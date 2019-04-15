Следы ПОТОПА на Севере Европейской части России Почему, если был потоп с Северного Ледовитого океана, то Санкт-Петербург, не разрушен, а сохранил большинство «допотопных» зданий и сооружений

Предположение о том, что на удалении нескольких сотен лет тому назад, с Севера на Европейскую часть России, пришла «Большая вода», которая, скорее всего, смыла предыдущую высокоразвитую культуру и цивилизацию нашей страны, косвенно подтверждается многими доказательствами.

Большинство из них, являются известными, историческим фактами, однако интерпретируются и датируются они не всегда правильно, а точнее практически всегда, искаженно. Приведу некоторые из них, и постараюсь указать настоящие причины их появления.

«Почему, если был потоп с Северного Ледовитого океана, то Санкт-Петербург, не разрушен, а сохранил большинство «допотопных» зданий и сооружений, в отличии от других городов севера Европейской России?»

Ответом на данный вопрос является наличие высоких гор, на Северо-Западе Скандинавского полуострова, а именно в Норвегии и Швеции.

Вот как они выглядят "в живую"

Взято отсюда:

«Сведения о норвежских горах

Примерно 44% материковой территории Норвегии занимают горы и высокогорные плато.

В Норвегии любой холм выше дерева можно назвать горой. Это благодаря тому, что Норвегия расположена высоко над уровнем моря. Южная Норвегия находится на высоте примерно 1 200 метров над уровнем моря, а северная часть страны – еще выше.

Самая высокая гора Норвегии – Галхёпигген (2 469 метров над уровнем моря). Вершину горы впервые покорили в 1850 году трое местных жителей. В летний сезон на пике горы Галхёпигген открыт небольшой ларек…..»

Именно горы Скандинавского полуострова «прикрыли» от разрушительного потока Северо-Запад России. Так как ударная волна вод Северного Ледовитого Океана рассеклась о высокогорное западное побережье Норвегии, и направила свою разрушительную силу вдоль побережья, на юг и на восток полуострова. Кстати именно благодаря Норвегии, в «войнах» 18-19-го веков, фигурирует Швеция. Скорее всего, она одна из немногих стран в Европе которая тогда меньше пострадала.

Затопление самого Петербурга, произошло водами достаточно неглубокого Балтийского моря в начальный период Катастрофы, и во «второй фазе», водой, которая пришла на континент в обход Скандинавского полуострова через «ворота», между Кольским полуостровом и Новой Землей с Баренцева и Белого Морей, и которая устремилась к Балтийскому, Черному и Каспийскому морям.

На карте хорошо видно, что на Северном побережье, самым восточным городом, сохранившим хоть какие-то старинные сооружения, является Архангельск. Частично сохранившийся на карте по той же причине что и Питер. Восточнее, до Уральских гор, либо каменная, либо Пустыня из озерно-болотной тундры. А на юг от побережья, ближайший город из Старых Городов появляется только через 700 км от побережья, когда сила ударной волны уменьшилась.

Побережье у Северного ледовитого океана зачищено до гранитного основания:

Берег Белого моря и окрестностей: взято отсюда:

Поверхность зачищена до основания. Всюду валуны.

Самые северные города возрастом более 200 лет - Вологда, Вятка (Киров), Пермь. Все остальные города севернее, это конец 19-го, или 20-й век.

Рассмотрим древний Архангельск повнимательнее:

Старый Архангельск (кликаем)

Выдержки: «Вдоль берега самой крупной реки севера Северной Двины расположился уникальный старинный город Архангельск. Здесь планомерное строительство началось с 1794 года по плану, который был составлен правительством. В состав нового плана были включены и все старинные строения, которые были выполнены из древесины и камня. Новый план строительства подразумевал широкие улицы, которые должны были проходить в направлении, параллельном набережной Северной Двины….

…. http://varandej.livejourn...

…Старейшее здание нынешнего Архангельска - это Гостиный двор, стоящий у берега Северной Двины, около мыса Пур-Наволок, на котором и был основан в 1583 году город…

Центром Архангельска служил Гостиный двор, в камне построенный в 1668-84 годах. Это был один из крупнейших и старейших Гостиных дворов России. Строился Гостиный двор 16 лет, причем руководили строительством как русские, так и "немецкие" зодчие. Сооружение было огромным - вдоль Двины оно тянулось на 400 метров, то есть общий периметр приближался к 1,5км - это размер крупного кремля.

