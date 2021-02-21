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Лица Советской эпохи. Часть 433. 1962. Пионерлагерь Новокуйбышевского химкомбината

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01. Пионерка у знамени и наградных вымпелов
01. Пионерка у знамени и наградных вымпелов
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02. Встреча пионеров с выдающимися трудящимися
02. Встреча пионеров с выдающимися трудящимися

03. Пионеры с офицерами-лётчиками у вертолёта
03. Пионеры с офицерами-лётчиками у вертолёта

04. Рапорт командиров пионеротрядов
04. Рапорт командиров пионеротрядов

05. Пионерка, награждённая медалью
05. Пионерка, награждённая медалью

06. Отряд юных друзей искусства
06. Отряд юных друзей искусства

07. Пионерская дружина за работой в поле
07. Пионерская дружина за работой в поле

08. Мероприятие на день здоровья.
08. Мероприятие на день здоровья

09. Мероприятие на день здоровья
09. Мероприятие на день здоровья

10. Пионер у большого радиоприёмника
10. Пионер у большого радиоприёмника

11. Пионеры смотрят выступление дружинного КВН
11. Пионеры смотрят выступление дружинного КВН

12. Судьи конкурса выступлений КВН.
12. Судьи конкурса выступлений КВН

13. Самодеятельность пионеров
13. Самодеятельность пионеров

14. Пионер Коля пляшет лезгинку
14. Пионер Коля пляшет лезгинку

15. Игра в волейбол
15. Игра в волейбол

16. Футбольная команда
16. Футбольная команд

17. Карнавал в последний день смены.
17. Карнавал в последний день смены

18. Карнавал в последний день смены
18. Карнавал в последний день смены

19. Карнавал в последний день смены
19. Карнавал в последний день смены

20. Вторая смена. Пионеры с музыкальными инструментами и знамёнами
20. Вторая смена. Пионеры с музыкальными инструментами и знамёнами

21. Вторая смена. Вручение вымпела за второе место в областном смотре загородных пионерских лагерей.
21. Вторая смена. Вручение вымпела за второе место в областном смотре загородных пионерских лагерей

22. Вторая смена. Вручение вымпела за второе место в областном смотре загородных пионерских лагерей
22. Вторая смена. Вручение вымпела за второе место в областном смотре загородных пионерских лагерей
Источник: https://humus.livejournal.com/7613281.html
Метки: история, Россия, фото
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 14452 12970
    Руса 55 мин. назад

      Счастливое советское детство. Гагаринцы…
      Им довелось жить, учиться и работать среди фронтовиков, героев
      Великой Отечественной войны.
      Тепрь они сами стали бабушками и дедушками и у них есть внуки.

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