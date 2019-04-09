Масштабные разломы и кратеры, погубившие древнюю цивилизацию в Сахаре
08:47. 9 апреля 2019 Просмотров - 99 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Те, кто интересуется древней историей, сталкивались с древними картами, где север Африки, ныне пустыня Сахара, показана цветущим краем с большим числом городов (даже внутри континента) и полноводными реками, ныне не существующими.
Все средневековые старые карты показывают отнюдь не пустыню. Регион был изучен и указаны множество городов на побережьях и в глубине континента. Если сравнить старые карты, сделанные до начала 18в., то впечатление такое, что регион вполне известный для европейских картографов. Хотя, ученые утверждают, что в пустыню эти территории превратились тысячи лет назад и карты по из логике – ошибочные или поддельные. Этот вывод они делают по одной причине: для них история линейна, в ней нет места глобальным катастрофам, когда погибали целые континенты.
Обратите внимание на р.Нигер. На старой карте она протекает гораздо западнее и впадают в Атлантический океан на западных берегах Сахары. Ее исток – в центре Сахары. А в настоящее время ее исток переместился на плато Фута-Джалон почти у Атлантики и стекает в Гвинейский залив. Не могли древние картографы так ошибаться.
Про деградацию информации карт можно прочесть эту небольшую статью
Мое мнение, что в средние века Африка, а в частности, северная ее область, Сахара пережила геотектоническую катастрофу, которая переформатировала весь материк. Это, кстати, касается и всех остальных материков в разной степени. Думаю там, где сейчас мы наблюдаем следы древних культур – эти регионы пострадали меньше всего. Там много что смогло уцелеть. Остальные были стерты процессами, которые были похожи на наши представления о всемирном потопе. Причину этому мы точно не знаем (есть только гиптезы), но можем наблюдать картины от последствий.
В науке есть данные о масштабных вымираниях животных. Это случалось несколько раз. Существует данные о пяти самых массовых:
- Ордовикско-силурийское вымирание (450-440 млн. лет назад – вымерло 60% позвоночных);
- Девонское вымирание (374 и 359 млн. лет назад – вымерло 50% морских животных);
- Пермское вымирание (самое масштабное, произошедшее 250 млн. лет – вымерло 70% наземных животных и 95% всех морских);
- Триасовое вымирание (случилось 200 млн. лет назад – вымерло 50% всех животных);
- Мел-палеогеновое вымирание (произошло около 65 млн. лет назад – вымерло 15% животных)
Источник
Я очень скептически отношусь к датировкам и геохронологии в современной науке. Например, считаю, что каменноугольного периода на Земле не было. А сами залежи каменных углей – это последствия тех самых катастроф. Этому есть подтверждающие факты и доказательства в цифрах.
Но если не затрагивать датировки, то и так становится понятным, что масштабные катастрофы на Земле случались. Для меня не исключено, что в исторические времена.
Но вернемся к Сахаре. По всей видимости, случившаяся катастрофа в Африке – это было не только глобальное затопление и водные потоки. Это были извержения вулканов, горообразоания и выходы на поверхность различных флюидолитов с водой, глиной, песком и т.д. Вот об этих следах на территории Сахары, как о последствиях былой катастрофы мы сейчас и поговорим.
Один из читателей поделился ссылкой на интересные объекты в Сахаре.
Он сообщил, что у него есть ссылки на гугл-карты на объекты с необычной желобообразной структурой, напоминающей стену. Находятся они в центре пустыни Сахара в Мали:
Ссылка на карту
Он даже прислал kml-файл. Находится в моей группе в разделе документы: название файла «Разломы в Сахаре.kml». Группа указана в описании канала. Ссылка
Южнее проходит еще одна «стена»:
«Стена» тянется на многие километры
При беглом рассмотрении появляются такие версии:
- засыпанный акведук или некая стена с времен, когда пустыни не было, а были города.
