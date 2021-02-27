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Украинские аллюзии армянских протестов

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Украинские аллюзии армянских протестов

Почему так сложно «откатить» назад цветную революцию

Происходящее в Ереване, где армяне в очередной раз пытаются избавиться от майданной власти, пришедшей в 2018-м году, очень наглядно показывает, что очень легко допустить подобных людей к власти, но крайне сложно их потом оторвать от государственного аппарата, к которому они присасываются еще сильнее, нежели свергаемая «злочинная влада».

Несоответствие обещаний майдана и реальной политики «свободных и демократических властей» является общей чертой и Армении, и той же Украины, а промежуточные результаты (особенно в сравнении с тем, что было до майдана) псевдореволюций выглядят чудовищно – территориальные потери, раскол страны, человеческие жертвы и обрушение уровня жизни, при этом в качестве компенсации предлагаются сплошные абстракции на тему «цивилизованного мира», «пути в Европу» и прочий подобный бред, прикрываясь которым обществу скармливают новую команду благодетелей, нацеленных на приватизацию государства.

Разумеется, со временем до масс доходит нехитрая мысль, что в итоге выбран-то очередной мошенник (и это в лучше случае), после чего рейтинги таких деятелей пикируют вниз, что произошло и с Пашиняном, и с Зеленским. Былые толпы сторонников уже не собираются, электоральная ситуация хуже и хуже с каждым месяцем, ни одна из ключевых проблем, волнующих массы, не решается, а предлагаемые имитации все менее действенны. Но значит ли это, что такой не оправдавший народного доверия деятель скажет: «Да, вы правы, у меня не получилось, я ухожу». Конечно же, нет. До самого конца такие кадры делают вид, что падение рейтингов — это происки оппозиции, конкурентов, олигархов, тупого народа, внешнего врага, лишь бы найти повод переложить на кого-то другого ответственность за собственные неудачи.

Причем, вина-то тут, конечно, не только на «демократических лидерах», но и на тех, кто их поддерживал в период цветной «революции». Теперь же под влиянием очевидных результатов внешней и внутренней политики начинается истеричное недовольство с требованиями срочно убрать обгадившихся «народных кумиров», как это сейчас происходит с Зеленским и Пашиняном, не оправдавшими высокого доверия. А те, в свою очередь, демонстрируют, что плевать они хотели на подобное недовольство и падение рейтингов, всеми силами показывая, что любой ценой они хотят досидеть как минимум один срок до конца, невзирая на последствия.

Митинги в Киеве и Ереване, при всех объективных различиях, имеют одну общую черту – они призывают к некой моральности, которая, в головах некоторых участников, якобы имеется у Зеленского или Пашиняна, которые, осознав несоответствие своих действий «революционным идеалам», должны что-то осознать и передать власть «знающим людям». На практике же такое инфантильное представление о вопросе власти наталкивается на суровую реальность, где разочаровавший «кумир» никуда не уходит даже в условиях роста всеобщего неприятия его деятельности. Пашинян – наглядный тому пример и прямо-таки живая иллюстрация будущего Зеленского после того, как его рейтинг упадет ниже 10%.

Пашинян, даже проиграв с треском войну, продолжает делать вид, что он любим народом, что во всем виноват кто-то еще, но не он, хотя против него уже высказались не только оппозиция, но и руководство армии, руководство церкви, часть сбежавших из правящей партии политиков и чиновников, общественные деятели, спортсмены (как уехавший в США шахматист Аронян). Но Пашинян не сдается и продолжает делать вид, что он может и будет управлять Арменией еще долго. Такой подход, конечно, не нов, можно вспомнить Грузию времен позднего Саакашвили, когда «лучший друг Америки» после поражения в Олимпийской войне, подавления протестов оппозиции палками и истории с пытками в тюрьмах до самого конца делал вид, что он – единственно достойный президент Грузии, который не должен отвечать за то, что сделал.

