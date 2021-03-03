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Как работает майнинговая ферма в Сибири по «выращиванию» биткоинов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IjL38pUPv_U
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17038 10224
    Maleos 31 мин. назад

      В один прекрасный момент биткоиновые кошельки агентов госдепа вдруг окажутся у Путина и будут финансировать российскую экономику…

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