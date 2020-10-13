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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 октября 2020

22:30. 13 октября 2020 133 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Сирия: военные США получили «на орехи» от русских, струсили и сменили тактику противостояния с армией РФ (ВИДЕО)

Сирия: военные США получили «на орехи» от русских, струсили и сменили тактику противостояния с армией РФ (ВИДЕО) | Русская весна

Армия России продолжает свою миссию на востоке САР.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской арабской республики.

Пентагон снова меняет стратегию противостояния с Москвой в САР. В ходе очередного патрулирования Военной полицией ВС РФ в Хасеке, американцы инициировали провокацию.

Проплаченные курдские активисты вышли на дорогу и заблокировали проезд, маловразумительно ругаясь. На месте «неожиданно» оказались люди с профессиональными камерами. Контрразведка САР выявила в толпе организаторов протеста, их личности скоро будут озвучены.

После серьезных физических и моральных травм своих военных командование коалиции США продолжает попытки мешать движению российских патрулей, но теперь не подставляя своих солдат под русские БТРы.

Напомним, что в это же время нормальные сирийцы продолжают поддерживать российское присутствие в регионе и благодарны за гуманитарную миссию. Местное население знает, что русский флаг всегда приносит мирную жизнь и необходимую помощь тем, кто оказался в трудном жизненном положении.

И пока проплаченные проамериканские провокаторы устраивали истерики на пути патруля, в соседнем населённом пункте народ с восторгом встречал наших бойцов, искренне радуясь встрече с ними и полученной помощи. Особенно были рады дети, чьи чистые души не обмануть, они чувствуют доброе отношение и ценят его.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Уйти из Сирии?! — Министры Турции и Швеции устроили перепалку во время пресс-конференции

Уйти из Сирии?! — Министры Турции и Швеции устроили перепалку во время пресс-конференции | Русская весна

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и его шведская коллега Анн Линде обменялись обвинениями в ходе пресс-конференции во вторник, 13 октября, сообщает AP.

Отмечается, что Мевлют Чавушоглу, стоя рядом с Анн Линде, упрекнул ее в том, что Стокгольм призвал Турцию вывести войска из Сирии, обвинил Швецию в поддержке курдских боевиков, а также в молчании по поводу предполагаемого жестокого обращения Греции с мигрантами.

«Я хочу спросить вот о чем: от чьего имени вы говорите Турции уйти из Сирии или предупреждаете Турцию?» — спросил Чавушоглу.

«Если вы так чувствительны к правам человека, почему бы вам хоть раз не покритиковать Грецию?» — сказал он.

В свою очередь Линде ответила Чавушоглу: «Я ваша гостья. Я не стала бы устраивать здесь дебаты».

«Я просто надеюсь, что у всех в Турции будет возможность высказать свои взгляды так же откровенно, как это делаете вы, министр», — сказала она, намекая на проблемы со свободой слова в Турции.

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Иран сбил израильский БПЛА “IAI Harop”



Иранская система ПВО завалила израильский БПЛА "Harop", который применялся азербайджанской армией в Нагорном Карабахе.
БПЛА залетел в воздушное пространство Ирана и был сразу сбит. Машина упала на территории Ирана и соответственно попала в руки к иранцам, которые в теории могут использовать обломки для изучения израильских технологий по производству БПЛА-камикадзе. Возможно, что-то полезное для иранской программы БПЛА-камикадзе узнают. Иранцы в этом плане весьма рачительно подбирают все что могут достать из чужих технологий и включают добытое в свою национальную программу развития БПЛА, которой в существенной мере построена вокруг творческого копирования и доработки чужих технологий, что собственно и позволяет Ирану находится в числе лидеров по развитию военных БПЛА.


Собственно, это тот самый БПЛА, который по мнению израильского суда "не используется в боевых действиях и находится в резерве на складах".


Помимо версии с сбитием БПЛА, также рассматриваются версии перехвата управления (такой опыт у Ирана есть) и техническая неполадка, приведшая к падению дрона. Но публичная позиция – сбили.

Иран ранее уже предупреждал, что будет очень жестко следить за тем, чтобы воюющие стороны не нарушали его воздушное пространство, которое он будет решительно оберегать от посягательств.

