Что случилось с нашими кумирами?

Источник: www.stoletie.ru

Почему некоторые «звездные» артисты вдруг с презрением заговорили о своем народе.



«Звездная болезнь» среди кумиров российской публики, похоже, приобретает характер эпидемии. Не успел утихнуть шум вокруг презрительной реплики в отношении русского народа, которую бросил популярный актер Алексей Серебряков, заявивший, будто в России «национальной идеей являются сила, наглость и хамство», как вдруг – новый скандал.

«Хамами и ненавистниками» назвал российских зрителей тот, от кого таких слов уж никак нельзя было ожидать – один из наиболее популярных сегодня актеров Данила Козловский. В интервью Sports.ru он заявил, что трейлер его фильма «Тренер», где он впервые выступил в роли режиссера, восторженно приняли на Западе, а вот в России написали столько гадостей, что кажется, будто в нашей стране – «сплошная ненависть и хамство».

Ясно, что такие слова популярнейшего актера в адрес россиян тоже вызвали бурю возмущения. Причем первыми Козловского осудили его же коллеги. Так член Общественной палаты и глава актерского профсоюза Денис Кирис посоветовал Даниле стоически воспринимать критику и не срываться на публике. А певец Юрий Лоза заявил агентству «ФАН»: «Ну а что ж он ерунду-то болтает? Почему россияне только злобные? Как человек творческий и тем более взявший на себя функции режиссера, Козловский должен быть готов, что публика не всегда примет плоды его творчества. Тем более, если это про футбол – «фанатские разборки вне логики», констатировал музыкант и предложил Козловскому сравнить себя с Борисом Пастернаком и Михаилом Булгаковым, которых в прежние времена «гнобили», или с Даниилом Хармсом, которого вообще не печатали, но никому из них и в голову никогда не приходило оскорблять своих соотечественников.

Однако актер Михаил Пореченков, которого после его поездки к ополченцам на Донбасс никто не может упрекнуть в отсутствии патриотизма, вдруг выступил в защиту коллеги, назвав его критиков «мусорными идиотами».

«Козловский грубо высказался не в отношении России, он высказался в отношении интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди», – считает Пореченков. По его словам, о качестве фильма могут судить, по большому счету, лишь те люди, что профессионально занимаются кинематографом.

Поддержал коллегу в интервью НСН и такой обласканной властью народный артист России как Михаил Боярский. «Козловский вправе отвечать так, как считает нужным. Это зависит от характера человека», — оправдывает его Боярский.

Не должно сметь?

Что же получается? Те, для кого фильмы делают, зрители, о фильмах вообще судить не могут, а это разрешено одним только «избранным», «профессионалам»? Кумиры у нас уже вообще вне всякой критики и могут нести любую оскорбительную околесицу, если у них такой «характер»? А главное, инциденты с Серебряковым и Козловским, – далеко не единичные случаи. В последнее время с презрением говорят о русском народе и России и другие «заслуженные» артисты, считая, как видно, самих себя вне всякой критики. Ну, понятно, Серебряков, который давно поселился на ПМЖ в Канаде и в Россию возвращаться, как видно, не намерен, если только затем, чтобы «нарубить бабла» на съемках. Или когда русских оскорбляет, например, Лия Ахеджакова. Она уже давно заодно с либералами, стала активным участников многих антиправительственных акций оппозиции. Или давно ставший матерым русофобом, некогда популярный лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, отправившийся на Украину выступать перед головорезами АТО, Михаил Ефремов, который колесил по Незалежной, читая пасквили о своей собственной стране перед радостно гогочущими бандеровцами. Последний уже давно занимается тем же самым и в России, так что его антироссийские высказывания и желание порезвиться на сцене никого особенно не удивляют. Тем более что, как показали недавние его гастроли в провинции, российских зрителей он уже так презирает, что не брезгует появляться на сцене подшофе. А когда его стали за это критиковать, пренебрежительно обвинил зрителей в том, что они, мол, «не догоняют», не понимают творческих исканий столичной знаменитости. Даже Константин Райкин, наследник славы знаменитого отца, недовольный публикой в России, не очень удивляет – он тоже давно в рядах либеральной оппозиции и с гневом отвергает любые критические замечания в свой адрес.

