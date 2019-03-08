Поздравляем милых дам с 8 марта
Милые женщины, от лица коллектива сайта Ящик Пандоры, поздравляю вас с 8 марта – международным женским днём.
История праздника не однозначна, но однозначно то, что вы лучшая половина человечества и ваши: любовь, преданность и терпение помогают нам – мужчинам в свершениях на пути к светлому будущему.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и мира в семье. Пусть трудности не расстраивают вас, а помогают преодолевать свои слабости и учат смирению и мудрости – качествам которых в наш век всем не хватает.
Хочу поблагодарить женскую часть сообщества за активное участие в обсуждениях материалов – вы вносите яркие краски эмоций в нашу суровую логику ума.
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Спасибо, милый Брахман!
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Может лучше поздравить женщин с еврейским праздником Пурим. Под чьей властью живём!
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Спасибо за поздравление,brahman…Всем нам побольше света,радости,улыбок,счастья!
Весна в душе,весна в Природе-это источник вечной и прекрасной ЖИЗНИ!
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Новый Год-это развешанные на елке органы животных…Каждый праздник,на ЯП,это-объяснение чего-то плохого.8 марта…еврейский праздник,как поясняется.Да плевать на все…8 марта-это праздник женщин….С ПРАЗДНИКОМ ВАС,МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ :))).Мы вас любим…
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Милый поздравлял щик!
Информирую лично Вас: Кровавый Пурим это “праздник” для евреев. Они ликуют/пляшут от убийства 70.000 лучших людей. Их убили в одну ночь. Потом захватили власть. Слышали про Артарксеркса? Эсфирь была его наложница, она организовала эту бойню. Что за страна? Близких нам по крови людей древняя цивилизация. Гляньте хроники…
Им ( кто празднует ПУРИМ) весело от убийств до сих пор.
Клара Цеткин тоже приврала: демонстрацию проституток ( из-за задолженности им матросов), она переврала в “народное негодование”!
Видите, все на лжи построенное, РУШИТСЯ!
Как и порушится все, что бесы нагородили во имя своего обогащения и воплощения своей бредовой идеи, что люди РАБЫ И СКОТ.
Хотя, если Вы разделяете радость ПУРИМА, Вас ( кое-как) поймут здесь…( возможно).
Тако вот…
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Дорогая Даша!
Насаждая информацию о Пуриме, праздневстве тёмных сил, нас лишают, те же тёмные, наших Свет несущих праздников…ОНИ лишают нас радости солнца, света, оживления Природы, жажды светлой жизни…
Наш праздник 8 Марта – это гимн Свету и Жизни…
Какое нам дело, как празднуют и что подразумевают под этим днём тёмные?…
Почему мы должны руководствоваться их темнотой и кровожадностью?
Мы празднуем – Весну и Свет, Жизнь! Это праздник ЧЕЛОВЕКОВ!
ОНИ пусть празднуют то, что нравится им!.. не случайно, что тьма вступает в схватку со Светом именно весной! Чем больше будет в этот день приобщено к празднику светлых людей- тем быстрее отступит тьма! Для них это смерти подобно…именно поэтому они и пугают пуримом…
А впереди ещё и СВЕТЛАЯ ПАСХА! ( и особый разговор)…
Свет, Жизнь, Весна- это прекрасно!
С праздником!
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Маленькая девочка…Чтобы стать женщиной,не достаточно лешиться девственной плевы.Женщина-это не человек с влагалищем.Это-женщина.Я тебе потом все поясню.Когда мужчина поздравляет женщину,это-от души,это понимание…это приятие.Бунт в душе девочки-не остановит превращение в женщину.Только может сделать одинокой женщиной.
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У славянок Женский День – 22 марта… А 8 марта клара цеткин и роза люксембург (поинтересуйся, чей сын и за кем ухлёстывал) вывели на улицы портовых проституток, чтобы те потребовали у властей повысить зарплату морячкам, у которых оказалось мало денег для оплаты их услуг…
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Да пофик! Пока у наших женщин нет другого праздника, воспользуемся этой датой. А там видно будет…
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У наших женщин праздник в день весеннего равноденствия.
Насколько я знаю.
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Женщины -это слабые , беззащитные существа. От которых невозможно спастись.
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Спасибо за поздравление и добрые пожелания.
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Благодарю за поздравления, очень приятно! Пусть Весна вступает в свои права и мчится
по нашим городам и весям! Несет свет!!! тепло, любовь. Возрождение!Вот такой это праздник!