В итоге Саакашвили до сих пор бегает по заграничным странам (пользуясь поддержкой определенных кругов в США), в то время как его за различные политические и криминальные делишки разыскивают на Родине. Вполне понятно, что после того, как оппозиция дожмет Пашиняна, ему выставят счет, где главным обвинением будет, конечно, деятельность, приведшая к катастрофическому поражению Армении в Карабахской войне. Для армянской оппозиции, к которой у значительной части населения Армении есть существенная неприязнь (чем и пытается пользоваться Пашинян), юридическое преследование Пашиняна – это один из способов акцентировать внимание на его провалах и преступлениях, чтобы снять остроту вопросов к самой оппозиции.

Поэтому перевод протестов в долговременное противостояние произошел не в силу того, что оппозиция выводила людей на митинги, а по причине открытого выступления армянского генералитета, которое используется как точка сборки для всех антипашинянских сил в Армении и среди армянской диаспоры. Несмотря на проигранную войну, популярность армии в Армении выше, чем популярность самого Пашиняна, отсюда и нападки на военное руководство со стороны Пашиняна, который пытается переложить ответственность за проигранную войну на генералитет, хотя Генштаб уже спустя 4 дня войны рекомендовал политическому руководству ее сворачивать. И такая возможность у Пашиняна была в начале октября, когда еще гремело сражение на Гадрутском направлении. Но переговоры в Москве провалились, Пашинян от предложенных условий отказался и спустя месяц и всех понесенных потерь был вынужден идти на еще более худшие для Армении и НКР условия. Ныне же он кивает на военных, делая вид, что к проигрышу войну он совсем отношения не имеет. Военные несколько месяцев терпели эти нападки, но последней каплей стали обвинения про стрельбу неработающими «Искандерами», что вызвало недоумение в России и даже в Азербайджане, где заявили, что никто по ним «Искандерами» не стрелял. После этого скрытое напряжение прорвалось, и Пашинян вошел в открытый прямой клинч с руководством Генштаба ВС Армении.

По сути, наброс Пашиняна про «Искандеры» выступил запалом для открытого политического мятежа военных, которые выступили как самостоятельный политический актор, призывающий политическую власть уйти в отставку. Но это пока не военный переворот, так как военные не задействовали вооруженные силы для занятия центра Еревана по сценарию недавнего военного переворота в Мьянме. Пока еще сохраняются призывы к моральности в расчете на то, что Пашинян посмотрит на митинги, палаточный лагерь в центре города, открытые письма генералов, демарши клириков и спортсменов, усовестится и уйдет. Но его вчерашний забег по городу в окружении немногочисленных поклонников и полиции отлично показал, что уходить он не собирается и демарш военных без конкретных действий с их стороны он не считает «последним доводом», который он будет вынужден принять.

На Украине есть такая иллюзия, что «мы этого свергли и этих тоже свергнем, если захотим», хотя на практике она не работает от слова совсем, потому что «цветные перевороты» организует не народ (как некоторые ошибочно думают), а местные олигархи на пару с частью старой власти при помощи заграничных сил. И если отмашка на переворот есть, под него заводятся необходимые политические, финансовые и информационные ресурсы. А если такой отмашки нет, то брожения и протесты на улицах остаются протестами и брожениями на улицах. Поэтому ни один из различных майданов после 2014 года не привел к существенным результатам, потому что добро на них из Вашингтона получено не было. Внешняя легитимность оказывается в разы важнее внутренней.

Вот и Пашинян в условиях падающей внутренней легитимности всячески стремится акцентировать внимание на «дружбе с Россией» и поддержке его правительства странами Запада. Хватит ли ему внешней легитимности в условиях обрушения легитимности внутренней, будет зависеть от готовности его оппонентов идти на решительные действия, где брожений по Еревану и открытых писем откровенно недостаточно для успешного избавления от дискредитированного «народного вождя» на прокорме у Сороса.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/v-mire/ukrainskie-allyuzii-armyanskikh-protestov/ – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6586855.html
Метки: армения, грузия, Зеленский, кавказ, пашинян, протесты, Саакашвили, сорос, Украина, цветные сценарии
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