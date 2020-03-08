С праздником, дорогие женщины!
Приятные слова в адрес милых дам нужно говорить каждый день. Но жизнь есть жизнь. Перипетии политических и экономических баталий отвлекают нас от главного. От понимания простой истины — всё, что в жизни делает любой мужчина, он делает для женщины.
Россия – это женщина. Никто никогда не изображал Россию мужчиной. Возможно поэтому, Международный день 8 марта, которыйкогда-то придумали революционерки, прижился и стал народным праздником именно у нас.
А если честно, то этот день никакой не международный, он наш, российский. Так, как мы его празднуем, его не празднует никто и нигде. Наша страна имеет женское лицо, и женщины —наше главное достояние, а вовсе не нефть и не газ!
Именно это богатство мы защищаем от врагов и несем в своем сердце сквозь невзгоды и трудности.
Спасибо Вам, дорогие женщины, за наше вдохновение и успехи!
С праздником! С нашим, а не международным женским днем!
Источник: https://nstarikov.ru/s-prazdnikom-dorogie-zhenshhiny-2-113697
Присоединяюсь к поздравлениям. А настоящим мужикам хочу напомнить , что дамы не только “стреляют глазами” , но при удобном случае выстрелят в вас. Причём, как правило, в спину. ( образно , и не образно)