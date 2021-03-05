Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
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Подскажите, а когда сознание в компьютер перенесут, горячую воду все равно летом отключать будут? Здается мне, что эта операция нифига не три копейки будет стоить, поэтому в современных условиях будет доступна только богачам, а остальных просто отсканируют ради информации, а самих выкинут.
Нука все вместе
Уши развесьте.
Чтоб не говорить что 90% информации ЛОЖЬ.
Мир живёт не в матрице но во ЛЖИ.