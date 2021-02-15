Сколько дней Красная Армия выбивала немцев из Брестской крепости…
Советские защитники Брестской крепости столкнулись с врагом уже в первый день войны – 22 июня 1941 года. Только ко второй половине июля немецким войскам удалось окончательно сломить упорную оборону цитадели. Через три года Брестскую крепость пришлось защищать уже отступавшим гитлеровцам.Приступить к освобождениюОсвобождение Бреста происходило в рамках Люблинско-Брестской операции, развернувшейся с 18 июля по 2 августа 1944 года. Ее выполнение было поручено маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому, возглавлявшему войска I Белорусского фронта. На южном участке фронт выдвинулся далеко вперед и подошел вплотную к Ковелю. До Бреста оставалось не более 100 километров. Но и сопротивление врага обещало быть упорным.Операция подразумевала нанесение серии концентрированных ударов в обход Брестского укрепрайона с разгромом группировки германских войск в Бресте и Люблине с дальнейшим выходом на варшавское направление. Нужно отметить, что к освобождению сел и городов Брестской области советские войска приступили еще до начала основной операции – месяцем ранее — в ходе...
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