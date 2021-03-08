Отрадная новость: государство берёт лес под свой контроль!
Несколько месяцев назад Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2022 года запрещается вывоз из России круглого леса. Теперь можно будет экспортировать исключительно продукцию деревопереработки. Это позволит создать в нашей стране огромное количество новых мощностей, а также производить товары с высокой добавленной стоимостью.
Однако взять и запретить одномоментно экспорт круляка тоже невозможно. В отрасли трудятся сотни тысяч человек. Например, на одном только Дальнем Востоке запрет на экспорт круляка лишит работы 34 тысяч граждан.
Именно поэтому правительство национализирует экспорт необработанного дерева. Но обо всем по порядку.
Планы правительство раскрыл вице-премьер Юрий Трутнев. Полпред в ДФО заявил, что в правительстве разрабатывается план создания единой государственной компании, которой будет разрешено экспортировать необработанную древесину. Частники же этим заниматься не смогут уже с 1 января 2022 года.
Вся прибыль, получаемая в результате деятельности данной госкомпании, будет инвестирована в производства по глубокой переработке леса. Как только в России появится достаточное количество подобных заводов, деятельность «леской» госкомпании будет прекращена.
Инициатива абсолютно правильная и разумная. С экспортом необработанной древесины пора было заканчивать уже давно. Однако следует отметить, что те меры, которые были приняты Президентом в предыдущие годы, дали свой результат.
Не открою секрет, если отмечу, что 70% кругляка у нас идет в Китай, где уже на границе стоят соответствующие заводы по переработке леса. Несколько лет назад на продажу круглого леса была введена пошлина в 25%, сейчас она составляет 80%.
Данная мера смогла обеспечить приток инвестиций в лесопереработку. Собственно говоря, правительство создало соответствующие стимулы. Для тех предприятий, которые создавали мощности по глубокой переработке, пошлина была установлена в размере 6.5%.
Тем не менее, результат себя оправдал не в полной мере. Все дело в той идеологии хищнического капитализма, к которой привыкли некоторые представители нашего бизнеса. Они находили лазейки, вплоть до контрабанды. Лишь бы не платить пошлину и не вкладываться в производства. Собственно говоря, борьбой с хищническим капитализмом может заниматься лишь государственный капитализм. И ее лучшую практику как раз реализовывает правительство Мишустина-Белоусова в лесной отрасли.
Задачей государственной компании станет не зарабатывание денег, пусть и для бюджета, а создание заводов по глубокой переработке лесного сырья. Хорошо, что здесь реализовывается государственнический, а не либерально-монетаристский подход. Если бы подобный план реализовывал Антон Силуанов, то, наверняка, заставил бы госкомпанию отчислять 50% прибыли в бюджет. В результате перерабатывающие производства мы бы создавали лет 10.
Здесь же реализуется совершенно другая практика. Выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью оставит в российской экономике значительную часть средств, что, в свою очередь, повысит налогооблагаемую базу. В результате бюджет получит гораздо больше денег, чем та прибыль, которую будет зарабатывать новая лесная госкомпания.
Пока что сложно сказать, станет ли новая госкомпания самой настоящей лесной корпорацией. В идеале – национализация не только экспорта кругляка, но и большей части лесоперерабатывающего комплекса. По аналогии с нефтяной отраслью, где у нас большую часть контролирует государство. Да, есть Лукойл, но он выполняет свои задачи. Будет ли тоже самое в лесной отрасли – увидим. Во всяком случае, хотелось бы верить
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