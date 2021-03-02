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Настоящего движения левых в России НЕТ!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sqFBi7mehvc
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 14473 12081
    Айва час назад

      Есть такая фамилия: Левых.

    • 17011 10201
      Maleos 35 мин. назад

        Как это нет?! А в 1917 году госпереворот в РИ кто устраивал?.. “Левые”, американские жыды Троцкого! Компартия! А в 1991 году в СССР?.. Тоже они, коммунисты,никого другого не было!.. А сам жыд Сёмин типа не “левый”?! А Прилепон, Стариков типа не жыды, и шнобеля у них типа пуговки?.. Кароч, агент госдепа Сёмин так заврался, что аж самого тошнит…

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