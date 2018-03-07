Милые женщины, поздравляю вас с 8 Марта! Желаю вам вечной красоты, нежности и огромной любви. Пусть у вас сбываются мечты, а каждый новый день приносит только радость и улыбки!
Пусть в каждом доме будут: счастье,
Любовь, достаток и уют.
Пусть все невзгоды и ненастья
Друзей и близких обойдут.
Пусть не затронет Вас беда,
Не обольет слезами горе,
Чтоб Вы не знали никогда
Болезней, недругов и боли.
Не будет пусть у Вас в судьбе
Потерь навек, разлук надолго.
Пусть дорогой Вам человек
Живет на свете долго-долго.
Пусть все исполнятся мечты
И от любви Вам станет жарко,
Я поздравляю от души
Вас с Женским днем 8 марта.
Я Вам желаю в день весенний
Улыбок, нежности, тепла.
Жизнь станет лучше, без сомнений,
Коль в мире правит красота!
Нынче все привыкли праздновать прекрасный, мягкий, весенний день, посвященный нежнейшим существам нашим дамам. Все от мала до велика поздравляют женскую половину планеты, осыпают цветами и угощают вкусностями. Однако мало кто вспоминает о том, когда и по какой причине появилась такая чудная традиция.
Забытые факты
История берет свое начало еще с 1900-тых годов и имеет весьма агрессивный подтекст. В этот прекрасный весенний день, домохозяйки города Чикаго решили устроить забастовку сильному полу. Женщины, вооружившись тазами и кастрюлями, по всему городу проводили акции протеста, такими действиями дамы желали достигнуть равенства своих прав во всех сферах деятельности: политике, работе и в отношении к себе.
Тогда особых результатов достигнуть не удалось, однако первый выстрел прогремел, прекрасный пол заявил о себе и о своих намерениях, начало было положено. Напряжение в обществе росло и уже через 7 лет вся женская половина населения США вышла на улицы громко заявив о своих правах. Явление носило настолько масштабный характер, что просто невозможно было игнорировать подобное. С тех пор дата 8 марта была увековечена в истории и именована национальным женским днем.
Появлением новой праздничной даты мир обязан вполне конкретному человеку – Кларе Цеткин. Она возглавляла множество женских групп в Германии. Будучи ярым борцом за равноправие женщин, именно Клара предложила установить праздничный день во имя солидарности дам всего мира. Такой праздник должен был сплотить всех дам и мотивировать заявлять и отстаивать свои права на равне с сильным полом. Таким образом в 1914 году прекрасный пол впервые провел празднование 8 марта на мировом уровне.
Немецкий плакат, 8 марта 1914 года
Клара Цеткин и Роза Люксембург, 1910 год
8 Марта в Русских реалиях
Впервые, 2 марта 1913 года, в городе Петербурге зафиксировали празднование Женского дня. Однако в неспокойные годы революционного периода управление страны не позволило женщинам отметить день солидарности, что нагнетало недовольство и приводило к демонстрациям и митингам. Только в ходе проведения коммунистической конференции 1921 года, было принято решение закрепить весенний дамский день солидарности за 8 марта.
Долгое время на просторах СССР женский праздник не считался выходным, да и подарки девушкам дарить было не принято. Однако в этот день дам могли радовать благодарностями и грамотами, сокращенным рабочим днем и даже приятными скидками в магазинах.
К 1966 году день 8 марта был признан официальным выходным на государственном уровне. К тому времени женщины уже преуспели в борьбе за свои права и праздник постепенно начал терять свой агрессивный политический окрас и приобрел тот светлый, добрый и нежный вид к которому мы все так привыкли. Как раз в то время начала зарождаться привычка дарить слабому полу разные вкусности, цветы, угощения и просто делать всякие приятные вещи.
В России дамский день был утвержден и внесен в реестр страны в начале 2000-х. В наше время этот светлый праздник полностью утратил свой политический подтекст и полностью превратился в день превознесения прекрасных дам.
С ПРАЗДНИКОМ ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
loading...
С конца 70-х прошлого века ходили в горы, и всегда была закономерность, на 23 февраля солнечная погода и подснежники. А на 8 марта похолодание, снег. Наверно не тот день для женщин выбрали, это мы ещё тогда решили :-)
loading...
Молодец Кирилл, поздравил с праздником женщин. Приятно получать поздравления хоть и не тот день :-)
loading...
Предлагаю мужчинам (всем желающим) “Пандоры” поздравлять наших Любимых Женщин, вот, можно в этой “теме” ..
(ничего страшного что заранее)
loading...
Спасибо,Кирилл,за поздравление и за ваше доброе сердце…