Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
Что будет если выкурить 300 сигарет.
https://m.youtube.com/watch?v=7qckwhd_lfw&t=4s
Что “ну, не шмогла я, не шмогла”?
Пошла реакция оправдания и смирения?
Ты очередная жертва ))
Пусть приборчик погоняет “свежий” городской воздух всего-то недельку.
Впрочем кому я это пишу….
Береги шаблончик не обижай курей