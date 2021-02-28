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Правда, которую ждали 74 года. Власти официально признали существование НЛО

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kGGSxpzy30M
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