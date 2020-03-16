Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики, или Чем сталинские наркомы отличались от «манагеров»



Все это время учился. В 1934-м окончил знаменитый Ленинградский военмех, кузницу кадров для оборонной промышленности. Начал работать инженером в Артиллерийском морском НИИ, а через несколько лет стал генеральным конструктором, затем директором мощного машиностроительного завода «Большевик».



Самый молодой нарком

В 1941 году за несколько дней до войны был назначен народным комиссаром вооружения Советского Союза. В 32 года – член правительства!



А ведь наркомат занимался производством всех видов артиллерии – полевой, противотанковой, зенитной, береговой, корабельной, авиационной, танковой и самоходной. Времена суровые. Назначение надо было заслужить, доверие – оправдать. Ведь кому много дано, с того много и спрашивается.

Молодой нарком справился. Хотя ситуация была тяжелейшая. Огромные потери в технике в первые недели и месяцы войны, необходимость срочной эвакуации оборонных предприятий из западной части СССР на Урал и в Сибирь…

Вторую Золотую звезду Героя Социалистического Труда Устинов получил за подготовку первого полета человека в космос

К концу 1941-го на восток было вывезено 80 процентов всех предприятий Наркомата вооружения. А это 1360 крупных заводов, 54 тысячи единиц оборудования, включая 40 тысяч металлорежущих станков.



Уже сама эвакуация огромного числа крупных предприятий и сотен тысяч рабочих с семьями на тысячи километров была подвигом, не имевшим равных в истории. Но мало вывезти оборудование. Надо было чуть ли не в чистом поле да еще в условиях морозной зимы его установить и начать производство. Причем увеличить выпуск оружия в разы.

Не хватало всего: самолетов, танков, пушек, снарядов, даже винтовок. Но люди, начиная с государственных руководителей и кончая подростками, ставшими к станкам вместо отцов, ушедших на фронт, трудились на пределе, а то и за пределом человеческих возможностей, чтобы дать армии оружие.



Производство вооружений уже к началу 1942 года было восстановлено. А в 1943–1945-м пошло в войска все более мощным потоком. Причем в этих тяжелейших условиях создавались системы оружия, превосходящие те, что выпускала вся Европа, работавшая на фашистскую Германию: реактивная система ВМ-13 «Катюша», истребители Ла-7 и Як-9, танки Т-34-85 и ИС-2, пушка ЗИС-3, пистолеты-пулеметы и автомат Судаева.

И ко всему приложил руку молодой нарком. К окончанию войны ему, представим, только 37 лет. Но это уже сильный, опытный руководитель, прошедший огонь войны и медные трубы многочисленных наград, включая звание Героя Социалистического Труда.



Именно в те годы сформировалась поразительная работоспособность Дмитрия Федоровича. Ему было достаточно четырех часов сна. Все остальное время он трудился с исключительным напряжением. И эту потрясающую способность сохранил до своих последних дней.

А ведь он не был лишь талантливым организатором. Оставался инженером, способным вникать и в проблемы производства, и в особенности конструкции новых систем оружия.



В этом принципиальное отличие Устинова и других «маршалов» экономики сталинских времен от нынешних топ-менеджеров, которые мало смыслят в сложных технических системах, но прекрасно рулят денежными потоками. Себе в карман. Если сталинские наркомы были знающими и неподкупными, то нынешние «манагеры», как правило, совершенно некомпетентны и жутко вороваты.

В 1946-м в связи с реорганизацией правительства Дмитрий Федорович стал министром вооружения СССР. С марта 1953-го по декабрь 1957 года – министр оборонной промышленности. С 1957 по 1963 год – заместитель председателя Совета министров СССР, председатель Комиссии Совмина СССР по военно-промышленным вопросам, широко известной как Военно-промышленная комиссия (ВПК).

Сейчас, вспоминая легендарную космическую эпопею СССР, чаще всего называют Королева, Гагарина, других генеральных конструкторов и первых космонавтов. Много реже вспоминают Брежнева, который курировал космическую отрасль как секретарь ЦК КПСС. И совсем мало кто знает, что вторую «Золотую Звезду» Героя Социалистического Труда Устинов получил за подготовку первого полета человека в космос. Как председатель ВПК при Совмине он принимал участие во всех этапах прорыва в космос, начиная с запуска Р-1. Он же занимался созданием системы противоракетной обороны.

