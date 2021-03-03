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Недостоверные репрессии

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Прокуратура Ставрополя проводит проверку по поводу фейковой таблички про "60 млн. репрессированных".
Изложенное на табличке признано недостоверным.




https://zen.yandex.ru/media/id/5d0c79c7b34feb00af5de07e/pamiatnik-desiatkam-millionov-repressirovannyh-budet-ispravlen-po-resheniiu-prokuratury-603fa41db899d26c511964be – цинк

И до кучи по делу педофила Дмитриева.



Как пишет Александр Степанов https://vk.com/wall10412510_37017, при исследовании списков репрессированных в Сандормохе, которыми размахивал педофил из "Мемориала", обнаружилось, что некоторые люди записаны по 2 раза, являясь "дважды репрессированными".
Таким нехитрым способов надувают жертвы репрессий.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6598317.html
Метки: гулаг, дмитриев, мемориал, репрессии, Россия, ставрополь, фальсификации
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