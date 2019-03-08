Поздравляем милых дам с 8 марта

Милые женщины, от лица коллектива сайта Ящик Пандоры, поздравляю вас с 8 марта – международным женским днём.

История праздника не однозначна, но однозначно то, что вы лучшая половина человечества и ваши: любовь, преданность и терпение помогают нам – мужчинам в свершениях на пути к светлому будущему.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и мира в семье. Пусть трудности не расстраивают вас, а помогают преодолевать свои слабости и учат смирению и мудрости – качествам которых в наш век всем не хватает.

Хочу поблагодарить женскую часть сообщества за активное участие в обсуждениях материалов – вы вносите яркие краски эмоций в нашу суровую логику ума.