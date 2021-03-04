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«Маршал Устинов» проконтролировал учения НАТО у берегов Норвегии

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Судя по всему, Североатлантический альянс вплотную решил заняться милитаризацией арктического региона. Но Брюссель ведь не думал, что эти действия останутся без ответа России?

В конце февраля отряд кораблей НАТО, в составе норвежских корветов Steil и Storm, канадского фрегата Halifax, немецкого танкера Spessart, при участии истребителей F-35 ВВС Норвегии и стратегических бомбардировщиков B-1 ВВС США, провели учения Dynamic Guard.

В ходе маневров отрабатывалась постановка активных помех и защита от противокарабельных ракет условного противника. По заверениям натовских военных учения носили оборонный характер. Однако военные эксперты отмечают, что противокорабельная противоракетная оборона относится скорее к активным наступательным действиям. Реальной целью учений Dynamic Guard была отработка скрытого приближения к российским берегам отряда кораблей НАТО.

В это время, российский ракетный крейсер «Маршал Устинов», являющийся одним из самых мощных боевых кораблей в мире, проводил в Баренцевом море общекорабельные учения по противовоздушной и противолодочной обороне. Российские военные моряки также провели стрельбы противолодочными ракетами.

Возвращаясь на базу в Североморск «Маршал Устинов» приблизился к месту проведения учений НАТО, к западу от российского полуострова Рыбачий. Таким образом Россия продемонстрировала, что не намерена оставлять без ответа активизацию военного присутствия Североатлантического альянса в арктическом регионе и на перебазирование американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на базу Эрланн в Норвегии.

 

Метки: арктика, нато, учения
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 2215 1307
    Моль 46 мин. назад

      Не развалился бы

    • 17067 10249
      Maleos 9 мин. назад

        Ваще-то, всё наоборот: Россия Арктику уже приватизировала, а пендосы и НАТО хоть как-то пытаются зацепиться хотя бы в своих территориальных водах.. пока ещё своих.

      • 712 464
        Dobbery только что

          Ворон ворону глаз не выклюет.
          В конечном счете весь этот и последующие банкеты и Марлезонские балеты будут оплачены из нашего дырявого кармана.
          PS: Россия приватизировала Арктику… А кто приватизировал Россию?

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