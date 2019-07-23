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Российская Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива

21:58. 23 июля 2019 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:


Россия в пику усилиям США по сколачиванию антииранской коалиции представила свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, которая, как не трудно догадаться, направлена на снижение угрозы войны в регионе.
Документ уже передан заинтересованным сторонам, так что текст ниже является отражением текущей политики РФ в отношении кризиса вокруг Ирана, который культивируют США.

Российская Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива

Обеспечение безопасности в стратегически важной зоне Персидского залива является одной из ключевых региональных проблем современности. Военно-политические потрясения последних лет на Ближнем Востоке и в Северной Африке, стремительное нарастание террористической угрозы в этом районе мира, в котором сосредоточены огромные запасы углеводородных ресурсов, чреваты пагубными последствиями для системы международных отношений, а также для мировой экономической и, в первую очередь, энергетической безопасности. На протяжении последних десятилетий в зоне Персидского залива не спадает напряженность. Это негативно сказывается на безопасности, политической и экономической стабильности в регионе и в мире. К существующим очагам напряженности добавляются новые. Вблизи зоны Персидского залива сформировался крупнейший центр транснациональной террористической сети.
В нынешних условиях требуются энергичные и эффективные действия на международном и региональном уровнях в интересах выправления и последующего оздоровления обстановки в зоне Персидского залива, преодоления затянувшейся кризисной стадии и поворота этого субрегиона к миру, добрососедству и устойчивому развитию.
По мнению России, идея создания системы безопасности в зоне Персидского залива может сыграть ключевую роль в консолидации политико-дипломатической активности в этом районе. Речь идет о реализации долгосрочной программы действий по нормализации обстановки, укреплению стабильности и безопасности, урегулированию конфликтов, определению основных ориентиров и параметров будущей системы посткризисного устройства, а также путей реализации связанных с этим задач. Наша инициатива развивает российские предложения, разработанные в конце 1990-х годов и доработанные в 2004 и 2007 годах.

Российская концепция обеспечения безопасности в зоне Персидского залива основана на следующих принципах.

- Приоритетное значение имеет консолидация в составе единой антитеррористической коалиции всех сил, заинтересованных в ликвидации экстремистско-террористического очага на Ближнем Востоке, обеспечении устойчивого политического урегулирования в Сирии, Йемене, других странах региона. Антитеррористические действия должны выстраиваться на прочной базе международного права под эгидой Совета Безопасности ООН. На этой основе политико-дипломатическими методами должно достигаться урегулирование конфликтных ситуаций и других спорных проблем. Именно таким образом удалось решить основные задачи по ликвидации химического оружия в Сирии.

- Требуется мобилизация общественного мнения мусульманских и других стран на совместное противодействие террористической угрозе, в том числе путем приложения комплексных усилий на информационном поле.

- Все стороны должны быть привержены международному праву и, прежде всего, Уставу ООН, резолюциям Совета Безопасности ООН. Наша общая цель – демократический и процветающий Ближний Восток, поддерживающий межконфессиональный мир и сосуществование.

- Проведение миротворческих операций возможно лишь на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН или по просьбе законных властей государства, оказавшегося жертвой агрессии. Использование двойных стандартов в этих вопросах недопустимо.

- Система безопасности в Персидском заливе должна носить универсальный и всеобъемлющий характер, строиться на основе уважения интересов всех региональных и других вовлеченных сторон во всех сферах безопасности, включая военную, экономическую и энергетическую. Она должна в полной мере учитывать необходимость оказания гуманитарного содействия нуждающимся странам и народам региона в интересах урегулирования конфликтных ситуаций и стабилизации обществ.

- Многосторонность рассматривается как механизм участия заинтересованных сторон в процессе совместной оценки ситуации, принятия и выполнения решений. Неприемлемо исключение кого-либо по тем или иным причинам.

- Продвижение к созданию системы безопасности осуществляется поэтапно, начиная с решения наиболее острых и актуальных проблем. В первую очередь, это касается борьбы с международным терроризмом, урегулирования иракского, йеменского и сирийского кризисов, реализации всех договоренностей по проблеме иранской ядерной программы.

- Принцип поэтапности относится и к принятию странами Персидского залива и международным сообществом мер по укреплению доверия и предоставлению взаимных гарантий безопасности в регионе.

- С учетом тесной взаимосвязи региональных проблем создание системы безопасности в зоне Персидского залива рассматривается как часть решения задач обеспечения безопасности на Ближнем Востоке в целом. При этом ключевыми являются принципы уважения суверенитета и территориальной целостности, решения внутриполитических проблем без вмешательства извне, в конституционных рамках, через национальный диалог.

Практическая работа по запуску процесса создания системы безопасности в зоне Персидского залива может быть начата путем проведения консультаций на двусторонней и многосторонней основе между заинтересованными сторонами, включая региональные и внерегиональные государства, Совет Безопасности ООН, ЛАГ, ОИС, ССАГПЗ. В ходе этих контактов должна быть сформирована инициативная группа по подготовке международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива. Группа призвана согласовать географические рамки будущей системы безопасности, круг ее участников, повестку дня, уровень представительства, место проведения предстоящего форума, а также подготовить проекты его решений, включая определение мер безопасности, доверия и контроля.

