на самом деле, как говорится в большинстве религий, то есть большая вероятность, что он полный идиот. Он ведь сделал нас по своему подобию, не так ли? Поэтому, возможно, нам не стоит, не разобравшись, бежать поклоняться первой попавшейся группе проходимцев. Разве мы не самодостаточны, как наш Создатель?

Бог не будет наказывать физически тех, кто не поклоняется ему. То, что меня до сих пор не разразил гром, свидетельствует о том, что Бог гораздо терпимее своих земных слуг. Я даже готов отдать вам свой жетон в рай, а сам проскользнуть по поддельному. С моей безупречной репутацией парень, стоящий на воротах рая, не сможет не пустить меня. :)

Хвала Зевсу!

Источник: cont.ws