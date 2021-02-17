Давно прошли те времена, когда российская армия довольствовалась оружейными остатками советского прошлого. Сейчас ежегодно военные конструкторы создают нечто уникальное и в какой-то степени задают тренд для оборонной сферы. Само собой, эти новшества привлекают внимание и других стран, которые не прочь усилить защиту своей страны.

Как результат – обширная география импортеров российского вооружения. Год от года стран, с которыми сотрудничает Россия, становится все больше, однако есть и «постоянные клиенты». Например, Китай и Индия.

Однако в 2020 году, как сообщает генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, больше 50% экспорта пришлось на страны Ближнего Востока и Северной Африки. А там у нас Алжир, Египет и Турция и другие страны, которые крайне заинтересованы в надежном оружии.

Надо сказать, что в основном представители других стран могут познакомиться с новыми образцами техники и оружия на военных выставках. Возле российского стенда всегда тесно, потому что если Россия что-то презентует, то это надо брать, пока все не расхватали. Ближайшая - IDEX-2021 в Абу-Даби, и там Россия покажет то, что точно заинтересует мировое сообщество.

Речь идет о новом автомате концерна «Калашников» АК-19. Надежность и неприхотливость осталась та же, а вот калибр патрона поменялся. Теперь он подходит под стандарты НАТО. Надо сказать, что представители ближневосточных стран уже встали в очередь, чтобы пощупать новинку, как и другие импортеры, которые знают всю прелесть российского оружия.