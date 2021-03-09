Росстат обнародовал ключевые статистические показатели по демографии в России за весь прошлый год, а также по итогам января 2021 года. Честно говоря, картина складывается мрачная. Можно сказать, катастрофическая. Анализ свежей статистики еще более убеждает меня в верности тех выводов, которые содержатся в предыдущих моих публикациях по теме демографии новейшей российской истории.

Итак, привожу данные по демографии за прошлый год, относящиеся к блоку «Естественное движение населения». Ключевыми показателями этого блока являются «Рождаемость», «Смертность» и «Естественное движение населения». Они представляются как в абсолютном выражении (число людей), так и в относительном (число людей соответствующей категории в расчете на 1000 человек населения).

Рождаемость в прошлом году оказалась на 48 тысяч чел. ниже, чем в 2019 году. Число родившихся в 2020 году составило всего 1.435,8 тыс. человек. Это самый низкий показатель с 2002 года. По сравнению с 2014 годом число родившихся упало на 26,3%.

Но гораздо более драматической была ситуация со смертностью. В прошлом году число умерших составило 2.124,5 тыс. чел. Это на 326,2 тыс. человек, или на 18% больше, чем в 2019 году. Это максимальное значение за период 2007—2020 гг. И ненамного меньше рекордного показателя смертности, зафиксированного в 2005 году (2.365,8 тыс. чел.).

Естественное движение населения — разность между рождаемостью и смертностью. В России имеет место хроническое превышение смертности над рождаемостью, что называется «естественной убылью населения» (было лишь три года — 2013, 2014 и 2015 гг., когда было некоторое превышение рождаемости над смертностью, но оно было очень незначительным).

По итогам 2020 года убыль населения составила 688,7 тыс. чел. По итогам 2019 года показатель равнялся 317,2 тыс. чел. Получается, что за год естественная убыль населения увеличилась в 2,17 раза. Прирост убыли в абсолютном выражении составил 371,5 тыс. человек. Убыль населения в России в 2020 году оказалась рекордной за последние 15 лет — больше было только в 2005 году (847 тысяч человек).

Давайте посмотрим на 2020 год в контексте всей истории Российской Федерации с 1992 года (т.е. за 29 лет). Прошедший год продолжил все те негативные демографические процессы, которые наблюдались на протяжении почти трех десятков лет. На 1 января 1992 года численность населения Российской Федерации составляла 148.514,7 тыс. чел. На 1 января 2021 года она равнялась 146.238,2 тыс. чел.

За 29 лет имеем снижение численности населения России на 2.276,5 тыс. человек. Округленно на 2,3 млн. человек, или примерно на 1,5 процента. Что ж тут страшного? Ведь у многих государств «цивилизованной» Европы также наблюдается снижение общей численности населения, имеет место ползучая депопуляция. Но в России депопуляция происходит намного стремительнее, чем во многих «цивилизованных» государствах. А ее не замечают (прежде всего, власти страны), потому что она камуфлируется притоком мигрантов. Особенно из тех государств, которые недавно еще были союзными республиками в составе СССР.

Да ещё в 2014 году население России увеличилось на 2,3 млн. человек за счёт присоединения Крыма.

Я предлагаю посмотреть, как реально происходила и происходит депопуляция России, если отбросить фактор мигрантов. Для этого просто надо просуммировать показатели «естественного движения населения» за все годы. Получается, что за период 1992—2020 гг. суммарная «естественная убыль населения» (ЕУН) составила 14,3 млн. человек.

На отрезке времени 1992−1999 гг. ЕУН была равна 5,5 млн. чел. В период 2000—2010 гг. — 7,4 млн. чел. В период 2011—2020 гг. — 1,4 млн. чел. На первый взгляд, кажется, что в истекшем десятилетии темпы убыли населения начали снижаться. Но ситуация была более или менее обнадеживающая лишь в первой половине прошлого десятилетия. Как я отметил выше, в 2013—2015 гг. наблюдалось даже некоторое естественное приращение населения (на 86 тыс. чел. за три года). Но во второй половине десятилетия опять восстановился тренд естественной убыли, причем он стал нарастать (тыс. чел.): 2016 г. — 2,3; 2017 г. — 134,46; 2018 г. — 218,39; 2019 г. — 316,16; 2020 г. — 688,73.

