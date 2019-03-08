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Поздравляем милых дам с 8 марта

10:38. 8 марта 2019 Просмотров - 222 13 коммент. Опубликовал:

Милые женщины, от лица коллектива сайта Ящик Пандоры, поздравляю вас с 8 марта – международным женским днём.

История праздника не однозначна, но однозначно то, что вы лучшая половина человечества и ваши: любовь, преданность и терпение помогают нам – мужчинам в свершениях на пути к светлому будущему.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и мира в семье. Пусть трудности не расстраивают вас, а помогают преодолевать свои слабости и учат смирению и мудрости – качествам которых в наш век всем не хватает.

Хочу поблагодарить женскую часть сообщества за активное участие в обсуждениях материалов – вы вносите яркие краски эмоций в нашу суровую логику ума.

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13 коммент.»

  • 116 96
    Айва 8 марта 2019 в 11:58 Ссылка
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    Спасибо, милый Брахман!

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  • 6557 1934
    nikolay 8 марта 2019 в 12:10 Ссылка
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    Может лучше поздравить женщин с еврейским праздником Пурим. Под чьей властью живём!

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  • 10867 5856
    Lada 8 марта 2019 в 12:14 Ссылка
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    Спасибо за поздравление,brahman…Всем нам побольше света,радости,улыбок,счастья!
    Весна в душе,весна в Природе-это источник вечной и прекрасной ЖИЗНИ!

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  • 11824 8874
    Ъ 8 марта 2019 в 12:32 Ссылка
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    Новый Год-это развешанные на елке органы животных…Каждый праздник,на ЯП,это-объяснение чего-то плохого.8 марта…еврейский праздник,как поясняется.Да плевать на все…8 марта-это праздник женщин….С ПРАЗДНИКОМ ВАС,МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ :))).Мы вас любим…

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  • 159 103
    Dasha 8 марта 2019 в 13:02 Ссылка
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    Милый поздравлял щик!
    Информирую лично Вас: Кровавый Пурим это “праздник” для евреев. Они ликуют/пляшут от убийства 70.000 лучших людей. Их убили в одну ночь. Потом захватили власть. Слышали про Артарксеркса? Эсфирь была его наложница, она организовала эту бойню. Что за страна? Близких нам по крови людей древняя цивилизация. Гляньте хроники…
    Им ( кто празднует ПУРИМ) весело от убийств до сих пор.
    Клара Цеткин тоже приврала: демонстрацию проституток ( из-за задолженности им матросов), она переврала в “народное негодование”!
    Видите, все на лжи построенное, РУШИТСЯ!
    Как и порушится все, что бесы нагородили во имя своего обогащения и воплощения своей бредовой идеи, что люди РАБЫ И СКОТ.
    Хотя, если Вы разделяете радость ПУРИМА, Вас ( кое-как) поймут здесь…( возможно).
    Тако вот…

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    • 10871 5860
      Lada Dasha 8 марта 2019 в 13:55 Ссылка
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      Дорогая Даша!
      Насаждая информацию о Пуриме, праздневстве тёмных сил, нас лишают, те же тёмные, наших Свет несущих праздников…ОНИ лишают нас радости солнца, света, оживления Природы, жажды светлой жизни…
      Наш праздник 8 Марта – это гимн Свету и Жизни…
      Какое нам дело, как празднуют и что подразумевают под этим днём тёмные?…
      Почему мы должны руководствоваться их темнотой и кровожадностью?
      Мы празднуем – Весну и Свет, Жизнь! Это праздник ЧЕЛОВЕКОВ!
      ОНИ пусть празднуют то, что нравится им!.. не случайно, что тьма вступает в схватку со Светом именно весной! Чем больше будет в этот день приобщено к празднику светлых людей- тем быстрее отступит тьма! Для них это смерти подобно…именно поэтому они и пугают пуримом…
      А впереди ещё и СВЕТЛАЯ ПАСХА! ( и особый разговор)…
      Свет, Жизнь, Весна- это прекрасно!
      С праздником!

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    • 11826 8876
      Ъ Dasha 8 марта 2019 в 14:09 Ссылка
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      Маленькая девочка…Чтобы стать женщиной,не достаточно лешиться девственной плевы.Женщина-это не человек с влагалищем.Это-женщина.Я тебе потом все поясню.Когда мужчина поздравляет женщину,это-от души,это понимание…это приятие.Бунт в душе девочки-не остановит превращение в женщину.Только может сделать одинокой женщиной.

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    • 18633 16241
      Вячеслав Dasha 8 марта 2019 в 14:55 Ссылка
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      У славянок Женский День – 22 марта… А 8 марта клара цеткин и роза люксембург (поинтересуйся, чей сын и за кем ухлёстывал) вывели на улицы портовых проституток, чтобы те потребовали у властей повысить зарплату морячкам, у которых оказалось мало денег для оплаты их услуг…

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  • 9009 5087
    Maleos 8 марта 2019 в 13:15 Ссылка
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    Да пофик! Пока у наших женщин нет другого праздника, воспользуемся этой датой. А там видно будет…

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  • 3214 2948
    жора шапов 8 марта 2019 в 13:40 Ссылка
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    Женщины -это слабые , беззащитные существа. От которых невозможно спастись.

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  • 1818 1578
    Лариса Петрова 8 марта 2019 в 13:41 Ссылка
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    Спасибо за поздравление и добрые пожелания.

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  • 1376 1210
    Мирослава 8 марта 2019 в 14:34 Ссылка
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    Благодарю за поздравления, очень приятно! Пусть Весна вступает в свои права и мчится
    по нашим городам и весям! Несет свет!!! тепло, любовь. Возрождение!Вот такой это праздник!

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