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С праздником, дорогие женщины!

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Приятные слова в адрес милых дам нужно говорить каждый день. Но жизнь есть жизнь.  Перипетии геополитических баталий отвлекают нас от главного. От понимания простой истины — все, что в жизни делает любой мужчина, он делает для женщины.

Россия – тоже женщина. Никто  никогда не изображал Россию мужчиной. Это в США символ страны волосато-бородатый дядюшка Сэм. Наша страна совершенно точно женщина. И поэтому любить её мы должны точно так же, как мы любим наших матерей, жен и дочерей. Всем сердцем. Ничего не прося взамен.

Я очень надеюсь, что в этот день мужчины, хоты бы ненадолго, забудут о политике. И сделают 8 марта настоящим праздником для своих дам.

С праздником, дорогие женщины!

Источник: https://nstarikov.ru/s-prazdnikom-dorogie-zhenshhiny-3-125156
Метки: блог
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 27038 4496
    Русофил 57 мин. назад

      С Праздником милые Барышни!
      Извините что в полемике не делаю гендерных привилегий.
      Знание оно средне-бесполое.
      Но эмоции они гендерные.
      Такие цука гендерные что УХ!
      Доверимся классику
      ——-
      Каково это – быть женщиной…
      Каково это – быть женщиной и чувствовать себя куском сахара.

      Или маслом.

      Или ложкой варенья.

      Или мухой.

      Или, наоборот, липкой бумагой.

      Или, наоборот, ядом без этикетки.

      Или вином с этикеткой и долгими спорами: вредно или полезно.

      Хотя жизнь без этого невозможна.

      Но жизнь невозможна без многого.

      Можно жить и без жизни.

      Вот продолжение жизни без них невозможно.

      Назовем все это прекрасной половиной, на которую мы иногда заходим получить скандал, наслаждение, отдать деньги, передать ключи, привет, пустяк, сказать

      “люблю”, убедиться в своей ненужности и выйти вон к чертям собачьим.

    • 2832 1795
      Voyager 44 мин. назад

        https://m.youtube.com/watch?v=IQZhPDpDjkQ

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