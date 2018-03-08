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С 8 марта! Как поздравляют женщин в России

15:26. 8 марта 2018 Просмотров - 165 Один комментарий Опубликовал:

putin_news_io

Сегодня вся страна отмечает Международный женский день и поздравляет прекрасную половину населения России с праздником.

В эфире телеканала Россия24» с видеобращением к российским женщинам обратился Владимир Путин. «Мы рады, что есть такое замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью», - заявил президент, а закончил своё послание строками стихотворения Андрея Дементьева.

«Я знаю, что все женщины прекрасны.

И красотой своею и умом.

Еще весельем, если в доме праздник.

И верностью, — когда разлука в нем»

Без атмосферы праздника не обошлось и в одном из московских отделений Сбербанка, где с комплиментами в адрес женщин обращался робот. Обычно он помогает клиентам обратиться в нужное окно и делится информацией об услугах банка. Но сегодня дарит цветы и подбирает особенные слова для представительниц прекрасного пола.

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Весенним настроением сегодня обеспечены все женщины, отправляющиеся в поездку с железнодорожного вокзала Красноярска или прибывающие сюда. Железнодорожники дарили женщинам тюльпаны, а в честь Международного женского дня в зале ожидания даже состоялся концерт с участием творческих коллективов ДК железнодорожников. В программе были не только музыкальные номера, но и конкурсы с викторинами.

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И напоследок креатив. Сегодня башни Кремля больше похожи на букеты – с помощью 3D мэппинга мужчины буквально создают цветы в честь Международного женского дня, пусть и в виртуальной реальности, но и в ней прекрасная половина населения России этого внимания достойна.

С праздником, дорогие женщины!

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Один комментарий»

  • 5100 2050
    Х'Ариец 8 марта 2018 в 16:29 Ссылка Пометить
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    Отмечаем праздник пурим! И как вам уши Омана?
    Или чествуем проституток, которые в 1857 году в Нью-Йорке, отказались давать в долг?

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