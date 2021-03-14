Стив Джобс. Последние слова
Я достиг вершины успеха в деловом мире.
В глазах других моя жизнь является воплощением успеха.
Однако помимо работы, у меня мало радости. В конце концов богатство – это только факт жизни, к которому я привык.
На данный момент, лежа на кровати больного и оглядываясь на всю мою жизнь, я понимаю, что все признания и богатства, которыми я так гордился, потеряли значение перед лицом надвигающейся смерти.
В темноте, когда я смотрю на зеленый свет от машин жизнеобеспечения и слушаю гудящий механический звук, я чувствую дыхание смерти ближе...
Теперь я знаю, когда мы накопили достаточно богатства, мы должны задавать совершенно другие вопросы в жизни, не связанные с богатством...
Должно быть нечто, что является более важным: возможно отношения, возможно искусство, возможно мечты молодости...
Нон-стоп достижения богатства превращают человека в марионетку, что случилось и со мной.
Бог дал нам чувства, чтобы передать свою любовь в каждое сердце, и не должно быть никакой иллюзии по поводу богатства.
Богатство, которое я заработал в моей жизни, я не могу взять с собой.
Что я могу взять – это только воспоминания, вызванные любовью.
Вот истинное богатство, которое должно следовать за вами, сопровождать вас, давать вам силы и свет идти дальше.
Любовь может путешествовать в тысячу миль. Жизнь не имеет предела.
Идите туда, куда вы хотите идти. Достигайте высот, которые вы хотите достичь. Это все в вашем сердце и в ваших руках.
Какая самая дорогая кровать в мире? – «Кровать больного человека»...
Вы можете нанять на работу кого то водить автомобиль за вас, зарабатывать деньги для вас, но никто вместо вас не понесет ваши болезни.
Материальные вещи, которые мы потеряли, могут быть найдены. Но есть одна вещь, которая никогда не будет найдена, если ты ее потерял – «Жизнь».
Когда человек подходит к операционной комнате, он понимает, что есть одна книга, которую он до сих пор не закончил читать – «Книга здоровой жизни».
Неважно на каком этапе жизни мы находимся прямо сейчас, мы все подойдем к дню, когда занавес опустится.
Ваши сокровища это – любовь к вашей семье, любовь к супругу, любовь к своим друзьям...
Берегите себя. Заботьтесь о других
Это не Стив, а сборник цитат из статуса ВК, а в данном случае из мордоленты. Ну примерно как цитаты Бисмарка про Россию.
https://www.rojakpot.com/steve-jobs-last-words-debunked/?amp=1
А потом выяснится, что это не Айва, а Брахман разместил публикацию:)
По большому счёту, конечно, размещает Брахман.
Прочитала, как смогла. Опровергают авторство Джобса и клеймят позором распространителей. Ну, пусть не Джобс. И че?
Неважно чьи это цитаты. Главное в другом, никакие деньги не в состоянии изменить судьбу.
Слова добрые, правильные. Стив наверняка согласился бы.
Мне ещё нравятся слова Индейских Вождей.
Эти высказывания принадлежат Сидячему Быку, Белому Облаку, Ситлу и другим знаменитым вождям североамериканских индейцев XIX века
«Люби землю. Она не унаследована тобой у твоих родителей, она одолжена тобой у твоих детей”.
«В первый год женитьбы молодожены смотрели друг на друга и думали, могут ли они быть счастливы. Если нет – они прощались и искали себе новых супругов. Если бы они были вынуждены жить вместе в несогласии, мы были бы так же глупы, как белый человек”.
«Стремись к мудрости, а не к знаниям. Знания – это прошлое. Мудрость – это будущее”.
«Мы не хотим церквей, потому что они научат нас спорить о Боге”.
«Одно «возьми» лучше двух «я отдам»”.
«Не нужно много слов, чтобы сказать правду”.
«Хороший человек видит хорошие знаки”.
«Тот, кто молчит, знает в два раза больше, чем болтун”.
«Сначала посмотри на следы своих мокасинов, прежде чем судить о недостатках других людей”.
«Прежде чем любить, научись ходить по снегу, не оставляя следов”.
«Смерти нет. Есть только переход между мирами”.
«Те, кто ложатся с собаками – встают с блохами”.
«Как ловок должен быть язык белых, если они могут сделать правильное выглядящим как неверное, и неверное выглядящим как правильное”.
«Мой сын никогда не займется земледелием. Тот, кто работает на земле, не видит снов, а мудрость приходит к нам во снах”.
«Что такое жизнь? Это свет светляка в ночи. Это дыхание бизона, когда приходит зима. Это тень, ложащаяся на траву, и тающая на закате”.
«Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, – только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть”.
«Великий Дух несовершенен. У него есть светлая сторона и темная. Иногда темная сторона дает нам больше знаний, чем светлая”.
«Знание спрятано в каждой вещи. Когда-то мир был библиотекой”.
«Для того чтоб услышать себя, нужны молчаливые дни”.
«Для того чтоб понять про себя, пообщайся с камнем в горах…”.
«Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!”.
«Когда Великий Дух дает новый день, он посылает его – всему”.
«Посмотрите на меня. Я беден и гол. Но я вождь своего народа. Нам не нужны богатства. Мы всего лишь хотим научить наших детей быть правыми. Мы хотим мира и любви”.
«Когда вы привязываете лошадь к столбу, разве ждете вы, что она нагуляет силу?”.
«Не беспокой людей об их религии”.
«Даже твое молчание может быть частью молитвы”.
«Почему вы берете силой то, что не можете взять любовью?”.
«Есть много способов пахнуть скунсом”.
«Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я не смогу запомнить, привлеки меня к участию – и я пойму”.
«Надо” – лишь умирать”.
«Старое время было чудесным. Старики сидели под солнцем у порога своего дома и играли с детьми до тех пор, пока солнце не погружало их в дрему. Старики играли с детьми каждый день. А в какой-то момент они просто не просыпались”.
«Когда умирает легенда и пропадает мечта, в мире не остается величия”.
«Не иди позади меня – возможно, я не поведу тебя. Не иди впереди меня – возможно, я не последую за тобой. Иди рядом, и мы будем одним целым”.
«Правда – это то, во что люди верят”.
«Даже маленькая мышь имеет право на ярость”.
«Я страдаю, когда вспоминаю, как много было сказано хороших слов и как много обещаний было нарушено. В этом мире слишком много говорят те, у кого вообще нет права говорить”.
«Тот, кто рассказывает истории, правит миром”.
«У воды нет волос”.
«Лягушка не выпивает пруд, в котором живет”.
«Ветер, давший нашим дедам их первое дыхание, получает и их последний вздох, и ветер также должен дать нашим детям дух жизни”.
«О Великий Дух, чей голос я слышу в ветрах,
Я прихожу к тебе, как один из множества твоих детей.
Мне нужны твоя сила и мудрость.
Сделай меня сильным не для возвышения над моим братом, но для победы над моим величайшим врагом – самим собой”.
«Я был на краю земли. Я был на краю вод. Я был на краю неба. Я был на краю гор.
Я не нашел никого, кто не был бы моим другом”.
«Если тебе есть, что сказать, поднимись, чтобы тебя увидели”.
«Ворон кричит не потому, что предвещает беду, а потому, что в кустах враги”.
«Помни, что человек тоже животное, только умное”.
«Не судите человека, пока не проходили две луны в его мокасинах”.
«Человек должен сам сделать свои стрелы”.
«У белого человека слишком много начальников”.
«У всего в мире – своя песня”.
«Надо мной – красота, подо мной – красота. И когда я покину тело – я тоже пойду тропой красоты”.
«Ребёнок – гость в твоём доме – накорми, выучи и отпусти”.
«Задай вопрос из своего сердца, и услышишь ответ из сердца”.
«Говори с детьми, когда они едят, и сказанное тобою останется, даже когда ты уйдешь”.
«Когда видишь, что гремучая змея готовится к удару – бей первым”.
«Ты не можешь разбудить человека, который притворяется, что спит”.
«Белый человек жаден. В кармане он носит холщовую тряпку, в которую высмаркивает свой нос – как будто боится, что может высморкать и упустить что-то очень ценное”.
«Мы бедные, потому что мы честные”.
«Когда человек молится один день, а потом грешит шесть, Великий Дух гневается, а Злой Дух смеется”.
«Хорошо сказанное слово лучше метко брошенного топора”.
«Даже мёртвая рыба может плыть по течению”.
«У души не будет радуги, если в глазах не было слез”.
«Жизнь течет изнутри вовне. Следуя этой мысли, ты сам станешь истиной”.
«Все на земле имеет свою цель, каждая болезнь – лекарство, которое лечит ее, а каждый человек – предназначение”.
«Что такое человек без зверей? Если все звери будут истреблены, человек умрет от великого одиночества духа. Все, что случается со зверьми, случается и с человеком”.
«Пусть мой враг будет силен и страшен. Если я поборю его, я не буду чувствовать стыда”.
«Если ты будешь говорить с совами или змеями, они будут говорить с тобой, и вы узнаете друг друга. Если ты не будешь говорить с ними, ты не узнаешь их, а того, чего ты не знаешь, ты будешь бояться. Человек разрушает то, чего боится”.
«Родина там, где тебе хорошо”.
«Не всегда враг является врагом, а друг – другом”.
«Когда ты родился, ты плакал, а мир смеялся. Живи так, чтобы, умирая, ты смеялся, а мир плакал”.
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П.С. И даже если вожди так не говорили, это добрые, правильные слова.
С чувством прочитала, очень хорошо сказано. Женечка сейчас пришлёт ссылку на индейский ресурс, что вожди этого не говорили. А мне всё равно понравилось.
Судьбу? Да запросто,например “мало украл,выпил, в тюрьму” ,” много украл,поделился, в депутаты”.
Точно, проголосовал за увеличение пенсионного возраста в могилу. Фургалу не помогло..