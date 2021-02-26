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Россия вытесняет США и Францию с африканского рынка вооружений

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Долгое время США и Франция были основными поставщиками вооружения в страны Африки. Однако Россия медленно, но верно вытесняет конкурентов с этого рынка.

Так, в минувшем 2020 году доля "Рособоронэкспорта" на африканском рынке вооружений доросла до рекордных 49%. Об этом в ходе IDEX-2021 сообщил глава компании Александр Михеев.

"В 2020 году мы подписали экспортные контракты с десятком с лишним африканских государств на сумму более полутора миллиардов долларов. Мы получили аванс и приступили к выполнению заказов", - сказал он.

Одним из крупнейших покупателей стал Алжир, закупивший солидный набор тяжелой техники, в том числе свыше 500 танков Т-90СА и 300 модернизированных боевых машин поддержки танков "Терминатор-2".

Также активно в данной сфере с РФ сотрудничает Египет. Еще не так давно египетская армия использовала тысячу с лишним американских танков М1А1 Abrams. Однако теперь Каир заключил договор с Москвой на поставку до 500 единиц Т-90МС, а ВВС заказали российские истребители Су-35.

В перспективе в один ряд с Египтом и Алжиром должна стать Ангола, которая стремится обновить устаревший парк военной техники.

Стоит отметить, что на континенте сейчас крайне нестабильная политическая обстановка. Это гарантирует постоянный спрос на боевую технику всех видов, и Россия этот спрос успешно удовлетворяет.

Так что нет никаких предпосылок, что наша страна в скором времени потеряет лидирующие позиции на этом рынке. Скорее, наоборот, она активно продолжит их укреплять.

 

Метки: Россия, США, Франция
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