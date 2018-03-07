Милые женщины, поздравляю вас с 8 Марта! Желаю вам вечной красоты, нежности и огромной любви. Пусть у вас сбываются мечты, а каждый новый день приносит только радость и улыбки!

Пусть в каждом доме будут: счастье,



Любовь, достаток и уют.



Пусть все невзгоды и ненастья



Друзей и близких обойдут.

Пусть не затронет Вас беда,



Не обольет слезами горе,



Чтоб Вы не знали никогда



Болезней, недругов и боли.

Не будет пусть у Вас в судьбе



Потерь навек, разлук надолго.



Пусть дорогой Вам человек



Живет на свете долго-долго.

Пусть все исполнятся мечты



И от любви Вам станет жарко,



Я поздравляю от души



Вас с Женским днем 8 марта.

Я Вам желаю в день весенний



Улыбок, нежности, тепла.



Жизнь станет лучше, без сомнений,



Коль в мире правит красота!





Нынче все привыкли праздновать прекрасный, мягкий, весенний день, посвященный нежнейшим существам нашим дамам. Все от мала до велика поздравляют женскую половину планеты, осыпают цветами и угощают вкусностями. Однако мало кто вспоминает о том, когда и по какой причине появилась такая чудная традиция.

Забытые факты

История берет свое начало еще с 1900-тых годов и имеет весьма агрессивный подтекст. В этот прекрасный весенний день, домохозяйки города Чикаго решили устроить забастовку сильному полу. Женщины, вооружившись тазами и кастрюлями, по всему городу проводили акции протеста, такими действиями дамы желали достигнуть равенства своих прав во всех сферах деятельности: политике, работе и в отношении к себе.

Тогда особых результатов достигнуть не удалось, однако первый выстрел прогремел, прекрасный пол заявил о себе и о своих намерениях, начало было положено. Напряжение в обществе росло и уже через 7 лет вся женская половина населения США вышла на улицы громко заявив о своих правах. Явление носило настолько масштабный характер, что просто невозможно было игнорировать подобное. С тех пор дата 8 марта была увековечена в истории и именована национальным женским днем.

Появлением новой праздничной даты мир обязан вполне конкретному человеку – Кларе Цеткин. Она возглавляла множество женских групп в Германии. Будучи ярым борцом за равноправие женщин, именно Клара предложила установить праздничный день во имя солидарности дам всего мира. Такой праздник должен был сплотить всех дам и мотивировать заявлять и отстаивать свои права на равне с сильным полом. Таким образом в 1914 году прекрасный пол впервые провел празднование 8 марта на мировом уровне.

Немецкий плакат, 8 марта 1914 года

Клара Цеткин и Роза Люксембург, 1910 год

8 Марта в Русских реалиях

Впервые, 2 марта 1913 года, в городе Петербурге зафиксировали празднование Женского дня. Однако в неспокойные годы революционного периода управление страны не позволило женщинам отметить день солидарности, что нагнетало недовольство и приводило к демонстрациям и митингам. Только в ходе проведения коммунистической конференции 1921 года, было принято решение закрепить весенний дамский день солидарности за 8 марта.

Долгое время на просторах СССР женский праздник не считался выходным, да и подарки девушкам дарить было не принято. Однако в этот день дам могли радовать благодарностями и грамотами, сокращенным рабочим днем и даже приятными скидками в магазинах.

К 1966 году день 8 марта был признан официальным выходным на государственном уровне. К тому времени женщины уже преуспели в борьбе за свои права и праздник постепенно начал терять свой агрессивный политический окрас и приобрел тот светлый, добрый и нежный вид к которому мы все так привыкли. Как раз в то время начала зарождаться привычка дарить слабому полу разные вкусности, цветы, угощения и просто делать всякие приятные вещи.

В России дамский день был утвержден и внесен в реестр страны в начале 2000-х. В наше время этот светлый праздник полностью утратил свой политический подтекст и полностью превратился в день превознесения прекрасных дам.

С ПРАЗДНИКОМ ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!