- разлом, через который выдавило грязевые массы, которые окаменели.
Там есть места, где от основной прямолинейной структуры идет перпендикулярные ей “отростки”:
Ссылка на карту
Может ли разлом коры проходить так прямолинейно?
Еще одно место с пересечением «стен»:
Ссылка на карту
Уже появляются сомнения на счет акведуков и каких-то искусственных стен.
Здесь целая сетка из более мелких «стен». Ссылка на карту
По моему мнению эти стены похоже именно на разломы и выходы пластичных пород с последующим окаменением. Магма бы расплылась по территории. Хотя, о механизме образования стен – будет ниже.
На этой территории находятся и небольшие потухшие вулканы, которые говорят о мощной литосферной активности когда-то в прошлом:
Ссылка на карту
Ссылка на карту
То, что это именно разломы, говорит вулкан, находящийся на “стене”.
Я не нашел фотографий этих мест, хотя раньше в программе Гугл планета Земля был замечательный сервис фотографий panoramio. Многие годы пользователи пополняли его своими фотоработами из всевозможных уголков Земли. Он был привязан к картам. Его закрыли без объяснения причин. На малую часть фотографий ссылки остались рабочие, т.е. сама база существует.
Оказывается, подобные «стены» – это не единственное на Земле место. Аналогичный объект находится в Северной Америке: Крылатая скала. Нью-Мексико. Источник
Картина разломов очень похожа на космоснимки мест в Сахаре.
Думаю, эта стена образовывалась так. Происходил разлом (сеть разломов) в земной коре, которые заполнялись флюидолитами. Образовывалась дайка. Не обязательно она заполнялась магмой.
Возможно, холодными, минеральными туфами. Происходило окаменение пород. После следовал второй этап геотектонической активности с выталкиванием, подъемом этих «стен» над поверхностью.
Так же местами образовывались вулканы и грязевые вулканы с выходами огромного объема воды, грязи и песка. Это предположение подтверждает информация ниже.
Я ни разу не слышал информацию про вулканы, пусть и потухшие в пустыне Сахара. Они имеются на востоке континента, где проходит глобальный разлом через весь континент с севера на юг. Но что бы на равнинах пустыни, в якобы геологичеких спокойных местах?
Кроме этих «стен» и рядом расположенных с ними небольших потухших вулканов, в Сахаре имеются огромные по объему и глубине кратеры:
Это не лунные или марсианские пейзажи – это Сахара. Подробнее
Располагаются они в республике Нигер, тоже в Сахаре, но восточнее от «стен», показанных выше. Диамтеры их огромны – более 1 км
Диаметр кратера на нижней справа картинке – более 7 км. Не похоже, что это вулканы. Порода не темного цвета. А у некоторых нет конуса над землей, т.е. он не выбрасывал магму и пепел. Я думаю, что из этих кратеров выходили водно-грязевые массы с песком, которые и намыли его, образовав пустыню. Именно эта катастрофа, следы которой мы видим в этих объектах и стерла всю средневековую цивилизацию и культуры Сахары. Выжило лишь малое число жителей Африки. Думаю, посчастливилось это и берберам, амазахам, которые ушли в горы на северо-западе Африки. Это белое население Африки, чья культура в одежде и орнаментах очень похожа на древнеславянские узоры. Но это отдельная интересная тема.
Аналогичные кратеры имеются и на Аравийском полуострове.
Некоторые спросят: если это произошло по причинам выхода воды вместе с глиной, песком, то откуда столько воды в недрах? Ответ: ученые установили, что под пустыней находятся моря из пресной воды, а возможно, подземные океаны. При М.Кадаафи в Ливии нашли несколько огромных подземных озер и добывали оттуда воду, устраивая оазисы и по водопроводам подавали воду в города. Под Сахарой воды много.