* * *

И еще по Ирану и Карабаху.



Начальник главного управления оборонной политики и международного сотрудничества МО Армении встретился с иранским военным атташе.





В случае с Ираном, Армению конечно интересует не только дипломатическая позиция Тегерана призывающего к прекращению огня и переговорам, сколько возможность завоза вооружений через территорию Ирана и, возможно, закупка вооружений у самого Ирана. Насколько Иран в этом сейчас заинтересован, сказать сложно. С одной стороны Иран никак не осуждает Азербайджан и в некоторых городах Ирана проходили митинги в поддержку Азербайджана, но с другой стороны Иран всячески осуждает развертывание сирийских боевиков в Карабахе.
Как представляется, Ирану как и РФ был выгоден статус-кво на Кавказе, потому что он сейчас занят гибридной войной в Ираке, Сирии и Йемене, а также укреплением шиитского моста. Втягивание в конфликт в Карабахе на стороне одного из участников, мало что может принести Ирану, а вот проблемы, в том числе и внутри страны, создать может.
С другой стороны, можно вспомнить, что в марте 2020-го года турки нанесли удар по иранским прокси к западу от Алеппо, после чего Иран официально предупредил турок, что если еще раз такое будет, то уже в турок и их прокси полетят ракеты и дроны. После этого иранских прокси бомбить перестали.

PS. Ну и просто. Вышло интересное видео с демонстрацией иранских наземных дронов. Как не трудно заметить, иранцы вовсю экспериментируют в этом направлении, но в отличие от БПЛА, это пока все больше концепты и прототипы. Плюс там еще немного про иранскую робототехнику.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Сирия: российские военные «попали в плен» к детям в зоне оккупации США (ВИДЕО)

Сирия: российские военные «попали в плен» к детям в зоне оккупации США (ВИДЕО) | Русская весна

Армия России продолжает свою миссию на востоке САР.

Об этом в репортаже «Русской Весне» из Сирийской арабской республики.

В воскресенье российской вооруженные силы провели патрулирование колонной в составе 11 бронетранспортеров сопровождаемых вертолетами, на севере курдской провинции Хасака (Хасека).

Однако, во время планового патрулирования российская колонна столкнулась с проплаченной организованной акцией протеста в деревне Айн-Дивар, которая долгое время находилась в зоне оккупации США. В протестном мероприятии приняли участие несколько десятков местных жителей. Люди протестовали против проезда российских войск, требуя, чтобы они покинули деревню.

Наши военные уже неоднократно сталкивались с организованными извне провокациями. Характерным признаком акций является присутствие операторов с дорогостоящим профессиональным оборудованием для съёмок и явно выраженных активистов, стимулирующих и управляющих толпой. 

В тоже время, большая часть сирийского народа открыто поддерживает российское присутствие в регионе и благодарна за проведение гуманитарной миссии в стране. Помимо этого, за пять лет военного присутствия в Сирии местные жители привыкли к тому, что триколор всегда приносит мирную жизнь и безвозмездную помощь нуждающимся.

И пока проамериканские провокаторы устраивали истерику на пути патруля, в селении Дамхия-Кебира народ с восторгом встречал российскую армию, особенно радовались дети, с удовольствием фотографировавшиеся с нашими военнослужащими и пристававшие к ним с многочисленными вопросами.

Ребятня почти что взяла в плен бойцов военной полиции и Центра примирения, они облепили БТРы и не хотели отпускать армейцев.

В конце мухтар и директор деревенской школы обратился к России со словами большой благодарности.

«Жители деревни Дамхия-Кебира, относящейся к сельской местности Камышлия, хотели бы выразить свое искреннее уважение, благодарность и признательность российскому правительству, командованию и народу, которые несут военную и политическую безопасность сирийскому-арабскому народу, предотвратили гуманитарную катастрофу во время кризиса и притеснение наших сограждан.

Спасибо большое российскому правительству, командованию и народу от лица всех счастливых жителей деревни за ваш визит, за ваше присутствие. Со всей благодарностью и уважением к вам».

Справка РВ

Мухтар — деревенский или квартальный староста в некоторых арабских странах, в Турции и на Кипре. Обычно избирается населением. Сегодня имеет полномочия муниципального служащего.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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