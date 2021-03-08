Приятные слова в адрес милых дам нужно говорить каждый день. Но жизнь есть жизнь. Перипетии геополитических баталий отвлекают нас от главного. От понимания простой истины — все, что в жизни делает любой мужчина, он делает для женщины.

Россия – тоже женщина. Никто никогда не изображал Россию мужчиной. Это в США символ страны волосато-бородатый дядюшка Сэм. Наша страна совершенно точно женщина. И поэтому любить её мы должны точно так же, как мы любим наших матерей, жен и дочерей. Всем сердцем. Ничего не прося взамен.

Я очень надеюсь, что в этот день мужчины, хоты бы ненадолго, забудут о политике. И сделают 8 марта настоящим праздником для своих дам.

С праздником, дорогие женщины!