Еще меньше известны заслуги Устинова в создании нашего подводного атомного флота. В 1957 году он был председателем государственной комиссии по приемке первой АПЛ, после чего стал крестным отцом многих ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, включая крупнейшую в мире субмарину проекта 941 «Акула».

С 1965 по 1976 год как секретарь ЦК КПСС отвечает за развитие военно-промышленного комплекса СССР. В эти годы был достигнут ядерный паритет с Америкой – поистине историческое достижение.

Что касается стиля работы секретаря ЦК Устинова, об этом рассказал в своей книге Аркадий Шипунов – выдающийся конструктор артиллерийского, стрелкового и противотанкового оружия, систем ПВО. В конце 60-х у возглавляемого им Конструкторского бюро приборостроения (ныне всемирно известного КБП) возникли определенные трудности. Местные партийные руководители решили исправить ситуацию привычным путем – за счет смены руководителя.



Однако Устинов, которому огромный творческий потенциал Шипунова уже был понятен, не просто запретил трогать КБП, но и поручил своему помощнику ежедневно связываться с талантливым конструктором, дабы знать, когда и какая нужна помощь.

Как результат этой поддержки КБП стало на ноги, окрепло и начало выдавать на-гора непревзойденные до сих пор образцы оружия. Это системы ПВО «Панцирь-С» для Сухопутный войск и «Каштан» для ВМФ, артиллерийский комплекс А-630 для боевых кораблей, ПТРК «Корнет», огнемет «Шмель»… Интересно, что «Корнет» позволил бойцам движения «Хезболла» в 2006 году нанести поражение доселе непобедимым танковым войскам Израиля. А ведь в поле зрения Устинова как секретаря ЦК находились сотни, если не тысячи КБ, НИИ, предприятий, подобных КБП Шипунова.

Став в 1976-м министром обороны СССР, он продолжил курс на перевооружение армии на новейшие системы. В том же году в войска пошли комплексы средней дальности РСД-10, а затем в начале 80-х – оперативно-тактические ОТР-22 и ОТР-23 «Ока». При нем армия получила танки Т-80 с газотурбинным двигателем, БМП-2 и БМП-3, истребители МиГ-29 и Су-27, стратегический бомбардировщик Ту-160, были созданы ЗРК С-200 и С-300, появились авианесущие корабли.



Устинов ушел из жизни в конце 1984 года, то есть 35 лет назад, но и поныне все, что было создано с его непосредственным участием, является основой наших Вооруженных Сил.

Именно тогда сформировалась современная оборонная промышленность, становой хребет российского машиностроения и прикладной науки. Когда сегодня с высоких трибун нам рассказывают о суперсовременных системах, коих еще нет в распоряжении заморского супостата, нужно вспоминать людей, трудами которых создан колоссальный научно-технический и производственный задел – фундамент нашей нынешней безопасности.

Дело еще в том, что создание оборонно-промышленного комплекса СССР потребовало повышения уровня среднего и высшего образования, без чего невозможно появление талантливых ученых, инженеров, конструкторов и технологов, фундаментальной и прикладной науки, культуры производства.



Проверка памяти

Дмитрий Федорович Устинов – олицетворение гигантского пласта ученых, инженеров, технологов, рабочих и организаторов производства, сотворивших подлинное чудо: на протяжении жизни одного поколения создав мощнейшую военную промышленность и на ее основе – могучую армию.



И если сегодня вести речь о возрождении России, ее науки и экономики, то нужно прежде всего обращаться к опыту великих людей, сумевших объединить знания, энергию, таланты и трудолюбие нашего народа.

Дело не только в выдающемся организаторском и техническом таланте Устинова. Дело в советской власти, которая взяла подростка из рабоче-крестьянской семьи с тремя классами церковно-приходской школы, дала ему среднетехническое, затем высшее образование, разглядела в нем талант инженера и руководителя, подняла на высшие ступени государственного управления.



Не принадлежность к одной из «башен» или к одному из кланов, не личная преданность кому-либо из власть имущих, а талант, трудолюбие, безграничная преданность делу – критерии, по которым люди поднимались наверх.

