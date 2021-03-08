Вся прибыль, получаемая в результате деятельности данной госкомпании, будет инвестирована в производства по глубокой переработке леса. Как только в России появится достаточное количество подобных заводов, деятельность «леской» госкомпании будет прекращена.

Планы правительство раскрыл вице-премьер Юрий Трутнев. Полпред в ДФО заявил, что в правительстве разрабатывается план создания единой государственной компании, которой будет разрешено экспортировать необработанную древесину. Частники же этим заниматься не смогут уже с 1 января 2022 года.

Однако взять и запретить одномоментно экспорт круляка тоже невозможно. В отрасли трудятся сотни тысяч человек. Например, на одном только Дальнем Востоке запрет на экспорт круляка лишит работы 34 тысяч граждан.

Несколько месяцев назад Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2022 года запрещается вывоз из России круглого леса . Теперь можно будет экспортировать исключительно продукцию деревопереработки. Это позволит создать в нашей стране огромное количество новых мощностей, а также производить товары с высокой добавленной стоимостью.



Инициатива абсолютно правильная и разумная. С экспортом необработанной древесины пора было заканчивать уже давно. Однако следует отметить, что те меры, которые были приняты Президентом в предыдущие годы, дали свой результат.

Не открою секрет, если отмечу, что 70% кругляка у нас идет в Китай, где уже на границе стоят соответствующие заводы по переработке леса. Несколько лет назад на продажу круглого леса была введена пошлина в 25%, сейчас она составляет 80%.

Данная мера смогла обеспечить приток инвестиций в лесопереработку. Собственно говоря, правительство создало соответствующие стимулы. Для тех предприятий, которые создавали мощности по глубокой переработке, пошлина была установлена в размере 6.5%.

Тем не менее, результат себя оправдал не в полной мере. Все дело в той идеологии хищнического капитализма, к которой привыкли некоторые представители нашего бизнеса. Они находили лазейки, вплоть до контрабанды. Лишь бы не платить пошлину и не вкладываться в производства. Собственно говоря, борьбой с хищническим капитализмом может заниматься лишь государственный капитализм. И ее лучшую практику как раз реализовывает правительство Мишустина-Белоусова в лесной отрасли.

Задачей государственной компании станет не зарабатывание денег, пусть и для бюджета, а создание заводов по глубокой переработке лесного сырья. Хорошо, что здесь реализовывается государственнический, а не либерально-монетаристский подход. Если бы подобный план реализовывал Антон Силуанов, то, наверняка, заставил бы госкомпанию отчислять 50% прибыли в бюджет. В результате перерабатывающие производства мы бы создавали лет 10.

Здесь же реализуется совершенно другая практика. Выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью оставит в российской экономике значительную часть средств, что, в свою очередь, повысит налогооблагаемую базу. В результате бюджет получит гораздо больше денег, чем та прибыль, которую будет зарабатывать новая лесная госкомпания.

Пока что сложно сказать, станет ли новая госкомпания самой настоящей лесной корпорацией. В идеале – национализация не только экспорта кругляка, но и большей части лесоперерабатывающего комплекса. По аналогии с нефтяной отраслью, где у нас большую часть контролирует государство. Да, есть Лукойл, но он выполняет свои задачи. Будет ли тоже самое в лесной отрасли – увидим. Во всяком случае, хотелось бы верить

Константин Двинский



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