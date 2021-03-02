К сожалению, руководители российских институтов истории пытаются управлять нашим прошлым на основе мифов, сфабрикованных более двухсот лет назад ангажированными немецкими специалистами, исходя из политических целей тогдашнего прозападного руководства страны. Прямо скажем, что смысл этой мифологии заключался в обосновании неспособности народа России к самостоятельному государственному строительству. Идея эта не ушла в прошлое и до сих пор проявляется в претензиях русофобствующей американской агентуры на управление Россией, в поучениях из Вашингтона, безапелляционных оценках из европейских столиц, в геноциде русского населения Украины.

Как мы выяснили в предыдущих статьях «исторического цикла», настоящий прорыв в обществознании возможен только на основе междисциплинарного подхода, интегрирующего научные знания в области экономики, социологии, психологии и, конечно же, истории. Без надежной исторической основы обществознание не может обрести твердую почву для строительства достоверных теоретических конструкций.

По политическим соображениям

Официальная историческая мифология продолжает программировать наше общественное сознание на ощущение беспомощности и внешней зависимости.

Уже на наших глазах за прошедшие после распада СССР годы история была существенно переписана. Причем во всех бывших союзных республиках по-разному. Созданная много лет назад группа российских и украинских историков не смогла предотвратить чудовищные искажения истории, в том числе современной, содержащиеся в официальных украинских учебниках по истории.

Когда «официальные историки» сетуют, что применение математических методов анализа исторических данных Фоменко может выбросить российскую историческую науку на обочину мировой, возникает вопрос – о какой всемирной исторической науке они говорят? О той, которую сочиняют на деньги Сороса их украинские коллеги? Или о той, которую рисуют в Вашингтоне, приписывая США победу над фашистской Германией и принижая роль СССР в разгроме нацизма? Или, может, о китайской, в которой, кроме Поднебесной, ничего заслуживающего внимания нет?

Не думаю, что применение математических методов может дискредитировать какую-либо науку. Наоборот, математика, как известно, является языком любой претендующей на точность научной дисциплины. Мы знаем академических ученых-историков, которые в советское время писали одно, а сейчас преподают нечто совсем иное, которые меняют свои позиции в зависимости от источника финансирования, которые в угоду силовым структурам фабриковали материалы для обвинительных приговоров невиновным гражданам.



И которые фальсифицируют и уничтожают первоисточники, продолжая начатые двести лет назад подходы. Когда тот же Фоменко несколько лет назад приехал в Петербург для ознакомления со старинными книгами в академическом хранилище, там произошел пожар, после которого указанные в каталоге книги не обнаружились.

Нет ни времени, ни желания искать скелеты в шкафах руководителей нашей исторической науки. Если бы они освоили язык математики, то история могла бы претендовать на точные знания. Во всяком случае отвергать предлагаемую математиками помощь и намекать на незнание ими арифметики, как это делают коллеги-историки, – это явный признак сектантства, несовместимого с настоящей наукой.

Как нам придумали, так и живем

Для перевода общественных наук на общенаучные методы познания крайне важна демифологизация истории, раскрытие в ней реально действующих закономерностей развития человечества. Без этого немыслимо ни научное прогнозирование социально-экономических процессов, ни разумное управление ими в интересах всего общества. Невозможно также предотвращение кризисных процессов и катастроф, в которые периодически попадает человечество вследствие непознанных закономерностей социально-экономического развития.

О масштабности мифотворчества в общественных науках убедительно свидетельствует нынешнее состояние общественного сознания на постсоветском пространстве. Оно представляет собой причудливое нагромождение старых и новых мифов, в которых люди окончательно теряют систему координат для оценки происходящих событий и правильного понимания своих интересов.



Это крайне негативно сказывается на состоянии интеллектуального потенциала нации, теряющей историческую почву под ногами. Общество, состоящее из иванов, не помнящих родства, неспособно к созидательному массовому творчеству, лежащему в основе современного развития экономики, оно становится жертвой хищнической олигархии и отражающих ее интересы социал-дарвинистов.

Первый слой представлений о нашей истории был сформирован в Российской империи на основе варяжской мифологии, сочиненной специально приглашенными немецкими специалистами по фабрикации исторических документов. Им было предоставлено исключительное право на обработку письменных документов и древних книг, принудительно изымавшихся из частных владений.



В результате систематической работы по фальсификации истории доромановской Руси все первоисточники летописей, а также документов о государственном устройстве, решениях и персональных назначениях были уничтожены. Место первоисточников заняли разнообразные списки, в том числе намеренно фальсифицированные в угоду официальной трактовке истории властвующей элиты того времени.

