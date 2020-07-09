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“Петр Великий” и “Маршал Устинов” на учениях

11:39. 9 июля 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Крейсера "Петр Великий" и "Маршал Устинов" на учениях.
С "Петра Великого" постреляли по береговым целям.



Восстановленный и модернизированный "Адмирал Нахимов", согласно оф.заявлениям (Рахманов https://ria.ru/20200629/1573623108.html), должен к ним присеодинится в 2022-м году. Примерно там же состоится (https://www.rbc.ru/society/17/06/2020/5ee9839f9a7947e21227bd9f) и возвращение авианосца "Адмирал Кузнецов" с многострадального ремонта.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6007758.html

Метки: Видео, мо рф, петр великий, северный флот, учения

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