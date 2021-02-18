Школа Сбера стоит 91464 р. в месяц ...

Герман Греф, словно красная тряпка для тех, кто отстаивает качественное образование в России.

То, что нам старается «продать» Сбер в виде СберКласса – это лицемерие чистой воды, относительно того, как они реализуют собственные идеи в своей частной школе...

Мы считаем, что если человек себя считает реформатором, который знает, как будет выглядеть образование в ближайшем будущем, а также если этот человек отстаивает его основы на встрече с Президентом, то он обязан начать с себя.

Проще говоря, необходимо внедрять выдвинутые идеи в образовательную среду, апробировать их на тех, кто ему доверяет, показывая через свой опыт, что твои убеждения работают...

Но Герман Греф идет своим путем современного «бюрократа», когда массе заявляется одно, а по факту, «для своих», делается так, как должно быть на самом деле и как говорит педагогическое сообщество.

Реалии от Сбера

Если у вас есть около 100 000 рублей в месяц на одного ребенка, то вы можете рассчитывать на хорошее образование. Если у вас нет денег и вы живете не в Москве, значит, копите 2990 рублей и становитесь учеником Сберкласса через телевизор...

Мы познакомились с «Хорошколой» от Сбера, о своих впечатлениях расскажем в этой статье.

Про школу Сбера

В Москве существует очень интересная частная школа от Сбербанка, которая называется «Хорошкола». Школа действительно очень хорошая, разносторонняя и очень современная. Мечта, а не школа.

Точнее это не школа, это образовательное учреждение, где есть детский сад, прогимназия и гимназия. Соответственно, ребенок, попадая в стены этого учебного заведения, получает весь спектр образовательных услуг (мы же в сфере услуг работаем).

Во всей школе обучается, примерно, до 1000 детей.

По данным газеты "Мел", в 2017 году в школе учились:

-- дошкольное отделение — 180 человек;

-- начальная — 180 человек;

-- старшая школа — 380 человек.

Классы малочисленны, хотя в России стандарт наполнения класса отменен, детей в классе может набирать хоть 45. С чем связана малочисленность в классах хорошколы? Может быть с тем, что эффективность обучения небольшого количества детей в классе, в несколько раз выше, чем при 45?

Итак, примерно 560 «хорошкольников». Очень интересно посмотреть на педсостав. Коллеги, перед тем как вы начнете читать дальше, вспомните количество детей в вашей школе и количество педагогов на школу.

Только в отделении Гимназии «Хорошколы» на сайте указано 134 педработника!

Кафедра Словесности

Руководитель кафедры - 1

Учитель русского языка и литературы - 16 человек

Кафедра Социальных наук

Руководитель кафедры - 1

Учитель истории и обществознания - 1

Учитель истории - 5

Учитель обществознания - 1

Кафедра Математики

Руководитель кафедры, старший методист - 1

Учитель математики - 20

Методист кафедры - 1

Кафедра STEM

Руководитель кафедры, руководитель научно-методического центра - 1

Учитель биологии - 5

Учитель физики и астрономии - 1

Учитель географии - 3

Учитель физики - 3

Учитель технологии - 1

Учитель информатики - 4

Учитель химии - 3

Лаборант - 2

Кафедра физической культуры, спорта и движения

Руководитель кафедры - 1

Учитель физической культуры - 9

Кафедра Искусств

Руководитель кафедры - 1

Учитель направления музыка - 3

Учитель направления технология (Керамика) - 1

Учитель направления АРТ и визуальные искусства - 2

Учитель направления АРТ и визуальные искусства, преподаватель программы IB - 1

Учитель направления технология, шеф «Кулинариума» - 1

Учитель направления технология (Hand-Made) -1

Кафедра Иностранных языков

Руководитель кафедры, учитель - 1

Учитель - 28

Тьюторская служба

Тьютор - 7

Психологическая служба

Руководитель службы -1

Педагог-психолог - 4

Социальный педагог - 1

Педагоги-организаторы

Педагог-организатор - 2

Как вам состав?

Школа очень красивая, оснащенная современной материально-технической базой.

В этом учебном заведении созданы все условия для комфортного обучения детей и их интересному времяпрепровождению в течение дня.

Фотоколлаж на основе фотоматериала с сайта archvestnik.ru

Про Деньги

Давайте, вспомним, сколько тратит государство на образование наших детей в успешной общеобразовательной школе. Ссылка на нашу статью

Стоимость в «Хорошколе» вам обойдется в разы дороже

Обучение в основной школе стоит 91 464 рублей в месяц. Если вы счастливый родитель двух школьников, то на второго вам полагается скидка, и стоимость обучения составит 82 318 рублей в месяц. Итого 173782 рублей в месяц.

Детский сад будет стоить 80 031 рубль в месяц, а в билингвальной группе и того больше, 156250 рублей.

При поступлении в Детский сад или в Начальную школу оплачивается еще и единоразовый целевой взнос в размере 300 000 рублей.

В государственных школах

В государственных школах мы максимально нагружаем учителей уроками, так как у нас есть ограничения по количеству педагогических ставок. Количество детей в классах считается умеренным, если в классе учится 28-30 человек, но часто бывает еще больше. Много ли времени может уделить один учитель ребенку в таком коллективе?

Оснащение школ в регионах далеко не идеальное. Вы сами знаете и можете назвать многие другие проблемы, с какими сталкивается образование в России.

Ложь чистой воды?

В государственных школах нам объясняют, что надо проводить реформу образования, внедрять дистанционных технологии и стремиться к новой системе образования.

И что самое интересное, мы выступаем за изменения. Но мы против того, чтобы люди, которые являются НЕпрофессионалами в педагогике, нам постоянно говорили о том, что нам надо делать и в каком направлении двигаться на пути к новой системе. При этом сами делают совершенно иное, даже противоположное.

Получается, что все публичные выступления Германа Грефа расходятся с действиями школы от Сбера, а из этого можно сделать субъективный вывод, что Греф просто врет и пытается внедрить расслоение общества. ..

И на этом фоне слова скептиков, которые говорят о том, что Греф стремится сделать из наших детей неучей, которыми можно будет легко управлять, очень даже реальны. Более того, можно смело предположить, что процесс в самом разгаре.

Подрыв действий Министерства просвещения

Таким образом, Сбер еще и делает все, чтобы подорвать работу Министерства просвещения, так как все то, что делает и выводит на обсуждение Минпросвещения не сходится с тем, что делает Сбер.

Фотоколлаж на основе фотоматериала с сайта newvz.ru

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов смотрит в рот г-ну Грефу...

И вот такие совместные фотографии Министра и главы Сбербанка только лишь дискредитируют первого, так как высказывания Грефа (в парадигме его «Хорошколы») выглядят антинародными...

Надо заметить

Хотим отметить, что мы не против того, что существует такая школа от Сбера. Мы за изменения и создание в России большего количества частных школ. Должен быть выбор, но выбор не в качестве преподавания основных предметов.

Мы против того, что Сбер пытается продать то, что сам не использует в работе. А значит, он сам в это не верит. И это лицемерие очень сильно будоражит и культивирует отрицательные эмоции внутри каждого из нас.

Надо отметить, что Сберакадемия проводит интересные встречи с людьми, которых важно услышать, но то, что происходит с навязыванием реформ в образовании от Сбера , если говорить мягко, недопустимо...