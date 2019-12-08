Древние свидетельства земной жизни Христа. Гари Р. Хабермас.

Изучив, что сказано о жизни Иисуса в древних источниках, появившихся до Нового Завета или не относящихся к нему, мы дадим теперь итоговую оценку этому материалу. Прежде всего, мы обобщим все сведения о жизни, учении, смерти и Воскресении Иисуса, приведенные во второй части книги. Затем, подводя итоги, мы определим, насколько эти источники позволяют установить факты.

Краткий обзор источников.

Из рассмотренных здесь источников, принадлежащих к упомянутым четырем категориям, можно почерпнуть много сведений о разных аспектах жизни Иисуса. Древние вероисповедания (а также факты, получившие подтверждение при использовании критических методов), археологические, нехристианские и не относящиеся к Новому Завету источники содержат довольно подробную информацию о деятельности Иисуса. В начале этой главы мы обобщим все свидетельства из этих четырех категорий, составив таким образом полное представление об имеющейся информации.

Жизнь Иисуса.

Сообщается, что

1) Иисус стал человеком (вероисповедания: Флп.2:6 и сл.; 1Ин.4:2; «Послание Варнавы») и

2) жил на земле, войдя в историю человечества (Игнатий).

3) Он происходил из колена Иуды (Иустин) и

4) из рода Иессея и Давида (вероисповедания: Деян.12:23, 2Тим.2:8; Иустин; Игнатий).

Археологические находки свидетельствуют о том, что до рождения Иисуса

5) римские власти объявили сбор податей,

6) и для этого требовалось, чтобы все вернулись в родные города.

7) Один из таких сборов, проводившихся примерно каждые четырнадцать лет, проходил, судя по всему, примерно в то время, когда родился Иисус.

8) Иисус родился от Марии (Игнатий),

9) которая была девой (Игнатий; Иустин), и

10) у Него был брат по имени Иаков (Флавий).

11) Иисус родился в городе Вифлеем, располагавшемся примерно в восьми километрах от Иерусалима, и, как утверждается,

12) факт Его рождения можно проверить по записям Квириния, который был первым прокуратором Иудеи (Иустин).

13) Затем к Иисусу пришли аравийские волхвы, которые до этого посетили Ирода (Иустин).

14) Кроме того, родным городом Иисуса был Назарет (вероисповедания: Деян.2:22, 4:10, 5:38).

Об общественном служении Иисуса известно следующее:

15) Его предшественником был Иоанн (вероисповедания: Деян.10:37, 3:24-25),

16) который крестил Его (Игнатий; ср. вероисповедание: Рим.10:9-10), а затем

17) Иисус избрал Апостолов («Послание Варнавы»; Иустин). Географически

18) служение Иисуса началось в Галилее и

19) распространилось по Иудее и всей Палестине (Тацит; Лукиан; «Акты Пилата»; вероисповедание: Деян.10:37).

20) Иисус был известен Своей мудростью, праведностью и высокой нравственностью (Флавий; Мара бар-Серапион).

21) Его служение и учение (вероисповедание: 1Тим.3:16)

22) привлекли к Нему много последователей как из евреев, так и из язычников (Флавий; Талмуд; вероисповедание:1Тим.3:16).

Утверждается, что

23) Иисус совершал чудеса (вероисповедания: Деян.2:22, 10:38; «Акты Пилата»; Кодрат; «Послание Варнавы»; Иустин). Сообщается, что

24) некоторые были исцелены, а другие воскрешены из мертвых, и

25) некоторые очевидцы этих событий все еще были живы (Кодрат). Также утверждается, что

26) Пилат направил римским властям отчет, в котором содержались эти подробности (Иустин). Кроме того, Иисус

27) исполнил ветхозаветные пророчества, тем самым подтверждая Свои учения (вероисповедания: Деян.2:25-31, 3:21-25, 4:11, 10:43, 13:27-37; Иустин; ср. Флавий), а также

28) Сам делал предсказания, которые впоследствии исполнились (Флегонт),

29) например, предсказание о Своем Воскресении (Иустин).

Личность Иисуса.

Во многих изученных нами источниках говорится о личности Иисуса. В современном богословии титулы Иисуса считаются чрезвычайно важными указаниями на то, Кем Он считал Себя, и Кем считала Его ранняя церковь. В этом отношении предшествовавшие Новому Завету вероисповедания играют решающую роль ввиду их ранней и авторитетной природы. Согласно этим исповеданиям, Иисус был Божеством. Сказано,

30) что по природе или естеству Он был равен Богу (вероисповедание: Флп.2:6). Он прямо называется

31) Господом (вероисповедания: 1Кор.11:23; Деян.2:36, 10:36; Рим.1:4, 10:9;Лк.24:34), Сыном Божьим (вероисповедания: Деян.13:33; Рим.1:3-4) и

33) Христом (вероисповедания: 1Кор.15:3; Деян.2:36, 38, 3:18, 20, 4:10, 10:36; Рим.1:4, 1Тим.6:13, 2Тим.2:8, 1Пет.3:18, 1Ин.4:2). Среди других Его титулов из традиций, вошедших в Книгу Деяний:

34) Спаситель (Деян.5:31, 13:23),

35), Святой и Праведный (Деян.3:14; ср. 2:27, 13:35) и

36) Начальник (Деян.5:31).