В данном контексте в качестве предварительных идей, требующих дополнительного обсуждения и проработки, Россия представляет следующие соображения по пакету мер безопасности, доверия и контроля.

Применительно к ситуации в зоне Персидского залива расположенные в этом регионе государства и внерегиональные стороны:

- подтверждают совокупность своих международно-правовых обязательств: в частности, отказ от применения силы и угрозы силой для решения спорных проблем, уважение суверенитета и территориальной целостности государств субрегиона, приверженность урегулированию территориальных и пограничных споров исключительно путем переговоров или задействования других мирных средств, добросовестное выполнение взятых на себя международных обязательств;

- принимают взаимные обязательства транспарентности в военной области (диалог по военным доктринам, субрегиональные встречи министров обороны, установление «горячих линий», обмен предварительными уведомлениями о проведении военных учений и полетах военной авиации, обмен наблюдателями, отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств на территории стран Персидского залива, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах);

- заключают соглашения по контролю над вооружениями, включающие, например, создание демилитаризованных зон, запрещение дестабилизирующих накоплений обычных вооружений, в том числе противоракетных, сбалансированное сокращение вооруженных сил всеми сторонами;

- в контексте задач укрепления на Ближнем Востоке режима ядерного нераспространения, опирающегося на ДНЯО, предпринимают шаги, направленные на превращение региона в зону, свободную от оружия массового уничтожения;

- заключают соглашения о борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом оружия и миграцией, наркотрафиком, оргпреступностью.

По мере прогресса в конструировании системы безопасности следовало бы приступить к разговору о сокращении иностранного военного присутствия в регионе и выработке общих мер доверия между региональными и другими государствами.

Центральной долгосрочной задачей является создание организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива (ОБСПЗ), куда, помимо стран Залива, на правах наблюдателей или ассоциированных членов входили бы Россия, Китай, США, ЕС, Индия и другие заинтересованные стороны.

Нельзя оставлять усилия по решению хронических конфликтов, прежде всего палестино-израильского, который остается одним из основных факторов нестабильности на всем ближневосточном пространстве, помогая экстремистам рекрутировать новые кадры. В будущем, в контексте достижения арабо-израильского урегулирования ОБСПЗ может войти в общерегиональную систему безопасности БВСА.

Россия готова к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами для реализации этих и других конструктивных предложений в целях обеспечения надежной безопасности в зоне Персидского залива.

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/conflicts/-/asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/3733575 – цинк

вполне очевидно, что ограничения налагаемые ООН и необходимость действовать в составе антитеррористической коалиции на паритетных началах, совершенно не устраивают США, которые уже не раз давали понять, что не заинтересованы в совместной коалиции с Россией и выполнении пожеланий ООН.
Полагаю, что в Москве это прекрасно понимают, поэтому текст адресован скорее не США, а местным государствам, которые не заинтересованы в том, чтобы регион превратился в платформу для очередной военной авантюры США с непредсказуемыми последствиями.
Вполне прозрачна и одна из стратегических целей Москвы – добиться снижения военного присутствия США в регионе, ибо когда речь идет о сокращении иностранного военного присутствия в регионе, речь идет в первую очередь о военном присутствии США.

В конечном итоге, документ явно противоречит текущей внешнеполитической линии США, которые отказались от роли главного регионального модератора, разменяв свое традиционное влияние на узкокорыстную поддержку Израиля и Саудовской Аравии. Россия, пользуясь успехами в Сирии и удачный формат сделок в Астане и Сочи, пытается использовать образовавшийся вакуум силу, выступая в роли миротворца с альтернативной программой, которая противоречит американскому курсу и направлена на втягивание в новый формат других государств региона. Главная проблема в том, что если ряд стран региона вполне способны и готовы поддержать такие предложения, то американские сателлиты будут не в восторге от идей договариваться с Ираном или занять новую позицию по арабо-израильскому конфликту, отказавшись от поддержки Вашингтона. Поэтому реализовать такой проект будет трудно, хотя Россия наверняка сможет снять с этой истории немало дипломатических вистов, связанных в основном с тем, что войны с Ираном хотят далеко не все, а данный проект направлен прежде всего на недопущение войны. Более весомые практические выгоды от подобных предложений пока что под вопросом – это слишком сложный регион, чтобы его можно было привести в норму списком благопожеланий, даже с формально описанными предложениями по урегулированию

Ну и нельзя не отметить, что впервые за долгие годы, Россия выходит на сцену с достаточно комплексной дипломатической повесткой для Персидского залива. Будет интересно посмотреть, насколько системным будут попытки дипломатического влияния на ситуацию в регионе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5155382.html

Метки: дипломатия, иран, мид рф, Персидский залив, Россия, США

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