Но Козловский?! Пореченков?! Боярский?! Они-то каким образом оказались в числе тех, кто считает, что «звездам» все позволено, а всем остальным в России «не должно сметь свое суждение иметь»?

Никогда в прошлом актеры такого уровня и с такой безупречной репутацией не могли позволить себе ничего подобного.

Уважение к зрителю было неотъемлемой частью профессии, когда само ремесло актера или режиссера рассматривалась, как высокая миссия служения народу.

А что сегодня? Налицо симптомы уже даже не болезни, а действительно настоящей эпидемии, которая охватила российских кумиров. Неужели слава, заоблачные гонорары так вскружили им головы, что они стали считать себя элитой, «кастой избранных», которым можно только рукоплескать, но никак не критиковать?

Впрочем, так – надменно и вызывающе, с презрением отвергая любые замечания в свой адрес, – ведут себя в последнее время не только актеры, которые нередко люди не в меру эмоциональные, но и руководители известных театральных коллективов, государственных учреждений культуры, которым доверено осуществление культурной политики в нашей стране. Вот, например, что говорит о России и россиянах заведующий Отделом новейших течений государственного Русского музея в Петербурге Александр Боровский, для которого мы все вообще – «рабы»: «Общественная дикость характерна для некоторых исторических периодов – например, для периода прихода христианства, когда рушили античные библиотеки и памятники. А сейчас она, на удивление, наступила на фоне мощного технического прогресса… У нас ведь самодержавное общество. Демократия должна возникнуть для начала в голове. А её нет. Все рабы».

С презрением говорит о россиянах и его шеф – директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Так было в Петербурге вспыхнул громкий скандал вокруг организованной в стенах Эрмитажа выставки бельгийского художника Яна Фабра, состоявшей из дохлых собак и рогатых чудовищ, а также скандальной экспозиции англичан, братьев Чэпмен.

Глава музея публично назвал протестующих петербуржцев «уличной толпой» и «идиотами».

«Только идиоты могут считать, что выставка оскорбляет крест. Речь идет о страшном суде в наше время. Что искусство, а что нет, определяет только музей, а не уличная публика», – высокомерно заявил позиционирующий себя как чуть ли не главный «интеллигент Петербурга» директор, не исключив, что многие письма протеста в Эрмитаж «могут быть написаны душевнобольными».

С яростным протестом против любой критики со стороны общественности в адрес себя лично и своих коллег выступил недавно на съезде театральных деятелей руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.

Страта «бобо»

Публицист Марина Алексинская пишет, что в нашей стране сформировалась особая элита, страта «бобо», как она её называет, и именно она определяет политику русской культуры, пытается диктовать свои вкусы. «Бобо» (от фр. bourgeois bohemian, богемная буржуазия), – поясняет она, – термин глобального информационного общества, введен в современный контекст Дэвидом Бруксом. Американский социолог и журналист, его книга под названием «Бобо в раю: откуда берется новая элита» вышла в свет в 2000-м году… В частности, «бобо» позиционируют себя как эстетов, оригинально мыслящих интеллектуалов. Свобода взглядов, свобода самовыражения – критерий успеха как личностного, так и в работе.

Они, новые интеллектуалы, якобы, в высшей степени толерантны, моральные оценки, нравственные императивы подвижны для них и субъективны. Шопинг для них – вот главное средство познания.

«Вы никогда не обращали внимания на тот факт, – продолжает Алексинская, – что самый ярый, самый оголтелый, самый непримиримый пропагандист марксизма-коммунизма насквозь буржуазен? «Советская богема» – обратная сторона «буржуазной», а «толерантность без границ» – форма «либерального фашизма»?