В секулярных источниках приводится схожая информация.

37) Иисусу поклонялись как Божеству (Плиний;

Лукиан),

38) некоторые считали Его Мессией (Флавий) и

39) называли «царем» (Мара бар-Серапион).

Об этом сообщают даже гностические источники.

40) Рассказывается, как однажды Иисус спросил учеников, Кем они считают Его («Евангелие от Фомы»). В гностических сочинениях даются разные ответы, и все сходятся в том, что

41) Он был Богом и человеком. В то время как Он был настоящим человеком из плоти и крови («Евангелие истины»; «Послание к Регину»), о чем свидетельствует (в контексте) титул «Сын человека» («Евангелие от Фомы»), Его также называли

42) Сыном Божьим («Послание к Регину», «Евангелие истины») и

43) «Всем» («Евангелие от Фомы»).

Учение Иисуса.

Сказано, что

44) Иисус проповедовал и учил Израиль – Свой возлюбленный народ («Послание Варнавы»).

45) Он призывал евреев раскаяться, но они отказались даже после того, как Он воскрес из мертвых (Иустин).

46) Главным учением Иисуса было Евангелие (вероисповедание: 1Кор.15:1-4),

47), которое Он принял от Бога, а затем передал Своим ученикам (Климент; «Послание Варнавы»).

48) Апостолы были полностью убеждены в истинности Евангелия и, в свою очередь, проповедовали повсюду Царство Божье (Климент).

В некоторых секулярных источниках наблюдается тенденция

49) представлять Иисуса как философа, распространявшего своеобразное учение (Лукиан; Мара бар-Серапион; ср. «Евангелие от Фомы»). Например, Лукиан называет Иисуса «мудрецом». Лукиан и Плиний, в частности, подтверждают некоторые основные учения Иисуса, ранее упомянутые в христианских источниках.

Лукиан утверждает, что

50) Иисус принес в Палестину новое учение. Оно подразумевало:

51) необходимость обращения,

52) отрицание богов и

53) братство всех верующих. Кроме того, в учении Иисуса предполагались и поощрялись:

54) поклонение Ему,

55) жизнь в соответствии с Его заповедями,

56) важность веры и

57) бессмертие, приводящее к тому, что верующие презирали смерть.

Лукиан также отмечал,

58) что у христиан было священное Писание, которое они часто читали.

Помимо упоминания о том, что верующие поклонялись Иисусу как Божеству, Плиний также сообщает

59) о клятве не грешить, которую давали верующие, что служит типичным примером этического учения Иисуса. Кроме того, Плиний говорит, что

60) истинных верующих невозможно побудить или заставить поклоняться богам и что

61) они совершают богослужения в определенный день недели перед рассветом – оба эти факта также отражают учение Иисуса.

Наконец, в «Евангелии истины» приводится еще два факта.

62) Иисус учил слушателей о Своем Отце и

63) осознавал, что Его смерть станет основанием жизни для многих.

Смерть Иисуса.

Из раннего вероисповедания в 1Кор. 11:23 и сл. мы узнаём, что

64) Иисус присутствовал на вечере

65) в тот вечер, когда был предан. На этой вечере Он

66) возблагодарил за еду и

67) разделил хлеб и вино,

68) которые назвал жертвой – Своим Телом и Кровью, приносимыми за грех.

69) Еврейские старейшины постановили, что Иисус виновен в распространении духовной ереси и что Он ведет Израиль к отступничеству (Талмуд; ср. «Апокриф Иоанна»).

70) Поэтому иудеи отправили гонца, который объявлял, что Иисус за Свое учение будет побит камнями, но всякому, кто пожелает, предлагается выступить в Его защиту. Однако не нашлось никого, кто вступился бы за Него (Талмуд).

Иисус

71) предстал перед Пилатом (вероисповедания: Деян.3:13, 13:28) и

72) сделал доброе исповедание (1Тим.6:13), которое, возможно, было подтверждением Его Мессианства.

73) Претерпев гонения («Евангелие истины»)

74) за Свое учение (Лукиан),

75) Иисус был предан смерти (вероисповедания: 1Кор.15:3; Деян.3:13-15, 13:27-29, 1Пет.3:18; Рим.4:25, 1Тим.2:6; «Евангелие от Фомы»; «Послание к Регину»). Он умер

76) от рук римского прокуратора Понтия Пилата (Талмуд; Игнатий)

77) во времена местного правителя Ирода (Игнатий).