Но даже память о великих организаторах ОПК стирается. В том числе вполне сознательно. Надо отдать должное нашим военным. Многовековые традиции они стараются сохранять. Недавно, например, с дружественным визитом «за тридевять морей» – в Кейптаун ходил показать Андреевский флаг атомный ракетный крейсер «Маршал Устинов», заложенный еще в бытность Дмитрия Федоровича министром обороны СССР.

Но многие гражданские чиновники разного ранга слабо помнят того, кому обязаны возможностью жить в независимой стране. Во всяком случае, и в это трудно поверить, в Москве, городе, где 43 года жил и трудился Дмитрий Федорович, нет ни площади, ни улицы Маршала Устинова. А ведь речь не только о нем.

Недавно ушли из жизни главные режиссеры двух некогда модных театров – «Ленкома» и «Современника», оппозиционный свет которых потух вместе с разрушением СССР. Их прах сегодня – на главном кладбище страны – Новодевичьем.



А для великого авиаконструктора, создателя эпохальных Ил-72, Ил-86, Ил-96 Генриха Васильевича Новожилова там места не нашлось. Как мне горестно сказала его вдова: «…Нас приютили военные». Его похоронили на Мемориальном кладбище в Мытищах со всеми воинскими почестями.

Это к вопросу о том, кто сейчас в почете. Разнообразные, зачастую бездарные лицедеи, не сходящие с телеэкрана, «бесовщина» из шоу-бизнеса, сказочно обогащающаяся на дебилизации молодежи. А что же истинные творцы, особенно настоящая элита народа – «технари», создающие самые передовые системы техники? Они не только прозябают в безвестности, но и зачастую находятся на пороге бедности с зарплатой ниже, чем у охранников банков.

Престиж создателей боевой техники – вопрос не этики, а национальной безопасности. Пока еще отечественный ОПК держится на плаву (и даже умудряется создавать что-то новое) только на базе научно-технического задела, созданного во времена и при непосредственном участии таких титанов науки и производства, как Устинов.



Однако человечество не стоит на месте. ВПК США, стимулируемый гигантским военным бюджетом (ассигнования на оборону США в 2020 году достигнут умопомрачительной цифры – 738 миллиардов долларов), энергично создает новые системы оружия. Идут масштабные фундаментальные и прикладные исследования для боевой техники, основанной на новых физических принципах.

В России после нескольких десятилетий пагубной финансовой засухи на армию и ОПК пролился наконец живительный дождь ассигнований. Но сегодня он пошел на убыль.



Это означает, что неравенство в доходах между теми, кто работает в наиболее прибыльных секторах экономики (банки, газнефтепром, металлургия), и «оборонщиками» будет не только сохраняться, но и углубляться. СМИ готовы восторгаться образцами оружия, о которых рассказывает глава государства. Но им и дела нет до тех, кто создает эти непревзойденные образцы.

До тех пор пока государственные деятели и те, кто определяет общественное мнение, не изменят подхода к технарям в целом и «оборонщикам» в частности, мы обречены на постепенное отставание.

Почему же в Москве до сих пор нет ни улицы, ни площади Устинова? Улица была. При застройке западной части Москвы в 1984 году одна из магистралей была названа как бы навскидку Осенним бульваром. В 1985-м для увековечения памяти ушедшего из жизни министра обороны СССР бульвар был переименован в улицу Маршала Устинова. А Осенней назвали соседнюю. Однако пришедшие к власти в 1990 году «демократы» вернули прежнее название (Осенний бульвар), ликвидировав улицу Маршала Устинова. О великом человеке в угаре «демократизации» предпочли забыть.

Год назад группа ветеранов Вооруженных Сил и ОПК обратилась к руководителю фракции КПРФ в Государственной думе Геннадию Зюганову с просьбой содействовать изменению явно ненормального положения. Соответствующее обращение было направлено в мэрию Москвы. Идею поддержало Министерство обороны.



Поначалу вопрос был рассмотрен в московском правительстве положительно. Нашли достойное место, которое можно было бы назвать площадью Маршала Устинова. Но все застопорилось. Комиссия мэрии Москвы рассматривает этот вопрос уже год.

75-я годовщина великой Победы не за горами. Несомненно, от чиновников всех рангов мы услышим самые хвалебные слова в адрес отцов-победителей. Но не будут ли они расходиться с делами.



Увековечение памяти Дмитрия Федоровича Устинова станет лакмусовой бумажкой, которая позволит понять истинное отношение московских чиновников к подвигу тех, кто ковал Великую Победу.