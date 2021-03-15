Про Куликово Поле: https://www.kp.ru/daily/23815/60460/​

Война Потоп 19 век, Геннадий Мудрый: https://www.facebook.com/GlobalDeluge…​

Как хоронили на Руси до 19 века ? https://youtu.be/B5pzD061yFo​

Кладбище великанов в Санкт Петербурге ? https://youtu.be/-LGtgA1oqsE

Скорее всего вы знаете официальную историю, но после этого видео вы поймете, что всё было совершенно не так.

в офицальной истории есть несколько столпов, я бы даже сказал железобетонных столбов, самый основной – это крещение руси.

Историки и представители церкви уверяют нас, что до крещения Руси славяне были отсталые, а после крещения у нас началось развитие. Давайте подумаем над этим утверждением.

Развитие государства той эпохи это в первую очередь технологии: обжиг кирпича, получение гашеной извести, добыча руды, выплавка и обработка металла.

До крещения как нас уверяют молились деревянным идолам, а после стали молиться в церквях.

Сразу возникает вопрос – каким образом изменение объекта поклонения способствовало развитию технологий, народного хозяйства и государства в целом?

Все перечисленные технологии были от язычников – Вятичей, причем даже официально. Европа гордится своим языческим прошлым. Кстати в Европе язычество – это старинные храмы с колоннами, их называют храмами зевса, аполлона, марса, юпитера, минервы, артемиды, эти здания являются памятниками античной эпохи.

Нам же эпоху язычества преподносят как время отсталых племён, не имеющих письменности и государственности.

то есть язычество для большинства стран СССР – это поклонение деревяшкам, а для Европы язычество это то что для нас античность.

Надо полагать, что языческие храмы в Европе строили язычники, и судя по тому что эти знания сохранились до наших дней, строители были профессионалами высочайшего класса. Если следовать логике официалов – в нескольких тысячах километрах от Греции и Рима, на территории где есть всё — металлы, лес, полноводные реки жили тоже как бы язычники, но храмы они не строили, а сидели на ёлках и дразнили медведей.

Согласно версии официальных историков, Русь с 988 года православная, с обрядом погребения умерших в землю, и с установкой хоть каких-то памятных камней.

Это в теории, а по факту есть единичные захоронения 16-17 века в монастырях, их находил Евгений Макаров, но старинных кладбищ и мемориалов 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17 века вообще нет, и это очень странно. Самые старые кладбища в России — датируются 17-18 веком, и их всего 3 на всю страну.

Как вы писали — бедные устанавливали деревянные кресты, и они сгнили.

Богатые устанавливали каменные памятники, их завалило потопом. С этим я могу согласиться.

Но как быть с мемориалами погибшим в войнах, в честь погибших устанавливали мемориал и не один, войн было не мало, значит мемориалов и памятных мест посвященных войнам должно быть много. Какие-то мемориалы были небольшие, и их завалило потопом, а какие-то большие и массивные и хоть один мемориал должен был сохраниться. Но по факту их нет. До эпохи петра 1 не сохранилось практически ничего — нет ни книг, ни картин, ни памятников, мемориалов и это очень странно.

Все это появляется в 18 -19 веке.

На счет книг я имею ввиду не церковные книги и не летописи, а обычные, светские книги, учебники, карты, любые документы.

На счет картин — обычные, светские картины а не иконы.

И вот что интересно — старинные книги, картины и карты также не сохранились старинных центрах цивилизации, например в Мексике и Индии, но зато в огромном количестве сохранились в Европе, что наводит на мысль — то ли весь этот объем европейских книг и картин — подделки, то ли книги, картины и карты во всём не европейском мире были украдены или уничтожены. Кстати Мексика была колонией Испании а Индия была колонией Англии.

На счет книг и архивов — тот кто приехал под видом Петра 1 приказал свезти со всей России в Москву старинные книги, архивы, другие документы, якобы для копирования. Но после того как их привезли, книги исчезли. Достоверно неизвестно что стало со старинными книгами — их уничтожили или увезли, ясно одно настоящая история России была написана в тех старинных книгах, а сейчас для заполнения вакуума истории России приспособили комиксы с детскими рисунками.

Обратите внимание что удивительным образом с той старинной эпохи сохранилась лишь религиозная литература и летописи, и больше ничего.



На счет мемориалов и памятников: где оригинальный мемориал погибшим в Куликовской битве?

Тот что стоит сейчас установили в 19 веке.

А погибшим в ледовом побоище?

Памятник дружинам Александра Невского был установлен лишь в 1993 году.