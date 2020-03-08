Главная » Мировоззрение, События, Творчество

С праздником, дорогие женщины!

08:18. 8 марта 2020 137 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Приятные слова в адрес милых дам нужно говорить каждый день. Но жизнь есть жизнь. Перипетии политических и экономических баталий отвлекают нас от главного. От понимания простой истины — всё, что в жизни делает любой мужчина, он делает для женщины.
Россия – это женщина. Никто никогда не изображал Россию мужчиной. Возможно поэтому, Международный день 8 марта, которыйкогда-то придумали революционерки, прижился и стал народным праздником именно у нас.

А если честно, то этот день никакой не международный, он наш, российский. Так, как мы его празднуем, его не празднует никто и нигде. Наша страна имеет женское лицо, и женщины —наше главное достояние, а вовсе не нефть и не газ!
Именно это богатство мы защищаем от врагов и несем в своем сердце сквозь невзгоды и трудности.

С праздником, дорогие женщины!

Спасибо Вам, дорогие женщины, за наше вдохновение и успехи!
С праздником! С нашим, а не международным женским днем!

Источник: https://nstarikov.ru/s-prazdnikom-dorogie-zhenshhiny-2-113697

Метки: блог

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Милые женщины, поздравляю вас с 8 Марта! Желаю вам вечной красоты, нежности и огромной любви. Пусть у вас сбываются мечты, а каждый новый день приносит только радость и улыбки!
...дам всего мира. Такой праздник должен был сплотить всех дам... женщины уже преуспели в борьбе за свои права и праздник ... наше время этот светлый праздник полностью утратил свой политический подтекст... превознесения прекрасных дам. С ПРАЗДНИКОМ ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
С 8 марта! Как поздравляют женщин в России
...с праздником. В эфире телеканала Россия24» с видеобращением к российским женщинам ... Еще весельем, если в доме праздник. И верностью, — когда разлука...в нем» Без атмосферы праздника не обошлось и в одном... этого внимания достойна. С праздником, дорогие женщины!
Исконные Праздники Русов – Весна, Женский День и Масленица!
С Праздником, дорогие Русские Женщины! 18-19 Дайлетъ (20-21 ... тёмных культов… Для наших дорогих Женщин есть свои Праздники, и этот День один..., упомянутого, благодатного времени. Будучи Великим Праздником, Масленица также именуется – Весёлой, Широкой...
Алтайские женщины, победившие алкоголизм
...одной из десяти самых красивых дорог на планете, в священной ...закупиться посудой для свадеб и праздников: на Алтае принято праздновать...Куладе и Боочах стоят через дорогу от детсада и школы....8 марта. Продают их перед праздником только женщинам в руки. «Вино — ...
Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта: Вы приносите в этот мир добро и красоту, свет и надежду (видео)
«Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём. Этот праздник в России ...», — заявил Путин. «Вы, дорогие наши женщины, обладаете непостижимым секретом: всё успевать...от души поздравляю вас с праздником, желаю побольше радостных дней ...
Женщины Вриндавана – место, где традиции еще живы
..., на какой-то праздник. А местные женщины в таких расшитых и... у них каждый день – праздник. Зачем откладывать что-то хорошее... нигде не встретить работающей женщины. Исключением может стать только...водят машин и мопедов На дороге женщин за рулем нет. Даже...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8713 8011
    жора шапов 8 марта 2020 в 10:55

    Присоединяюсь к поздравлениям. А настоящим мужикам хочу напомнить , что дамы не только “стреляют глазами” , но при удобном случае выстрелят в вас. Причём, как правило, в спину. ( образно , и не образно)

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)