Некоторые эксперты пытаются объяснить усиление негативных тенденций фактором COVID-19. Мол, в прошлом году так называемая «избыточная смертность» (превышение числа умерших по сравнению с 2019 годом) обусловлена пандемией коронавируса. Но давайте посмотрим на данные Росстата, который в прошлом году начал вести статистику числа инфицированных и умерших с инфекцией коронавируса. Даже вице-премьер Т. Голикова, опираясь на эту статистику, признала, что лишь 31% избыточной смертности в 2020 году можно списать на такую причину, как COVID-19.

Я уже писал на тему «избыточной смертности», но еще раз повторю: она была обусловлена не столько фактором COVID-19, сколько действиями властей по так называемой «борьбе с пандемией». Многие из этих действий иначе как вредительством назвать нельзя. Это и лишение значительной части людей с хроническими и острыми заболеваниями медицинской помощи под предлогом того, что «нет страшнее зверя, чем COVID-19».

Между тем, резко возросла избыточная смертность по сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологии, инсультам и т. д. «Хроников» и «острых» перестали спасать под благовидным предлогом «пандемии». Кроме того, власти тупо загнали население в «добровольную самоизоляцию». Долгое время пребывания в таком заточении подрывало иммунитет людей. Я уже не говорю о всплеске суицидов на почве тех страхов, которые генерировали и продолжают генерировать власти.

Я не говорю о тех «тупых» блокировках предпринимательской деятельности, которые привели к всплеску безработицы и бедности. А бедные и нищие, как известно, долго не живут. Власти фактически ретранслировали все те команды, которые поступали в Россию из Всемирной организации здравоохранения. А за ней, как известно, стоит Билл Гейтс. А за Биллом Гейтсом стоят те, кто уже давно поставил своей задачей радикально сократить численность населения на планете.

Вернусь к статистике. Росстат обнародовал данные по блоку «естественное движение населения» за январь 2021 года. Цифры шокирующие. Число родившихся в январе 2021 года снизилось на 10,3% - до 106,6 тыс. со 118,8 тыс. в январе 2020 года.

Число умерших в РФ в январе 2021 года увеличилось на 33,9% - до 219,8 тыс. со 164,0 тыс. в январе 2020 года.

Таким образом, естественная убыль населения в январе 2021 года составила 113,2 тыс. чел. против 45,2 тыс. чел. в январе 2020 года. На годовой основе убыль населения подскочила в 2,5 раза!

Попробуем экстраполировать показатели нынешнего января на весь 2021 год (умножим их на 12 месяцев). Получим численность родившихся, равную 1,28 млн. чел. Это сопоставимо с рекордно низким показателем 1999 года (1,21 млн.).

По численности умерших получим значение, равное 2,64 млн. чел. Такой величины умерших не было за все годы существования Российской Федерации. Самым рекордным был 2003 год, когда в стране умерло 2,37 млн. человек. А показатель смертности 2020 года оказывается превышен почти на четверть. Таким образом, в этом году мы можем столкнуться с еще более масштабной «избыточной смертностью»!

А показатель естественной убыли населения на годовой основе может составить 1,36 млн. чел. Может быть установлен новый рекорд по убыли. Напомню, что на данный момент рекордным считается 2000 год, когда естественная убыль населения равнялась 0,96 млн. чел.

Я специальной привожу эти цифры, которые пока являются умозрительными, построенными на экстраполяции. Но эти цифры должны стать сигналом, даже колоколом, предупреждающем о надвигающейся угрозе.

Выше я привел суммарную убыль населения России за 29 лет (1992−2020 гг.), составившую 14,3 млн. человек. Если к этой величине приплюсовать мою расчетную оценку на 2021 год, то мы получим, что ровно за три десятилетия существования Российской Федерации убыль населения может составить 15,7 млн. человек. Мы уже начинаем привыкать к этим потерям, даже называем их «естественной убылью». Но потери эти противоестественные.

