Подобные обвинения в последнее время идут очень и очень часто – с очевидным подтекстом, состоящим в том, что в действительности на советских заводах было очень плохо. И желать туда попасть могут только мазохисты, а значит, «совкофилы» или являются таковыми, или же желают туда отправить других вместо себя.

Интересно, кстати, но наряду с этими возмущениями можно найти немало жалоб от «новорусских», состоящих в том, что на современные заводы никто не хочет идти. Дескать, там и зарплаты стали выше, чем в «офисном секторе», но никого это не привлекает. Правда, при просмотре реальных вакансий можно увидеть, что, как правило, большая их часть оплачивается несколько «ниже среднего по региону». Однако иногда, действительно, встречаются весьма заманчивые предложения, которые долго остаются открытыми.

Так вот: как это не удивительно, но и первые и вторые «возмущения» имеют один и тот же исток. В том смысле, что «страдание» по ушедшим советским заводам и нежелание идти на заводы «новорусские», собственно, проистекают из одного банального факта. А именно – из того, что это совершенно разные форму «обеспечения труда». Даже если это «физически» то же самое предприятие с тем же самым техпроцессом. Дело вот в чем: когда люди «тоскуют» по советским заводам, они на самом деле вспоминают вовсе не фрезерные или токарные станки, и даже – не пресловутые столовые и дома отдыха, которые ранее были доступны для рабочих. Ну, и разумеется, не пресловутую «духовность» и прочую «идеологическую шелуху».

А тот простой факт, что трудоустройство на завод в советское время означало получение чуть ли не 100% определенность в жизни. Поскольку тогда любое промышленное предприятие было, во-первых, организовано так, чтобы обеспечивать стабильную работу всех своих сотрудников. (Вне воздействия любых внешних факторов – скажем, климатических или экономических.) Т.е, каждый рабочий знал, что он будет делать на своем рабочем месте – причем, с возможностью прогнозирования на годы и десятилетия. Равно как знал он и то, сколько будет получать – и в денежной, и в «натуральной» форме. (Скажем, когда он получит ту же квартиру – по этому признаку, кстати, очень часто осуществлялось трудоустройство.) Ну, а во-вторых, рабочий был совершенно уверен, что в этом самом «заводском мире» никто его не «кинет», и не «обует». Скажем, с выплатой меньших зарплат, с ее задержкой (порой это случается даже сейчас) и переводом на менее оплачиваемое место. (Вот он сам, в общем-то, мог «обуть предприятие» - скажем, путем выноса продукции, систематического пьянства и т.д.)

Наверное, не надо говорить, что сейчас ситуация обратная. В том смысле, что да, на определенный момент зарплаты на предприятии могут быть относительно большими. Но вот надеяться на то, что они сохранятся, хотя бы, на следующий год, не может никто. Равно как никто не может гарантировать того, что данное предприятие, вообще, сохраниться на этот самый год – не будет реорганизовано или закрыто. И что работника не вышвырнут на улицу по данной причине. Или, вообще, без причины - просто потому, что «надо сократить расходы». (Пресловутая «оптимизация» - трактуемая исключительно, как сокращение персонала – является любимой забавой для современных руководителей.)

Более того: нет никаких гарантий того, что данная профессия, вообще, окажется востребованной на рынке. Тем более, в данном регионе. А идея переезжать в другой город для огромного количества людей выглядит неприемлемой: мало что «служебное жилье» сейчас почти никто не предоставляет. (Т.е., даже если где-то и есть высокая зарплата, то значительную ее часть надо будет отдавать за съем квартиры.) Так еще и обустраиваться на «новом месте» часто оказывается невозможным: эти самые высокие зарплаты предлагают за временное выполнение работ по «важным контрактам». Так что забудьте про семейную жизнь (а супруге так же ведь где-то надо трудиться), про образование детей и прочие советские вещи. И привыкайте работать, как те же «трудолюбивые мигранты» - т.е., живя вдесятером в одной комнате и встречаясь с семьей раз в год.

На этом фоне любовь населения к «офисной деятельности» начинает выглядеть вполне логичной: во-первых, в ней менее жесткая специализация, а во-вторых, офисов сейчас больше, чем предприятий. (И значит хоть как-то устроиться в своем городе еще получится.)

То есть, еще раз: говоря о том, «как хорошо было в СССР», большая часть людей подразумевает, прежде всего, высокую стабильность и возможность планировать свои действия на длительное время. Причем, это часто оказывается даже важнее, нежели прямой размер зарплат. (В сопоставимых ценах.) Поскольку сейчас многие из тех, кто «по физическим параметрам» потребляют гораздо больше, чем потребляли бы в советское время – сиречь, имеют машину-квартиру-дачу, ездят отдыхать за рубеж и т.д. – в действительности понимают, что все это временно. И что очень быстро это процветание может смениться обратным. Да что тут говорить: прошлый год с его «локдаунами» показал, что данный процесс может начаться в любое время.

Хотя, ИМХО, это понимают даже самые, что ни на есть сторонники нынешнего режима. Вот только они очень глубоко загоняют данную мысль. Если, конечно, не считать тех, кто уже обеспечил «свое будущее» путем «аккумуляции» значительных средств на иностранных счетах и покупки иностранной недвижимости. Но об этом граждане , разумеется, не пишут.