Какой можно сделать вывод? Не исключено, что культуры в цветущей тогда Сахаре существовали и старые карты не врут. Произошла катастрофа, которая привела к всплеску геотектонической активности во всех возможных вариантах и именно катастрофа в недалеком прошлом привела к появлению этих марсианских пейзажей в Сахаре.
***
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Все средневековые старые карты показывают отнюдь не пустыню. Регион был изучен и указаны множество городов на побережьях и в глубине континента. Если сравнить старые карты, сделанные до начала 18в., то впечатление такое, что регион вполне известный для европейских картографов. Хотя, ученые утверждают, что в пустыню эти территории превратились тысячи лет назад и карты по из логике – ошибочные или поддельные. Этот вывод они делают по одной причине: для них история линейна, в ней нет места глобальным катастрофам, когда погибали целые континенты.
Обратите внимание на р.Нигер. На старой карте она протекает гораздо западнее и впадают в Атлантический океан на западных берегах Сахары. Ее исток – в центре Сахары. А в настоящее время ее исток переместился на плато Фута-Джалон почти у Атлантики и стекает в Гвинейский залив. Не могли древние картографы так ошибаться.
Про деградацию информации карт можно прочесть эту небольшую статью
Мое мнение, что в средние века Африка, а в частности, северная ее область, Сахара пережила геотектоническую катастрофу, которая переформатировала весь материк. Это, кстати, касается и всех остальных материков в разной степени. Думаю там, где сейчас мы наблюдаем следы древних культур – эти регионы пострадали меньше всего. Там много что смогло уцелеть. Остальные были стерты процессами, которые были похожи на наши представления о всемирном потопе. Причину этому мы точно не знаем (есть только гиптезы), но можем наблюдать картины от последствий.
В науке есть данные о масштабных вымираниях животных. Это случалось несколько раз. Существует данные о пяти самых массовых:
- Ордовикско-силурийское вымирание (450-440 млн. лет назад – вымерло 60% позвоночных);
- Девонское вымирание (374 и 359 млн. лет назад – вымерло 50% морских животных);
- Пермское вымирание (самое масштабное, произошедшее 250 млн. лет – вымерло 70% наземных животных и 95% всех морских);
- Триасовое вымирание (случилось 200 млн. лет назад – вымерло 50% всех животных);
- Мел-палеогеновое вымирание (произошло около 65 млн. лет назад – вымерло 15% животных)
Источник
Я очень скептически отношусь к датировкам и геохронологии в современной науке. Например, считаю, что каменноугольного периода на Земле не было. А сами залежи каменных углей – это последствия тех самых катастроф. Этому есть подтверждающие факты и доказательства в цифрах.
Но если не затрагивать датировки, то и так становится понятным, что масштабные катастрофы на Земле случались. Для меня не исключено, что в исторические времена.
Но вернемся к Сахаре. По всей видимости, случившаяся катастрофа в Африке – это было не только глобальное затопление и водные потоки. Это были извержения вулканов, горообразоания и выходы на поверхность различных флюидолитов с водой, глиной, песком и т.д. Вот об этих следах на территории Сахары, как о последствиях былой катастрофы мы сейчас и поговорим.
Один из читателей поделился ссылкой на интересные объекты в Сахаре.
Он сообщил, что у него есть ссылки на гугл-карты на объекты с необычной желобообразной структурой, напоминающей стену. Находятся они в центре пустыни Сахара в Мали:
Ссылка на карту
Он даже прислал kml-файл. Находится в моей группе в разделе документы: название файла «Разломы в Сахаре.kml». Группа указана в описании канала. Ссылка
Южнее проходит еще одна «стена»:
«Стена» тянется на многие километры
При беглом рассмотрении появляются такие версии:
- засыпанный акведук или некая стена с времен, когда пустыни не было, а были города.
- разлом, через который выдавило грязевые массы, которые окаменели.
Там есть места, где от основной прямолинейной структуры идет перпендикулярные ей “отростки”:
Ссылка на карту
Может ли разлом коры проходить так прямолинейно?