….концу 18 века остался только Русский гостиный двор, который был переоборудован в 1788 году под таможню. К началу ХХ века и от него осталась около половины - стена, выходящая к Двине и одна из боковых стен. ????

В общем как видно, пострадал, но устоял…

Думаю при желании можно найти тысячи примеров, особенно на Севере, где есть не вписывающиеся в окружающее историческое пространство памятники, возрастом более 2-х – 3-х сотен лет. А также при желании найти следы прохождения в недавнем прошлом «Большой разрушительной воды»

Есть ли ещё на северо западе России что-то, что может быть подтверждением катастрофы?

Давайте рассмотрим другие районы Северо-Западного региона, например Псковскую область.

Сам город Псков ещё в конце 19-го века, обладал остатками старинных зданий и сооружений, пережившие сильные разрушения:

А в Псковской области есть города, название которых, для достаточно равнинной территории, вызывает вопросы:

Вот, например, названия некоторых городов:

Город Остров

Остров — город, районный центр в Псковской области.

Был основан как крепость в 1341 году. Бывший уездный город Псковской губернии. Население — 20 423 человек (2013 год).

"Точная дата основания города Острова не известна. Предполагается, что он существовал уже в XIII веке.

Остров был не только крупным пригородом Пскова, но и важным пограничным форпостом на юге Псковской земли...."

"Предположительно, крепость первоначально была деревянной и к середине XIV века уже не могла сдерживать усиливающийся натиск Ливонского ордена. Тогда псковичи приняли меры по укреплению Острова: на низком островке, образуемом рекой Великой и протокой Слобожихой, была построена каменная крепость из серого известняка, которая являлась крупнейшим по тому времени военно-оборонительным сооружением Древней Руси.

Форма крепости соответствовала рельефу занятого ею участка: cтены окружали наиболее возвышенную часть острова, отделенную от остальной части рвом. Оборонную мощь усиливали пять башен, главный въезд в крепость располагался в северо-западной части, имел захаб. Кроме главных ворот в крепости были еще небольшие дополнительные ворота - "временные".

Помимо четырехугольной (Никольской) башни, на углах крепости были три других, круглых. Нижняя угольная находилась на северо-восточном углу крепости. Другие две назывались Верхними наугольными башнями. Своеобразно было организовано водоснабжение крепости: в восточной части крепости, вблизи от Верхних башен, проходил канал, названный речкой Ропотухой, в ее русле стоял колодец.

Далее, как мне кажется, достаточно ВАЖНОЕ:

"В начале XVIII века Остров потерял своё прежнее оборонное значение. С 1719 года он стал уездным городом Псковской провинции, а с 1777 года — Псковской губернии. 15 декабря 1778 года Екатериной II был утвержден план города Острова, а указом от 28 мая 1781 года городу присвоен герб...."

Т.е. «город» «материализовался» достоверно только в 1781-м году… И название свое он получил благодаря крепости, которая располагалась на острове? Простите, но тогда каждая первая крепость так строилась, но другие города так не назывались, может дело было в другом?

Посмотрите, пожалуйста, на спутниковую карту города ОСТРОВ, в масштабе 800 метров. Вы видите остров? Я нет. А обилие водоемов и рельеф о чем говорят? Что когда-то эти озера могли быть единым водоемом, и город действительно мог быть ОСТРОВОМ, среди большого водоема. И если так было «всегда», то как была организована логистика? По воде? Почему в официальном прошлом об этой особенности ни слова?

Мне кажется, что город Остров, в недавнем прошлом был действительно островом, но видно так было не всегда и не долго….

Другие населенные пункты Псковской области:

Город Дно

Впервые деревни Дно Большое и Донце Меньшое Шелонской пятины Новгородской земли упоминаются в писцовых книгах в начале XV века. С середины XVI века деревня Донце Меньшое уже нигде не упоминается, существуют две версии — или она запустела после эпидемии чумы, свирепствовавшей в 1550 году, или соединилась с Дном Большим….