Второй исторический слой в нашем общественном сознании формировался советскими историками после свержения династии Романовых. Российская империя представлялась как тюрьма народов, которые советская власть освободила от эксплуатации классовых врагов. Так же декретами советской власти были созданы национальные республики с номинированными ею же титульными национальностями.



Большинство из них обрело национальную государственность исключительно благодаря политическим решениям Ленина и Сталина, которые, с одной стороны, боялись возникновения великорусского шовинизма в ответ на геноцид духовной элиты русского народа, а с другой – формировали репрессивный аппарат из национальных меньшинств.



Так что вместо того, чтобы проводить кампании по декоммунизации и обвинять Москву во всех своих проблемах, национальным властям ряда бывших союзных республик следовало бы прославлять вождей коммунистической России как основателей их государственности. Этого, однако, не происходит, поскольку не вписывается в нужную им для оправдания своих претензий на власть мифологию.

Новый исторический слой в общественном сознании формируется, с одной стороны, властвующей элитой вновь появившихся государств, которая дает историкам политический заказ на фабрикацию исторических мифов об их древней государственности, с другой – претендующие на влияние давно получившие независимость соседи услужливо предлагают свои исторические мифы.



Так появляются польские корни белорусской государственности или турецкие корни государств Средней Азии и Кавказа. И над всеми ними довлеет русофобская традиция западноевропейской историографии, готовая принять и своим авторитетом научно оформить любые обвинения и претензии в адрес исторической России, которой вместо объективного вклада в экономическое и культурное обустройство соответствующих народов, их защиту от уничтожения упомянутыми соседями приписывают зловещую роль захватчика и колонизатора.

Историю пишет победитель

Совершившийся на наших глазах распад Советской империи явно демонстрирует логику фальсификации истории. Каждый раз после краха имперской государственности история переписывается новой властью с целью очернения предыдущей, вплоть до полного уничтожения сведений о ее достижениях и фабрикации нереальных отталкивающих образов.



Таким образом создается миф, легитимизирующий власть новой политической элиты и оправдывающий все совершенные ею преступления в борьбе с прошлой государственностью и поддерживавшей ее частью общества.

Крах российской и советской империй произошел относительно недавно, а их достижения и состояние дел зарегистрированы в огромном количестве источников. Поэтому в отношении этих двух последних империй фальсификация ведется главным образом через ложные интерпретации. А в отношении их предшественниц – Ордынской и Византийской империй – первоисточников практически не осталось и фальсифицироваться могут не только оценки тех или иных событий, но и сами факты и даты, к ним относящиеся.

Выше уже говорилось об игнорировании официальной исторической наукой фактов, не вписывающихся в устоявшуюся парадигму, а также сознательном уничтожении артефактов, противоречащих официальной исторической доктрине. Деятельность немецких экспертов во главе с Миллером по фабрикации норманнской теории свидетельствует о том, что господствующая в европейской исторической науке парадигма была сфабрикована подобным же образом.



Характерная для нее русофобия порождает параллели с нынешним историческим мифотворчеством в новых независимых государствах. Если для обоснования претензий на независимость идеологам украинского государства потребовалось вылепить из России образ врага, поработившего «древних укров», то логично предположить, что причиной хронической русофобии западноевропейских идеологов является борьба эрбинских племен за национальную независимость от сокрытого фальсификаторами истории имперского образования, некогда контролировавшего территорию их проживания.

Как справедливо заметил Джордж Оруэлл в 1949 году, кто управляет прошлым, тот управляет будущим, кто управляет настоящим, управляет прошлым. Сегодня мы видим на практике, как это происходит. Современный исторический слой формируется в общественном сознании искусственным образом профессиональными фальсификаторами и пропагандистами, обслуживающими интересы заинтересованных в эксплуатации постсоветского пространства сил.



Делается это в полном соответствии с известным геополитическим принципом «Разделяй и властвуй», который всегда применялся международным капиталом для подрыва великих империй с целью присвоения накопленного в них богатства. Формируя и стравливая между собой крупные социальные группы имперского социума, агенты международного капитала подрывают имперские институты государственной власти, заменяя их подконтрольными колониальными администрациями.



Посредством радикализации религиозных, этнических, имущественных и прочих социальных противоречий возбуждается взаимная неприязнь различных социальных групп, которые в борьбе друг с другом разрушают имперскую целостность и формируют свою квазигосударственность под контролем внешних спонсоров.