Еще одно место с пересечением «стен»:
Ссылка на карту
Уже появляются сомнения на счет акведуков и каких-то искусственных стен.
Здесь целая сетка из более мелких «стен». Ссылка на карту
По моему мнению эти стены похоже именно на разломы и выходы пластичных пород с последующим окаменением. Магма бы расплылась по территории. Хотя, о механизме образования стен – будет ниже.
На этой территории находятся и небольшие потухшие вулканы, которые говорят о мощной литосферной активности когда-то в прошлом:
Ссылка на карту
Ссылка на карту
То, что это именно разломы, говорит вулкан, находящийся на “стене”.
Я не нашел фотографий этих мест, хотя раньше в программе Гугл планета Земля был замечательный сервис фотографий panoramio. Многие годы пользователи пополняли его своими фотоработами из всевозможных уголков Земли. Он был привязан к картам. Его закрыли без объяснения причин. На малую часть фотографий ссылки остались рабочие, т.е. сама база существует.
Оказывается, подобные «стены» – это не единственное на Земле место. Аналогичный объект находится в Северной Америке: Крылатая скала. Нью-Мексико. Источник
Картина разломов очень похожа на космоснимки мест в Сахаре.
Думаю, эта стена образовывалась так. Происходил разлом (сеть разломов) в земной коре, которые заполнялись флюидолитами. Образовывалась дайка. Не обязательно она заполнялась магмой.
Возможно, холодными, минеральными туфами. Происходило окаменение пород. После следовал второй этап геотектонической активности с выталкиванием, подъемом этих «стен» над поверхностью.
Так же местами образовывались вулканы и грязевые вулканы с выходами огромного объема воды, грязи и песка. Это предположение подтверждает информация ниже.
Я ни разу не слышал информацию про вулканы, пусть и потухшие в пустыне Сахара. Они имеются на востоке континента, где проходит глобальный разлом через весь континент с севера на юг. Но что бы на равнинах пустыни, в якобы геологичеких спокойных местах?
Кроме этих «стен» и рядом расположенных с ними небольших потухших вулканов, в Сахаре имеются огромные по объему и глубине кратеры:
Это не лунные или марсианские пейзажи – это Сахара. Подробнее
Располагаются они в республике Нигер, тоже в Сахаре, но восточнее от «стен», показанных выше. Диамтеры их огромны – более 1 км
Диаметр кратера на нижней справа картинке – более 7 км. Не похоже, что это вулканы. Порода не темного цвета. А у некоторых нет конуса над землей, т.е. он не выбрасывал магму и пепел. Я думаю, что из этих кратеров выходили водно-грязевые массы с песком, которые и намыли его, образовав пустыню. Именно эта катастрофа, следы которой мы видим в этих объектах и стерла всю средневековую цивилизацию и культуры Сахары. Выжило лишь малое число жителей Африки. Думаю, посчастливилось это и берберам, амазахам, которые ушли в горы на северо-западе Африки. Это белое население Африки, чья культура в одежде и орнаментах очень похожа на древнеславянские узоры. Но это отдельная интересная тема.
Аналогичные кратеры имеются и на Аравийском полуострове.
Некоторые спросят: если это произошло по причинам выхода воды вместе с глиной, песком, то откуда столько воды в недрах? Ответ: ученые установили, что под пустыней находятся моря из пресной воды, а возможно, подземные океаны. При М.Кадаафи в Ливии нашли несколько огромных подземных озер и добывали оттуда воду, устраивая оазисы и по водопроводам подавали воду в города. Под Сахарой воды много.
Какой можно сделать вывод? Не исключено, что культуры в цветущей тогда Сахаре существовали и старые карты не врут. Произошла катастрофа, которая привела к всплеску геотектонической активности во всех возможных вариантах и именно катастрофа в недалеком прошлом привела к появлению этих марсианских пейзажей в Сахаре.
***
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