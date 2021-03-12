Встреча Горбачева с деятелями культуры
Деятели культуры на встрече с Горбачевым в 1990-м году. Актер Юрий Никулин начал что-то подозревать на тему внедряемых в ходе Перестройки рыночных отношений.
"Полуграмотный вождь" понимал необходимость заботы о культуре даже в условиях тяжелейшей войны.
Но конечно, это были еще цветочки. Ягодки начались спустя пару лет. Рыночек порешает и многие из деятелей культуры окажутся в ситуации, когда "полуграмотного вождя", который мог бы им помочь, у них не оказалось (см. последние годы жизни Вицина, Кононова, Брондукова и многих других, кто не вписался).
PS. Интересно рассматривать людей в зале, среди которых сидят Тихонов, Лановой и другие…
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Сладко вспоминается эпоха, когда несли культуру народу русские.
Сейчас нерусские показывают себя только.
Они не видят театра в себе. Они видят себя в театре.
“Полуграмотный вождь”… Это ещё мягко сказано… Вот как писал о Горбачёве канадский писатель, политолог, хороший знаток России и Российской истории Доменик Рикарди:
“Горби” — но это уже не человек, а стихийное бедствие. Совершенно закономерно и справедливо, что почти все русские ненавидят его всей душой, а почти все янки — всей душой любят: таких ценных коллаборантов и агентов влияния у Запада ещё никогда не было. Если когда-нибудь будет составлен рейтинг самых известных предателей всех времён и народов, то он несомненно займёт в нём почётное второе место: сразу после Иуды. Между тем, как лидер и как политик он просто жалок. Однажды я смотрел по телевизору какое-то его выступление в американском уни-верситете и, клянусь, ничего не понял! Вообще ничего! Его речи не то что бы глупы или неинформативны — они феноменально бессмысленны! Какая дьявольская сила занесла это ничтожество на российский Олимп — одному Богу известно!”
Просто ВСЕХ шокировал его словооборот… Один только его Айзебарджан чего стоил… Или нАчать…
Как сказал специалист по истории Канады Проханов, Мексика по сравнению с Азербайджаном готится для империи Канады со всеми затекающими.