Церковь Михаила Архангела стоит в городе Дно на возвышении в конце улицы Советской, при проезжей дороге Дно-Новгород в окружении старых тополей, на берегу небольшой речки Судонки.

Церковь построена в 1821 году генерал-майором Лождуровым в ознаменование победы и памяти погибших в войне 1812 года.

И все же, почему такое название?

Опять Спутниковая карта нам в помощь: город Дно, находится на ярко выраженной песчаной долине, которая вполне возможно была дном не очень глубокого пересохшего водоема, (возможно, что там были и остатки предыдущего поселения, оказавшегося «На дне»), оставившим после пересыхания плодородный слой. Кстати немного восточнее есть ещё один населенный пункт с названием «Острова».

Кстати, лет 5 назад, будучи в Псковской области, недалеко от границы с Прибалтийским государством, и оборонительных линий (название сейчас не помню) увидел очень странное поселение, - с десяток домов, со старым Храмом, располагавшееся на холме высотой порядка 20-30 метров и в диаметре плоской вершины не более 100-150 метров. Первое что меня поразило – это очень крутой (градусов 50) склон на вершину этого поселения, а также то, что склон был со всех сторон…. Холм представляет из себя усеченный конус. Любой утрамбованный снег или гололед, делал невозможным подъем на вершину холма, даже пешком. Зачем и почему понадобилось делать поселение на этой вершине и как образовался такой «остров» – не очень понятно, если исключить в недавнем прошлом движение воды, и её длительное нахождение вокруг….

Недостаточно, скажут скептики.

Давайте рассмотрим Озера Псковской области:

Особенностью ВСЕХ озер Псковской области, является их многометровый слой ила-сапропеля. При достаточно бедной растительности области, и достаточно равнинном ландшафте, вопрос: откуда его там скопилось миллиарды тонн. Длительное присутствие ледника не увеличивает органические остатки в водоемах. Из этой же серии обилие болот.

Стадии развития озер

Цитата: …Следовательно, главной причиной массового заболачивания водоемов в начале послеледникового времени на территории валдайского оледенения, в том числе и Псковской области, следует считать спуск озер реками.

Существенную роль в заболачивании водоемов играет накопление донных осадков. С первых дней жизни в озерах идет непрерывное их накопление. Минеральные и органические вещества поступают с водосборов, при разрушении берегов, выпадают химические и органические осадки из самих озерных вод. В среднем за год в водоеме отлагается слой толщиной 1-2 мм. За тысячу лет, следовательно, образуется слой в 1-2 м.

…Сапропель образуется в результате работы микроорганизмов, которые очищают воду от всяких примесей. Отдельные их разновидности работают даже при отсутствии кислорода, в самой грязной воде. Это серобактерии и нитчатые бактерии. Они разлагают органические остатки и выделяют сероводород и метан.

….Нечерноземная зона богата озерами и реками, в которых имеются большие запасы сапропеля. Особенно много их в Тверской, Московской, Владимирской, Костромской, Новгородской, Псковской областях. Наиболее чистый сапропель находится в местах, где водится рыба, есть водоросли, цветковые растения, ракообразные….

Обращаю Ваше внимание, что озера и болота области постепенно пересыхают. Причем за последний век, очень существенно. Скорость пересыхания говорит о сотнях, но никак не тысячах лет с момента их образования.

И главное это СТРАШНЫЙ бич земледельцев Северо-Запада – валуны и камни на полях и огородах:

Ещё в 19-м веке камни на полях Северо запада, делали практически невозможной обработку земли, т.к. из-за них ломались СХ инструменты (плуги, косы, бороны).

Геология Почв области:

Есть оказывается такой термин «Завалуненность почв». Что про это нам говорит официальная наука?:

Завалуненность почв:

На завалуненных пахотных и сенокосных угодьях (рис. 39) затруднено применение машин и сельскохозяйственных орудий, возможны частые поломки их; невозможна работа на повышенных скоростях; ухудшается качество всех работ (вспашка, уборка и др.), а оставляемая вокруг крупных валунов необработанная почва служит рассадником сорняков.[ ...]

