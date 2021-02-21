Лица Советской эпохи. Часть 433. 1962. Пионерлагерь Новокуйбышевского химкомбината
01. Пионерка у знамени и наградных вымпелов
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02. Встреча пионеров с выдающимися трудящимися
03. Пионеры с офицерами-лётчиками у вертолёта
04. Рапорт командиров пионеротрядов
05. Пионерка, награждённая медалью
06. Отряд юных друзей искусства
07. Пионерская дружина за работой в поле
08. Мероприятие на день здоровья
09. Мероприятие на день здоровья
10. Пионер у большого радиоприёмника
11. Пионеры смотрят выступление дружинного КВН
12. Судьи конкурса выступлений КВН
13. Самодеятельность пионеров
14. Пионер Коля пляшет лезгинку
15. Игра в волейбол
16. Футбольная команд
17. Карнавал в последний день смены
18. Карнавал в последний день смены
19. Карнавал в последний день смены
20. Вторая смена. Пионеры с музыкальными инструментами и знамёнами
21. Вторая смена. Вручение вымпела за второе место в областном смотре загородных пионерских лагерей
22. Вторая смена. Вручение вымпела за второе место в областном смотре загородных пионерских лагерей
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