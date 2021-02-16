Мы продолжаем публиковать вырезки из газет второй половины 19 века, в которых рассказывается о климатических изменениях и сравниваем их с текущим положением дел.

Мы уже предположили, что с климатом в 19 веке происходило неладное, и возможно происходили какие то катастрофические события, либо их отголоски

Почему все античные здания в руинах?

Но скептики смогут разбить поодиночке каждый из этих фактов. Да что там говорить я и сам смогу.. нужно что то посерьезнее. Будет посерьезнее. Но придется немножко напрячь извилины. Конечно многие из вас когда либо встречались с выдержкой из журнала Всемирная иллюстрация, в которой говорится про степь Сахару. Но.. том с этим выпуском загадочным образом исчез... Или нет?

Тот самый отрывок

Пришлось потратить месяцы работы, перелопачивая том за томом, страницу за страницей. И вот наконец я наткнулся на первое упоминание:

1875 год, том 13 стр 335\340 - "... поднятый еще в прошлом году вопрос о возможности превращения пустыни Сахары в море, ныне решен в утвердительном смысле. Капитан Рудер, посланный для исследования, в сопровождении знаменитого туриста и ученого Дюверье, сообщает, что осуществление проекта возможно и что необходимый для этого канал из Средиземного моря до пустыни будет иметь продолжение всего 16 верст..."

И всё. больше ничего, но уже многое... однако ищем дальше.

том 13 стр 335\340

1875 год, том 14 стр 127 "... В лондонском Меншон Гоузе собирался недавно митинг для обсуждения плана открытия центральной Африки для торговли и цивилизации. С этой целью предполагается провести воды атлантического океана в степь Сахару, прорыв сравнительно узкую песчаную возвышенность, отделяющую низменную часть этой степи от океана, близ мыса Юби, напротив канарских островов.

Компетентные люди утверждают, что план этот вполне осуществим. Расстояние от западного берега до Томбукту, через степь Сахару, составляет 800 миль, и если песчаная возвышенность, имеющая не более 5-6 миль ширины, будет прорезана каналом, то для европейской торговли откроется свободный путь в самый центр Африки, и торговлю людьми можно будет искоренить во всей этой части света. Уверяют, что предприятие это будет гораздо легче выполнить, чем прорытие Суэцкого канала.

До сих пор торговля с Средней Африкой ведется через степь от берегов средиземнаго моря, и караваны, идущие от Марокко, Алжира, Туниса и других северных портов в королевство Судан, употребляют несколько месяцев на это опасное путешествие.

Несмотря на такие затруднения, Англия ежегодно отправляет в Судан на три миллиона своих товаров.

Королевство это (Судан) имеет 20 миллионов жителей и потому важность открытия для торговли этой части Африки не может подлежать никакому сомнению. Полагают, что самым удобным торговым центром в этих краях мог бы служить Томбукту, лежащий на окраине степи..."

том 14 стр 127

1876 год, том 15 стр. 55 говорится о французском путешественнике Поле Солейле, который первый из Европы прошел Сахару напрямик даже ни разу не переодеваясь. по его словам"... Эта страна, пространством равная Европе без России, отличается весьма здоровым климатом и не столь пустынна как все думают. ... В Сахаре, даже в наиболее выжженых солнцем местах, Солейлье находил многочисленные и весьма любопытные развалины, свидетельствующие о довольно высокой степени образованности..."

Затем Лейтенант Камерон пересек всю Африку с востока до запада, до устья Конго нисколько не пострадал от утомительного путешествия и вообще предприятие его можно считать вполне успешным.

1876 год том 16 стр. 153 сообщает нам что и Франция и Англия отправили в Африку экспедиции с целью установления возможности ее затопления. Английская экспедиция признала это предприятие осуществимым.

Французская же экспедиция, направленная в гористый район между Алжиром и Суданом, нашла там изобилие исторических памятников.

1877 год, том 17 стр. 353 сообщает нам, что и остальные страны, в частности Бельгия, Испания, Германия, Португалия и Соединенные Штаты так же снаряжают подобные экспедиции в Африку с той же целью.

итак это не шутка. В конце 19 века многие ведущие страны были заинтересованы в затоплении Сахары, с целью облегчения торгового пути. Для этого всего лишь требовалось прорыть каналы во внутреннюю часть континента со стороны средиземного моря около 30 км или со стороны атлантического океана около 10 км длиной.

Были проведены экспедиции, доказавшие такую возможность.. что же случилось? почему этого не произошло? Может быть экспедиции просто прикарманили деньги и доложили непроверенные данные?

Планы затопления Сахары в 19 веке

Однако мы читаем черным по белому, что торговые караваны регулярно ходили по маршруту Марокко\Алжир\Тунис - Судан. Уж торговцы точно знали рельеф и врать самим себе не имело никакого смысла. Тем более что торговля приносила доход, который планировалось увеличить еще больше.

Так что же случилось? а случились песчаные дожди, метеоритные потоки и пыль с небес. То самое, о чем вскользь упоминалось чуть ли не в каждом номере издания. Более того в некоторых статьях прямым текстом сообщается что песчаные дожди для Африки - обычное дело.

Но мы этого не видим.

Прекрасный логический инструмент, филигранно отсекающий все лишнее, именуемый бритвой Оккама, в необразованных руках превратился в молот дебила, отрубающий вообще всё.

Молот Дебила

Кстати а что у нас с Суэцким каналом? про него написано что-нибудь? да. и много.

том 3 стр 35 сообщает нам об открытии этого канала, а на одной из гравюр, изображающей прибытие французской императрицы к открытию - античные храмы почти целиком засыпанные песком.

а вот например том 11, стр 258. Нам сообщается что 19 марта в Суэце выпал снег

том 11, стр 258

А что теперь? а теперь внезапно на месте Сахары пески. профиль высот по направлению указанных торговых караванов и желаемого затопления показывает высоты от 50 до 600 метров над уровнем моря. Средний уровень - 400 метров песка.

Пройти Сахару пешком ни в одном направлении невозможно. Затопить - нереально.

Можно конечно сказать, что торговые компании Англии, Франции, Бельгии, Соединенных штатов, Португалии и германии просто наивные идиоты. Можно сказать что торговые караваны шедшие от Марокко, Туниса и Алжира через сахару в Судан на самом деле никуда не шли, а обманывали своих хозяев, выкапывая деньги и товары в соседнем бархане.

Да и вообще издатели еженедельного журнала, выходившего на всех континентах - просто сказочники.

И только песок в сахаре был всегда...

А можно открыть глаза и увидеть события, происходившие даже не в 17-18 веках, а совсем недавно - буквально 100-120 лет назад!!

Что изменилось? почему мы этого не помним? Может потому, что всю память стерли две мировые войны подряд? И почему самые интересные тома этого журнала таинственным образом исчезают из библиотек?? Например 18 том за 1877 год, в котором сообщается о том, что в этом году наконец напечатали ПЕРВЫЙ, ВНИМАНИЕ - ПЕРВЫЙ русский перевод библии и раздали его различным заведениям в количестве около 36 тысяч экземпляров...

Благодарю вас за внимание. Ну и продолжение следует )

Автор: Эпоха Недоверия