Наиболее завалуненные пахотные угодья встречаются в северо-западных районах европейской части зоны (Ленинградская, Псковская, Новгородская области, Карельская АССР). В Нечерноземной зоне европейской части СССР завалуненные почвы занимают около 14 млн га.[ ...]

В пашне очень важно оценить состояние поверхности. Нужно отметить цвет ее, выровненность, трещиноватость, завалуненность, наличие глыб и крупных комьев, корки, промоин, гребней и другие особенности. Этим показателям дают также количественную характеристику. Например, если на поверхности пашни камни занимают не более 10 % площади, отмечается слабая каменистость, при 10—20 % — средняя, а при 20—40 %—сильная каменистость (по А. П. Петрову). При описании отмечают величину и объем камней, а также положение их в почве (камни, лежащие на поверхности, полускрытые и скрытые в толще почвы).[ ...]

Очистка почвы от камней. В почвах, особенно северных районов таежно-лесной зоны, много каменных валунов, оставленных ледниками в древние периоды оледенений суши (Карелия, Псковская, Новгородская, Ленинградская и другие области). Для того чтобы заниматься на таких полях земледелием или использовать территории под сенокосы, необходимо проводить уборку камней.[ ...]

Камни в Псковской области

Похоже, на северо-Западе России, катаклизмы случались периодически, вот как историки описывают прошлое края:

…. исследования свидетельствуют, что собственно производство железа и изделий из него на территории Псковской области началось еще в конце II тысячелетия до н. э. Следы его в виде железных шлаков были обнаружены на берегу оз. Узмень недалеко от Усвят. Однако культура оставивших эти шлаки людей - образ жизни, форма глиняной посуды - относилась к кругу культур эпохи бронзы. Основные источники сырья для производства бронзы располагались за тысячи километров от них, зато залежи болотной железной руды находятся здесь буквально под ногами — по берегам многочисленных озер и болот. Добыча ее не требует больших затрат человеческого труда. Технические же характеристики железа, безусловно, выигрывают по сравнению с бронзой. Однако говорить о широком внедрении железа в жизнь древнего населения Псковского края не приходится вплоть до первых веков нашей эры.

Сейчас нам остается только гадать о причинах изменений, произошедших в жизни местного населения в начале I тысячелетия до н. э. Тогда на смену располагавшимся на низких берегах озер поселениям узменьской культуры пришли памятники так называемой днепродвинской культуры. Этот период знаменуется очередным повышением уровня воды в Балтийском море и во всех впадающих в него водоемах. Климат стал более влажным и холодным. Приспосабливаясь к новым условиям, люди вынуждены были переселиться на высокие моренные холмы, многие из которых оказались значительно удалены от заселенных ранее берегов послеледниковых озер. Из обихода исчезла богато орнаментированная глиняная посуда эпохи бронзы. Утратили свое значение орудия, изготавливавшиеся из кремня. Основным материалом для их производства вплоть до рубежа эры стала кость и, возможно, дерево. Правда, для этого времени известны немногочисленные находки изделий из железа и бронзы. Из металла изготавливались главным образом украшения, хотя большинство из них были привозными. Главными занятиями обитателей высоких холмов были охота и лесное скотоводство. Они обеспечивали все главные потребности человека: пищу, одежду, поделочный материал для орудий и украшений. Пищу готовили в очень грубых, неказистых на вид глиняных горшках. Деревянные жилища, располагавшиеся на верхней площадке заселенного холма, обогревались с помощью открытых очагов.

Неизвестно ни одного захоронения, которое можно было бы связать с ранним железным веком. Мы до сих пор так и не узнали, как они хоронили своих мертвецов. Можно только догадываться о применявшихся транспортных средствах, покрое одежды и многих других подробностях жизни в ту эпоху….

И такая ситуация не только в Псковской области….

Таким образом, подтверждения о том, что Европейская часть России, в недавнем прошлом пережила серьезный катаклизм, связанный с водой, есть повсеместно, и не только в виде разрушенных строений, занесенных поселений. Он есть практически на каждом шагу. Только нужно захотеть открыть глаза и УВИДЕТЬ.

Удачи и Разума.

Источник: cont.ws

Источник: http://russiantourism.ru/secrets/secrets_15884.html