Последний звонок для восьми миллиардеров

Все они считали учебу в ВУЗе бесполезной тратой времени. Неужели стать успешным и богатым вполне можно и без наличия диплома о высшем образовании? Портал Крамола предлагает взглянуть на тех, кто, мягко говоря, слегка обогнал основную массу дипломированных специалистов.

1. Генри Форд. Единственное учебное заведение, которое окончил этот гениальный человек, запустивший первый автомобильный конвейер и обладавший почти 200-миллиардным состоянием (в пересчете на современный курс), была церковная школа. Он допускал нелепые ошибки в письмах, однако стал основателем одной из крупнейших автомобильных компаний и был автором 161 патента. Форд считал, что человек должен в первую очередь уметь пользоваться своей собственной головой, а не слепо следовать тому, что написано в учебниках.

2. Ричард Бренсон, Он плохо учился в школе и окончательно бросил ее в 16-летнем возрасте, а о поступлении в вуз даже и не помышлял. Тем не менее, это не помешало ему основать мегакорпорацию Virgin Group и сколотить состояние, превышающее 5 миллиардов долларов. По словам Бренсона, его раздражает, сколько времени и денег приходится тратить на получение высшего образования.

3. Питер Тиль. Несмотря на наличие степени бакалавра по философии и доктора наук по праву, основатель международной платежной системы PayPal, обладающий состоянием в 2,5 миллиарда долларов, говорит о высшем образовании как о мыльном пузыре. По его мнению, гораздо целесообразнее заниматься решением реальных задач вместо того, чтобы гнаться за престижным образованием.

4. Джон Рокфеллер. Человек, ставший первым в мире долларовым миллиардером и к концу жизни заработавший 340 миллиардов долларов (по современному курсу), также не имел высшего образования. После окончания школы он лишь прошел трехмесячные бухгалтерские курсы, которых ему вполне хватило для того, чтобы добиться успеха в жизни и вписать свое имя в историю действительно золотыми буквами. Он отмечал, что диплом может стать лишь толчком к началу карьеры, но никак не средством для получения прибыли.

5. Стив Джобс. Он бросил колледж спустя полгода после поступления, так как понял, что в учебе нет никакого смысла, и она не помогает ему понять, чего он действительно хочет, и найти свой путь в жизни. Отсутствие высшего образование не стало преградой на пути к всеобщему признанию и богатству, размер которого к моменту смерти основателя Apple составил около 7 миллиардов долларов.

6. Амансио Ортега. Один из самых влиятельных и богатых людей в мире, обладающий состоянием, превышающим 76 миллиардов долларов, родился в бедной испанской семье, и начал трудиться с 13 лет, поэтому на получение образования у него попросту не было времени. Своим университетом мультимиллиардер называет свою профессию.

7. Уоррен Баффет. Успешный инвестор, чье состояние оценивается примерно в 85 миллиардов долларов, имеет даже два диплома о высшем образовании, однако, по его словам, они ему ни разу в жизни не пригодились. Единственной стоящей инвестицией в образование он считает 100-доларовую плату за ораторские курсы, которые он прошел у Дейла Карнеги.

8. Ларри Эллисон. Основатель одной из крупнейших в мире IT-корпораций Oracle, работающей в 145 странах, и обладатель состояния, превышающего 60 миллиардов долларов, несколько раз пытался получить высшее образование, но так этого и не сделал. Однако стать невероятно успешным и богатым он смог и без диплома, который, по его словам, может дать преимущество в бизнесе, но не может гарантировать конечный успех.