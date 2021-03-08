С праздником, дорогие женщины!
Приятные слова в адрес милых дам нужно говорить каждый день. Но жизнь есть жизнь. Перипетии геополитических баталий отвлекают нас от главного. От понимания простой истины — все, что в жизни делает любой мужчина, он делает для женщины.
Россия – тоже женщина. Никто никогда не изображал Россию мужчиной. Это в США символ страны волосато-бородатый дядюшка Сэм. Наша страна совершенно точно женщина. И поэтому любить её мы должны точно так же, как мы любим наших матерей, жен и дочерей. Всем сердцем. Ничего не прося взамен.
Я очень надеюсь, что в этот день мужчины, хоты бы ненадолго, забудут о политике. И сделают 8 марта настоящим праздником для своих дам.
С праздником, дорогие женщины!
С Праздником милые Барышни!
Извините что в полемике не делаю гендерных привилегий.
Знание оно средне-бесполое.
Но эмоции они гендерные.
Такие цука гендерные что УХ!
Доверимся классику
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Каково это – быть женщиной…
Каково это – быть женщиной и чувствовать себя куском сахара.
Или маслом.
Или ложкой варенья.
Или мухой.
Или, наоборот, липкой бумагой.
Или, наоборот, ядом без этикетки.
Или вином с этикеткой и долгими спорами: вредно или полезно.
Хотя жизнь без этого невозможна.
Но жизнь невозможна без многого.
Можно жить и без жизни.
Вот продолжение жизни без них невозможно.
Назовем все это прекрасной половиной, на которую мы иногда заходим получить скандал, наслаждение, отдать деньги, передать ключи, привет, пустяк, сказать
“люблю”, убедиться в своей ненужности и выйти вон к чертям собачьим.
https://m.youtube.com/watch?v=IQZhPDpDjkQ