Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 19 ноября 2019

СРОЧНО: По Дамаску нанесён удар

Сирийское государственное агентство SANA сообщает, что взрывы гремят возле аэропорта Дамаска. В Тель-Авиве утверждают, что якобы из Сирии в направлении Израиля были выпущены 4 ракеты. Они перехвачены системой «Железный купол». В ответ на обстрел авиация ЦАХАЛ нанесла ракетный удар по приграничной Кунейтре и Дамаску. По некоторым данным, силам ПВО Сирии удалось сбить несколько израильских ракет. Напомним, в аэропорту Дамаска базируются иранские военные, которым транспортная авиация Тегерана регулярно привозит различное оружие, а израильские военные атакуют силы КСИР, Хезбаллу и другие проиранские формирования, а также привозимое им ракетное вооружение, которое может быть использовано против еврейского территориального образования. Читайте также: «Мы откроем врата ада!» — страшный ракетный удар по столице Сирии и его последствия (+ВИДЕО, ФОТО)

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Ад у базы США в Сирии: Армия России против Пентагона (ФОТО, ВИДЕО)

После того как очередное американское детище ИГИЛ* было практически полностью повержено на территории Сирии, США и их союзники продолжают деструктивного вмешательства во внутренние дела страны. Дестабилизация обстановки необходима для того, чтобы оправдать нахождение американских войск и для неприкрытого хищение национального достояния сирийского народа, препятствуя скорейшему возрождению экономики республики. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. Большую тревогу вызывает и ситуация с печальным лагерем беженцев Эр-Рукбан. Район лагеря расположен в пределах 55-км «зоны безопасности» американской базы Эт-Танф на юге Сирии, а сам лагерь контролируется проамериканскими боевиками, которые не выпускают беженцев из лагеря, используя их в качестве живого щита. На сегодняшний день в лагере сложилась критическая гуманитарная обстановка. Противостояние российских военных и американских военных вокруг оккупационной зоны усиливается. Американское командование на базе Эт-Танф не только не принимает никаких действий для улучшения ситуации, но и наоборот препятствует любым попыткам изменить обстановку в лучшую сторону. Американцы заявляют, что условия там вполне достойные, но это далеко от правды. Беженцы не получают продовольствия и медицинской помощи. Несчастных людей, пытающихся покинуть лагерь, останавливаются и возвращаются боевиками. Воду выдают в небольшие тары, которой недостаточно для существования. Все это происходит с молчаливого согласия международного сообщества. Неужели в ХХI веке люди должны жить в таких условиях? Сирийское правительство при поддержке России предпринимает большие усилия для решения этой проблемы, но постоянно сталкивается с противодействием США, которые заинтересованы в гуманитарной катастрофе в стране. Так на днях начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что от американской стороны продолжают звучать необоснованные призывы к проведению дополнительных инспекций в центрах временного размещения беженцев, созданных правительством САР, несмотря на проделанную колоссальную работу по их обустройству, а также признание всеми международными организациями соответствия условий проживания в них гуманитарным нормам ООН. Речь идет о пяти центрах временного размещения. В этих центрах беженцы, вышедшие из лагеря Эр-Рукбан, получают воду, еду, медицинское обслуживание и жилье до тех пор, пока им не предоставят новое постоянное место жительства. Условия в новых центрах временного размещения в разы лучше нечеловеческих условий лагеря Рукбан. Однако, сейчас эти центры остаются пустыми. Сирийское правительство при поддержке российской стороны обеспечило выход из лагеря Рукбан более чем 13,5 тыс. проживавших там сирийских беженцев. В то же время в Эр-Рукбане всё ещё оставалось около 29 тысяч человек, большинство из которых — женщины и дети. Из-за нежелания американской стороны гарантировать безопасность представителей гуманитарных структур в оккупированной зоне Эт-Танф реализация оперативного плана ООН по эвакуации беженцев из лагеря «Рукбан» приостановлена уже более чем на месяц. «И только сейчас поступила информация о якобы направленном в адрес ООН от международной коалиции во главе с США уведомлении о готовности обеспечить гарантии безопасности представителей международных гуманитарных организаций при выводе беженцев из «Рукбана», — говорится в заявлении. — Рассчитываем, что от американской стороны наконец последуют конкретные шаги по обеспечению гарантий безопасности представителей Организации Объединённых Наций и Сирийского Арабского Красного Полумесяца для скорейшего вывода оставшихся беженцев из «Рукбана». Читайте также: Сирия: разведка перехватила интересные переговоры боевиков (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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Большой прорыв: Армия России берёт под контроль базы США и стратегические объекты в САР (ФОТО, ВИДЕО)

