Я достиг вершины успеха в деловом мире.

В глазах других моя жизнь является воплощением успеха.

Однако помимо работы, у меня мало радости. В конце концов богатство – это только факт жизни, к которому я привык.

На данный момент, лежа на кровати больного и оглядываясь на всю мою жизнь, я понимаю, что все признания и богатства, которыми я так гордился, потеряли значение перед лицом надвигающейся смерти.

В темноте, когда я смотрю на зеленый свет от машин жизнеобеспечения и слушаю гудящий механический звук, я чувствую дыхание смерти ближе...

Теперь я знаю, когда мы накопили достаточно богатства, мы должны задавать совершенно другие вопросы в жизни, не связанные с богатством...

Должно быть нечто, что является более важным: возможно отношения, возможно искусство, возможно мечты молодости...

Нон-стоп достижения богатства превращают человека в марионетку, что случилось и со мной.

Бог дал нам чувства, чтобы передать свою любовь в каждое сердце, и не должно быть никакой иллюзии по поводу богатства.

Богатство, которое я заработал в моей жизни, я не могу взять с собой.

Что я могу взять – это только воспоминания, вызванные любовью.

Вот истинное богатство, которое должно следовать за вами, сопровождать вас, давать вам силы и свет идти дальше.

Любовь может путешествовать в тысячу миль. Жизнь не имеет предела.

Идите туда, куда вы хотите идти. Достигайте высот, которые вы хотите достичь. Это все в вашем сердце и в ваших руках.

Какая самая дорогая кровать в мире? – «Кровать больного человека»...

Вы можете нанять на работу кого то водить автомобиль за вас, зарабатывать деньги для вас, но никто вместо вас не понесет ваши болезни.

Материальные вещи, которые мы потеряли, могут быть найдены. Но есть одна вещь, которая никогда не будет найдена, если ты ее потерял – «Жизнь».

Когда человек подходит к операционной комнате, он понимает, что есть одна книга, которую он до сих пор не закончил читать – «Книга здоровой жизни».

Неважно на каком этапе жизни мы находимся прямо сейчас, мы все подойдем к дню, когда занавес опустится.

Ваши сокровища это – любовь к вашей семье, любовь к супругу, любовь к своим друзьям...

Берегите себя. Заботьтесь о других