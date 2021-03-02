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Есть такая фамилия: Левых.
Как это нет?! А в 1917 году госпереворот в РИ кто устраивал?.. “Левые”, американские жыды Троцкого! Компартия! А в 1991 году в СССР?.. Тоже они, коммунисты,никого другого не было!.. А сам жыд Сёмин типа не “левый”?! А Прилепон, Стариков типа не жыды, и шнобеля у них типа пуговки?.. Кароч, агент госдепа Сёмин так заврался, что аж самого тошнит…