Российская Федерация выступает гарантом выполнения соглашения по ситуации на севере Сирии. В последние недели произошёл большой прорыв на севере САР, при помощи наших военных приграничные с Турцией регионы возвращаться под контроль Дамаска. Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник. Вооруженные Силы России за годы нахождения в Сирии завоевали авторитет и уважение не только у союзников, но даже и у противников, потому что российские военнослужащие на протяжении длительного времени оказывают всестороннюю помощь сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом. В реалиях сегодняшней ситуации на севере страны все стороны конфликта, будь то турки и протурецкие боевики, курдские отряды самообороны, все понимают, что только российские военнослужащие способны обеспечить безопасность в этом регионе Сирийской Арабской республики. Даже американцы сбежали из этих районов после начала наступления турок, бросив своих подопечных курдов под угрозой полного уничтожения. Приоритетом российского командования на данном направлении является обеспечение безопасности как мирного населения, так и важных объектов жизнеобеспечения. После начала Турцией операции «Источник мира» американские военные в спешке были выведены с большинства своих военных баз и опорных пунктов на северо-западе Сирии. Не так давно, российские военные разместились на двух базах к югу от сирийского города Айн-аль-Араб (курдское название — Кобани) в провинции Алеппо, которые ранее покинули военнослужащие США. Кадры с посадкой российских боевых вертолетов Ми-8 и Ми-35 на авиабазу Метрас, которая раньше принадлежала американским войскам, и высадкой туда российских спецназовцев облетели весь мир. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон оказывают гуманитарной помощь мирному населению, наши военные врачи готовы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь для гражданского населения региона. Важной составляющей присутствия российских войск на севере Сирии является совместное патрулирование военной полицией сирийско-турецкой границы. Патрулирование границы в районах Кобани и Камишлия проводятся как самостоятельно, так и в составе совместных с Турцией патрулей, под прикрытием вертолетов ВКС России. На данный момент прошло уже восемь совместных патрулирований российской военной полиции и вооруженных сил Турции. Даже союзники американцев — курды (за исключением отдельных экстремистов), понимают, что реально действующую силу, которая способна принести мир на их земли, сейчас представляет только Россия, поэтому под контроль российским военным переходят не только военные базы, но и передаются важные объекты инфраструктуры. Так 17 ноября Военный Совет Кобани, совместно с командующим подразделениями российской военной полиции, провели пресс-конференцию в районе ГЭС «Тишрин» на юге Кобани. Курды признали необходимость присутствия русских для сохранения и укрепления безопасности в регионе. Перед этим российские специалисты прибыли на переговоры на крупнейшую ГЭС Табка на реке Евфрат. Сейчас практически на всем севере Сирии российские военные обеспечивают безопасность, что должно благоприятно сказаться на безопасности в регионе в целом. Читайте также: Россия делает специфический «подарок» Украине

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О нападении на российский патруль в Рожаве