Власти страны осознанно или неосознанно уничтожают народ. Разрушая экономику, социальную сферу, здравоохранение. Лишая народ перспективы. Ведь люди перестают рожать или преждевременно уходят из жизни не только по материальным причинам. Они не видят будущего, не понимают смысла жизни. А это еще страшнее материальных лишений. Все познается в сравнении.

Взять, к примеру, такой отрезок нашей истории, как 1926−1939 гг. Недобросовестные историки говорят о страшных сталинских репрессиях, унесших десятки миллионов человеческих жизней. Но статистика подобного рода мифы опровергает. В 1939 году численность населения РСФСР составила 108.377 тыс. человек. Прирост населения за указанный период (14 лет) составил примерно 7,5 миллиона человек. А в Российской Федерации только за 2000—2010 гг. (11 лет) произошла «естественная убыль» населения на такую же величину.

Показатель относительной смертности (число умерших в расчете на 1000 жителей) в РФ находится преимущественно в диапазоне 14−15. Рекордным был в 2003 году — 16,4. В прошлом году — 14,4. А вот для сравнения относительные показатели смертности по отдельным годам в СССР: 1950 г. — 10,0; 1960 г. — 7,1; 1970 г. — 8,7; 1980 г. — 11,0; 1990 г. — 11,2.

А вот относительные показатели рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) в СССР за те же годы: 1950 г. — 27,5; 1960 г. — 23,2; 1970 г. — 14,6; 1980 г. — 15,9; 1990 г. — 13,4.

В «страшном» 1937 году в пределах РСФСР коэффициент рождаемости составил 41,2. В Российской Федерации в прошлом году показатель составил лишь 9,8. Как говорится, «почувствуйте разницу». Если судить по коэффициенту рождаемости, то прошлый год у нас был «страшнее», чем 1937 год в четыре с лишним раза!

Против нашего народа уже тридцатый год ведется необъявленная война на уничтожение. Потери сопоставимы с теми, которые понесла наша страна в годы Великой отечественной войны (ВОВ) 1941−1945 гг.

По оценкам военного историка генерала Кривошеева Г. Ф., потери СССР в годы ВОВ среди личного состава вооруженных сил составили 11,3 млн. человек. В расчете учтены убитые на поле боя, умершие от ран, умершие от болезней и несчастных случаев, пропавшие без вести, попавшие в плен (Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооружённых сил: Статистическое исследование / Под общ. ред. канд. воен. наук, проф. АВН ген.-полк. Г. Ф. Кривошеева. — М.: Олма-Пресс, 2001).

Что касается общих потерь (с учетом смертности гражданского населения, угнанных в плен, неродившихся детей и др.), то оценки сильно варьируют — от 14 до 29 млн. человек. Чаще всего фигурирует цифра 26 млн. человек. Она учитывает и тех, кто не родился. Следует также обратить внимание, что речь идет о людских потерях всего Советского Союза, а не той его части, которая относилась к РСФСР.

Выше я назвал суммарные людские потери Российской Федерации в виде «естественной убыли населения». Еще раз повторю, что за 1992−2020 гг. они составили 14,3 млн. человек. Но они не учитывают те потери, которые обусловлены резким снижением коэффициента рождаемости. С учетом этого суммарные людские потери РФ превысили 20 миллионов человек.

Поэтому людские потери Российской Федерации за неполные три десятилетия вполне сопоставимы в общими людскими потерями СССР в Великой Отечественной войне. А если сравнивать с той частью потерь, которая приходилась на РСФСР (где проживала примерно половина всех граждан Советского Союза), то количество потерянных людей в Российской Федерации оказывается даже существенно большим.

Необъявленная, подлая война на уничтожение нашего народа продолжается. Данные Росстата о «естественной убыли населения» за январь 2021 года сигнализируют, что ее интенсивность в этом году может резко усилиться.