Так действовали английские колонизаторы в Азии, разоряя Индию и Китай, то же самое американские агенты влияния делают в постсоветских республиках, выкачав из них уже более двух триллионов долларов накопленного за советский период капитала.

Нацисты в законе

Ярким примером современного манипулирования общественным сознанием на основе фабрикации исторических мифов с целью раскола общества на национальной почве является ситуация на Украине. Созданная на основе искусственного объединения Малороссии, Новороссии, части земель войска Донского и Галичины, УССР обрела свой квазигосударственный статус исключительно благодаря большевикам.



После распада СССР, в рамках которого Украина стала самой развитой частью Советского государства, за четверть века работы по «нациостроительству» американским агентам влияния удалось на исторических мифах вырастить поколение украинских нацистов. Воспитанное на ненависти ко всему русскому, оно стало орудием оккупации украинской территории американскими спецслужбами и ее расчистки от местного населения для внешних нужд.



По образцу стран Восточной Европы на Украине была проведена кампания по декоммунизации, сопровождавшаяся уничтожением памятников советской эпохи, в том числе отцу-основателю украинской государственности – Ленину. На щит были подняты гитлеровские коллаборационисты, прислуживавшие фашистским оккупантам в 1941–1944 годах.



Преступники против человечества, в том числе населявшего тогда территорию Украины, объявлены героями и мифологическими основателями украинской государственности.

Происходящее на сегодняшней Украине историческое мифотворчество еще пару десятилетий назад казалось галлюцинациями свихнувшихся от ненависти к России недоучек. Но внедрение нелепых мифов о мнимой истории украинского государства в массовое образование, включая сочиненный известными писателями из английской разведки МI6 миф о голодоморе, дало свои плоды.



Появилось выросшее на этих сказках поколение профессиональных псевдоисториков, а многие настоящие историки под страхом репрессий вынуждены подпевать этому историческому бреду под угрозой административного давления, шантажа неонацистов и политических репрессий.

По заветам инквизиторов

Российская Федерация является правопреемницей СССР и Российской империи в юридическом и историческом смысле. Этого, однако, недостаточно для формирования созидательного исторического самосознания народа России. Оно остается расколотым, что не может не влиять негативным образом на российское общество, в котором никак не угаснут угли гражданской войны.



Провозглашенное Конституцией отсутствие государственной идеологии не позволяет дать нравственную оценку проводимой социально-экономической политики как несовместимой с традиционными для российского социума ценностями правды и справедливости. Граждане России живут в разных мировоззренческих галактиках, разбегающихся друг от друга, что не может не размывать социально-психологический фундамент российской государственности.

Для наведения мостов между социальными группами с разным мировоззрением необходимо общее представление о российской истории. Оно не может держаться на мифах и фальсификациях, даже если они обросли многовековым мхом. Судя по обличительному пафосу моих коллег-историков, научная революция в общественных науках будет долгой и «кровопролитной».



На интеллектуальных полях боя сталкиваются не только разные методологии, но и политические, экономические, национальные, социальные интересы. Подчас эти столкновения напоминают преследования ученых папской инквизицией с уничтожением несогласных с господствующей идеологией.



Хотя адепты господствующей идеологии уже не сжигают ученых-диссидентов на кострах, последних изгоняют из академических институтов, предают анафеме, отказываются публиковать и даже объявляют сумасшедшими.

Уже много лет обществознание топчется на месте, представляя собой набор мало связанных друг с другом научных дисциплин, занимающихся оправданием существующего порядка вещей. Пусть не беспокоятся апологеты, защищающие интересы власть предержащих или честь мундира. Как ученых, стремящихся к объективному знанию, нас интересуют закономерности развития общества – не распределение власти и богатства здесь и сейчас, а долгосрочные тенденции воспроизводства и смены исторически существовавших социально-экономических систем.



Поскольку общество является живым организмом, главным предметом обществознания должно стать изучение закономерностей его развития и соответственно механизмов его усложнения и удержания целостности и устойчивости в процессе повышения разнообразия хозяйственной деятельности и ее результатов.



Центральным вопросом общественных наук должно стать изучение взаимосвязи технологических, институциональных и идеологических изменений, формирующей закономерности долгосрочного социально-экономического развития. Призываю своих коллег по общественным наукам объединить усилия в этом направлении в целях разработки междисциплинарной теории развития человечества.

Искренне благодарю главного редактора «ВПК» за возможность постановки этого вопроса в контексте разработки национальной идеологии для современной России.

С.Ю. Глазьев



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