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Стали известны подробности биографии Игната Артеменко, которого оскорбил Навальный

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Сегодня имя Игната Сергеевича Артеменко известно всей стране. Участник боевых действий в Великой Отечественной войне был публично оскорблен Алексеем Навальным. Даже в ходе судебного заседания скандальный блогер не только не извинился перед ветераном, но и продолжал демонстрировать свое хамское отношение к нему.

Характерно, что волну оскорблений в адрес Игната Артеменко поддержали навальнисты и представители либеральной прессы, попытавшиеся гнусным образом умалить боевые заслуги ветерана.  

Между тем биографию Игната Сергеевича Артеменко, которая является обычной для тех военных лет, без сомнения можно назвать героической. Игнат родился в Могилевской области. Еще будучи подростком, он начал помогать партизанскому подполью, был схвачен немцами, но сумел бежать.

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В 1943 году Игнат Артеменко становится бойцом 810-го партизанского полка, действовавшего на территории Белоруссии. Еще через год, его призывают в ряды Красной армии и, учитывая боевые навыки, направляют в разведку. Судя по документам, Игнат мог приписать себе два лишних года, указав датой рождения 1926 год, для того чтобы отправиться на фронт бить фашистов.

После окончания Великой Отечественной войны Игнат Артеменко остается на службе в армии. Отдав Вооруженным силам страны сорок лет, в 1982 году он увольняется в запас в звании полковника, имея на своем счету боевые награды и блестящий послужной список.

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И вот на склоне лет в адрес заслуженного ветерана, участника боевых действий звучат оскорбления со стороны проходимца Навального. Эти возмутительные действия скандального блогера достойны еще большего наказания и осуждения, чем его мошеннические действия по делу «Ив Роше».

 

Метки: ветеран, навальный, оскорбление
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