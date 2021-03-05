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Мир, живущий в Матрице. Возможно ли оцифровать сознание? Игорь Шнуренко

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wpr9-FbCb6M
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 6929 5665
    Женечка час назад

      Подскажите, а когда сознание в компьютер перенесут, горячую воду все равно летом отключать будут? Здается мне, что эта операция нифига не три копейки будет стоить, поэтому в современных условиях будет доступна только богачам, а остальных просто отсканируют ради информации, а самих выкинут.

    • 26991 4465
      Русофил час назад

        Нука все вместе
        Уши развесьте.
        Чтоб не говорить что 90% информации ЛОЖЬ.
        Мир живёт не в матрице но во ЛЖИ.

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