Неудивителен в таком случае и тот факт, что после краха СССР локомотивом перевода советской системы управления культуры на капиталистические рельсы в час икс оказался Михаил Швыдкой, который и выдвинул первым Серебренникова в «гении театра». Член КПСС, главный редактор журнала «Театр», автор сакраментальной фразы «русский фашизм страшнее немецкого», в бытность Швыдкого министром культуры РФ в Москве создаются и множатся галереи, где топорами рубят иконы, музеи, центры современного искусства, галереи Айдан Салаховой и Марата Гельмана, «Винзавод», дизайн-центр «Флакон», Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», Мультимедиа Арт Музей, «Гараж»… всё это ещё и культовые площадки, места встреч «продвинутой», креативной молодежи. Интересы: мода, дизайн, стиль, путешествия. Идеология: презрение к русской культуре, ненависть к Русской Православной Церкви.

Желание «свалить из Рашки» – дресс-код. Пропуск в прекраснейший из миров — «мир по-американски», как комплимент, шанс попасть в «новую элиту».

Одновременно с этим, наряду с «Эхо Москвы» и другими либеральными СМИ, появляются новые глобальные медиа-проекты: Slon.ru, Lenta.ru, «Большой Город», ТheVillage, «Афиша», «Дождь», «Сноб», OpenSpacе, которые транслируют идеологию «новой элиты», продвигают интересы ЛГБТ.

«Еще плодоносить способно чрево…»

Но вот государство, кажется, спохватилось. Галереи Салаховой и Гельмана закрылись, сам Гельман сбежал из России в Черногорию. Швыдкой давно уже больше не министр культуры, хотя все ещё продолжает подвизаться на важных государственных должностях. Покинули Россию деятели арт-группы «Война», прославившиеся тем, что нарисовали фаллос на мосту в Петербурге. Политическое убежище во Франции попросил «акционист» Петр Павленский, приколачивавший гвоздями свои причиндалы к мостовой на Красной площади и оказался в итоге во французской кутузке. Сбежали на Украину телекомментаторы-русофобы Киселев и Ганапольский. Исчезли с центральных телеканалов либеральные «историки» Николай Сванидзе и Леонид Млечин. Посыпались «Винзавод» и другие галереи «современного искусства». Серебренников, подозреваемый в крупных хищениях, оказался под арестом.

Свобода безнаказанно жировать за счет государства и гадить государству оказалась под вопросом. Но «еще плодоносить способно древо», сложившаяся в 90-е годы «каста» продолжает «вынашивать гада».

На последнем фестивале документального кино Артдокфест в Москве и других городах России открыто демонстрировались (и даже получили премии!) ленты украинских режиссеров, прославляющих «героев» АТО, убивающих на Донбассе мирных женщин и детей. А «кастовое мышление», неприятие любой критики в адрес «творцов», высокомерное отношение к «непосвященным» продолжает, увы, сохраняться и не только в среде либеральной русофобской тусовки.

Но именно прогнившая элита уже дважды в современной истории губила Россию. Так было в 1917 году, когда прозападные либералы в лице разложившейся придворной элиты, депутатов-думцев и либерально настроенных генералов, с восторгом поддержанные «передовыми» деятелями культуры, свергли вековую монархию и захватили власть, создав Временное правительство. Результат этого недолгого правления в России либералов во главе с болтуном Керенским известен – распад государства, хаос и развал. В таких условиях большевики всего лишь подобрали валявшуюся в грязи власть.

Точно так же погубила СССР прогнившая партийная номенклатура и диссиденты-реформаторы в 1991 году. Их фронда привела к распаду страны и к величайшей геополитической катастрофе века. У власти опять оказались либералы во главе с Гайдаром, которые провозгласили практически такие же лозунги, что и Временное правительство: равнение на Запад, либеральные ценности, отречение от всех прежних идеалов сильного и могучего государства. Спасти страну удалось, только отодвинув либералов от главных рычагов власти. Сумела это сделать только сильная власть, которую создал Путин.

Но либералы отнюдь не капитулировали, им удалось сохранить свои позиции в СМИ, в культуре, в бизнесе. Предпосылки для третьего в новейшей истории России предательства либеральной элиты сохраняются.