Коротко по истории с нападением на российский патруль в Рожаве.Как не трудно догадаться, это организованная провокация (с заранее подготовленными камерами) направленная с одной стороны на срыв турецко-российского патрулирования, а с другой стороны – это попытка надавить через Россию на Дамаск, чтобы тот пошел хоть на какие-то уступки курдам, так как на данный момент Асад чувствуя силу своей позиции, удовлетворять курдские хотелки совсем не заинтересован. Не так давно руководство сирийских курдов снова заявило, что не хочет возвращаться к статус-кво, который существовал до начала войны, при этом позиция Дамаска по-прежнему заключается в том, что никаких автономий в Сирии не будет, а те, кто сотрудничал и сотрудничает с американцами, являются предателями сирийского народа. С учетом потери контроля над границей, поведения США и прихода Асада в Северную Сирию, курды пытаются торговаться с заведомо негодными картами, поэтому в ход идут уже совсем дешевые провокации, где в конечном итоге могут пострадать сами курды, расплатившись в очередной раз десятками или сотнями жизней гражданских и военных за авантюризм своих лидеров.В виду этого радикалы из YPG и Асайиш устраивают провокации против патрулей, фактически играя с огнем – Эрдоган уже заявил, что если курды продолжат свои провокации, то он готов еще немного их поубивать. Соответственно, нападения на российский патруль в теории конечно может подвести ситуацию, когда Россия отойдет в сторону и даст туркам еще немного поубивать курдов, что обычно приводит к временному осознанию объективной реальности и призывам к "мировому сообществу спасти и защитить". Когда призывы не действуют, а турки берут города и поселки, приходится засунуть гордыню в одно место и идти на поклон к папе Асаду. Срыв процесса реинтеграции Рожавы в Сирии в первую очередь в интересах США, так как чем дольше продолжается переходный процесс на сирийско-турецкой границе, тем дольше можно затягивать уход из Сирии. Эта линия поведения также выгодна тем радикалам, кто еще не расстался с идеей о незалежном Курдистане, а также теми, кто не готов расстаться с гешефтами от контрабанды и черной нефтедобычи, которые с наведением порядка, приведут к убыткам для людей, которые этим занимались годами. Так что заинтересованных в нападении на турецкие и российские патрули хватает. Разумеется, возможные негативные сценарии, когда эти действия приведут к тому, что еще много курдов умрет, заказчиков провокаций не волнует, как и в Африне, они свой собственный народ рассматривают как расходный материал.Обмен флагами. Представитель YPG в районе Кобани дарит курдский флаг в обмен на российский. Турки от этой фотографии не в восторге, считая, что Россия "меняется флагами с террористами".Разумеется, Россия таких подарков США и Эрдогану делать не будет, предпочитая довести ситуацию с контролем границы до логического конца (границу необходимо успокоить, чтобы продолжить процесс выдавливания США), в то время как такие действия YPG в долгосрочной перспективе снижают вероятность того, что проамериканские заправилы YPG получат от Асада хоть что-то, так как они всеми силами пытаются доказать, что им доверять что-либо вообще нельзя. Работать будут с лояльной частью курдской верхушки, которая более склонна объективно воспринимать реальность и предпочитает сотрудничать с Асадом в вопросе взятия под контроль американских баз и нефтяных полей, а не вставлять палки в колеса.Турки по этому поводу продолжают утверждать, что "мы же всегда говорили, что YPG террористы, а Россия не хочет признавать их террористами".Мотивация турок понятна – они не прочь еще немного повоевать против курдов, чтобы им не мешали. Но пока что и турецкие и российские военные очевидно придерживаются линии не поддаваться на курдские провокации, хоть часть турок с удовольствием бы на них поддалась.PS. На фото ниже российские военные в районе дамбы Тишрин.

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Турция угрожает начать наступление и уничтожить проамериканских боевиков в Сирии

США и Россия все еще не выполнили в полной мере договоренности с Анкарой по северной Сирии, заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Выполнили ли они все, что необходимо было выполнить согласно договоренностям? Нет, до сих пор не выполнили, но они должны это сделать», — сказал Чавушоглу, выступая на заседании Комитета по планированию и бюджету парламента Турции. Глава турецкого МИД подчеркнул также решимость Анкары добиться полного вывода курдских сил с севера Сирии. «Если мы не получим результатов (в вопросе вывода YPG/PKK — ред.), мы снова сделаем то, что необходимо», — сказал дипломат, имея ввиду операции вооруженных сил Турции на севере Сирии. Чавушоглу добавил, что Турция не видит иного пути урегулирования ситуации на севере Сирии, кроме очистки региона от всех террористических организаций. «Мы обязательно должны избавиться от террористической угрозы, которая находится рядом с нами (на севере Сирии)», — отметил он. Читайте также: По Boeing МН17 скрывают сенсационные доказательства, найденные детективом

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Хуситы захватили 2 судна в Красном море

Хуситы захватили в Красном море два судна.Одно саудовское, другое, южнокорейское (которое вроде как собираются отпустить, поскольку к южным корейцам у хуситов как бы претензий нет).Захваченное саудовское судно Rabigh–3 https://www.marinetraffic.com/ru/ais/details/ships/shipid:475156/imo:8600105/mmsi:403214070/vessel:RABIGH%203 было отбкусировано к побережью Йемена, которое контролируют хуситы.После существенного перерыва, хуситы возобновляют активность в Красном море, напоминая саудитам о том, что их линии снабжения проходящие через Суэцкий канал уязвимы для действий хуситских лодок и катеров. Пока не ясно, является ли это самодеятельностью хуситов или это Иран таким образом напоминает своим саудовским оппонентам, что попытки упорствовать в Йемене могут дорого обойтись. Правда осталось неясным, зачем было хватать южных корейцев, если там и саудовских целей хватает. Возможно, косяк исполнителей.

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