Эта «каста проклятая» снова ополчилась против сильной власти, персонально против Путина, требуя его замены, снова апеллируя к Западу. Для дискредитации власти в ход идет все. И пресловутый фильм «Матильда», направленный на дискредитацию русской монархии, не просто похабная лента о Николае II, а атака либералов на нашу историю, которую они отвергают, снова призывая нас равняться на Запад, принять его ультиматум в виде санкций и покориться. Не случайно финансируется и раскручивается Навальный с его шумными «разоблачениями», который не столько ведет борьбу с коррупцией, сколько пытается дискредитировать власть. Причем, точно такими же провокационными методами, как в 1917-м дискредитировали царя, а в 1991-м – КПСС. Тут же и подозреваемый в хищениях Серебренников с его похабными спектаклями и шумным шабашем вокруг его ареста. В этом ряду и Ксения Собчак – героиня полупорнографической передачи «Дом-2», возомнившая себя достойной баллотироваться на пост президента России. Для атаки на власть используется даже трагедия пожара в Кемерове.

Разрушить систему

Писатель Ариан Дольфюс, автор книги о Рудольфе Нурееве приводит на ее страницах откровения помощника генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. «Речь шла о реабилитации знаменитых перебежчиков, на которых так долго показывали пальцем. Нуреев, Солженицын и Сахаров стали приоритетными фигурами нового режима. Ответственные лица КГБ были настроены крайне враждебно по отношению к этой реабилитационной политике, и мы организовали всё у них за спиной. Впрочем, это был единственный способ разрушить их систему».

Так они и разрушили СССР. Вот и сегодня уже не за спиной, а прямо перед нами их последователи снова пытаются «разрушить систему», нанести удар и ослабить поднявшуюся с колен Россию, используя «пятую колонну» либералов и фрондирующую творческую элиту. Так, за Серебренникова, которого обвинили в хищении огромных государственных средств, горой вступилась не только либеральная оппозиция в лице Ходорковского, Касьянова, Шендеровича, Сванидзе, Минкина, «Эха Москвы», Познера и т.д. – своего обидели! Но его поддержали и те, кого, казалось, непосредственно к либералам-оппозиционерам причислить затруднительно: Федор Бондарчук, уже упомянутый Данила Козловский, Андрей Малахов, Филипп Киркоров и некоторые другие деятели артистической богемы. А сегодня они же защищают Серебрякова и «оговорившегося» Козловского. Почему же они это делают? Просто из корпоративной солидарности?

Отчасти, наверное, так. Но главное – в другом. Дело в том, что в нашей стране в среде деятелей искусств – в театре, кино, на телевидении и СМИ образовалась группа богатых, знаменитых и авторитетных, которых, даже тех, у кого диаметрально противоположные политические взгляды, объединяет принадлежность к «одному кругу», который противопоставляет себя остальному обществу и живет по своим законам.

Эта художественная элита, уже упомянутая выше «страта «бобо», новая богема, тесно связанная с высшим слоем прозападных чиновников, олигархическим капиталом и своими коллегами на Западе, образовала у нас то, что Сталин в свое время метко назвал «кастой».

А при Александре III (отца которого убили террористы-революционеры, но переворот не удался), были закрыты многие либеральные газеты, зато в тридцать раз увеличились вклады населения в сберкассы. При нем не было войн, на Россию никто не смел напасть, страна бурно развивалась и богатела. Так же бурно стал развиваться СССР, когда Сталин убрал троцкистов и устранил «ленинскую гвардию», совершившую большевистский переворот.

Как же все-таки быть с «элитой», ставящей себя выше народа, откровенно его презирающей? А ответ прост: помнить суровые уроки истории и не наступить снова на те же самые исторические грабли.

Конечно, у нас – демократическая страна и сажать сегодня никого никто не собирается, возвращения к сталинским репрессиям в России не может быть, но высокомерные кумиры вмиг перестанут быть кумирами, сдуются, как пустой воздушный шарик, если от них отвернется народ, когда им перестанут аплодировать. Но не только народ, но и власть должна сделать, наконец, выводы и прекратить подкармливать из бюджета тех, кто поносит свою страну. Попробуйте-ка в США или, как сейчас в Англии, что-то сказать против интересов государства, обругать публику – тут же такого «творца» СМИ и общественное мнение заклюют, а общественность сотрет в порошок!

Автор: Андрей Соколов

Источник: nstarikov.ru