78) Сообщается, что Иисус был распят (Флавий; Талмуд; Лукиан; «Евангелие истины»; «Акты Пилата»; вероисповедания: Деян.2:23, 36, 4:10, 5:30, 10:39; Флп.2:6 и далее; Игнатий; «Послание Варнавы»; Иустин)

79) беззаконника-ми (вероисповедание:Деян.2:23)

80) в Иерусалиме (вероисповедание: Деян.13:27-28; ср. 10:39)

81) во время правления римского императора Тиберия (Тацит; Флегонт).

В этих источниках даже приводятся некоторые подробности распятия Иисуса.

82) Сообщается, что это событие произошло накануне еврейской Пасхи (Талмуд).

83) Жертв распятия, судя по всему, заставляли нести к месту казни по крайней мере часть креста, и иногда они спотыкались и падали (Плащаница).

84) Запястья и ступни Иисуса были прибиты к кресту (ср. Тацит; «Евангелие истины»; «Акты Пилата»; Игнатий; Иустин; ср. Плащаница, Йоханан).

85) Иногда при распятии наносился последний удар, которым перебивали голени жертвы (ср. описание скелета Иоханана с историческими свидетельствами), чтобы ускорить смерть от удушья,

86) которая является главной причиной смерти при распятии, поскольку жертве приходилось подтягиваться, чтобы сделать вдох (см. описание Плащаницы, описание скелета Йоханана, современные медицинские исследования).

Если Плащаница – не подделка (особенно если она представляет собой погребальный покров Иисуса), она подтверждает некоторые аспекты распятия, в том числе некоторые не совсем типичные особенности. К последним относятся:

87) «терновый венец»,

88) жестокое избиение и бичевание,

89) отсутствие перебитых голеней,

90) нанесенная после смерти рана в груди и

91) истекание из раны крови и водянистой жидкости.

Во время распятия

92) палачи Иисуса бросали жребий о Его одеждах («Акты Пилата»; Иустин).

93) Мара бар-Серапион утверждает, что Иисус был казнен несправедливо, и за это Бог покарал иудеев.

94) В вероисповедании в 1Пет.3:18также отмечается контраст: невиновный умер за грешников.

95) Сообщается, что во время распятия землю покрыла тьма (Талл; Флегонт),

96) а затем произошло землетрясение (Флегонт).

97) Иисус висел на кресте до вечера,

98) после чего Его тело было снято, и Он был похоронен (Иустин; вероисповедания: 1Кор.15:4; Деян.13:29).

Завернутый в Туринскую плащаницу человек также был погребен

99) поспешно,

100) отдельно и

101) в дорогом полотне – все эти особенности нехарактерны для жертв распятия. Кроме того,

102) у евреев при погребении гробница иногда опечатывалась («Назаретский указ»).

Воскресение Иисуса.

103) В это время друзья Иисуса оставили Его и отреклись от Него (Иустин), испытав отчаяние после Его смерти.

104) Через три дня после смерти Иисуса гробница, в которой Он был похоронен, оказалось пустой (Иустин; вероисповедания: Деян.10:40, 1Кор.15:4, подразумевается; ср. «История Иешу»).

105) Иудеи заявили, что ученики, похитив тело, стали проповедовать о воскресшем Иисусе («История Йешу»; Иустин), но эта гипотеза не объясняет известные факты.

Во многих источниках говорится, что

106) Иисус воскрес из мертвых (вероисповедания: Лк.24:34; Деян.2:24, 31-32, 3:15, 26, 4:10, 5:30, 10:40, 13:30-37, 2Тим.2:8; Климент; Игнатий; Иустин; «Евангелие истины»; «Евангелие от Фомы»; «Послание к Регину»). Весомыми свидетельствами явлений воскресшего Иисуса служат

107) ранние сообщения об этом событии, вероятно, датируемые 30-ми гг. н. э., и сообщения самих очевидцев, которые утверждали, что лично видели воскресшего Иисуса (вероисповедания: 1Кор.15:3 и далее; Лк.24:34; Деян.2:32, 3:15, 5:30-32, 10:39-42, 13:28-31).

В частности, согласно свидетельствам,

108) Иисус являлся Петру (вероисповедания: 1Кор.15:5; Лк.24:34) и

109-110) и несколько раз – другим ученикам (вероисповедания: 1Кор.15:5,7; Деян.10:39-42, 13:28-31; ср. Флавий; Игнатий; Иустин),

111) а также более чем 500 очевидцам одновременно (вероисповедание: 1Кор.15:6).

112). Иисус предложил им прикоснуться к Своему воскресшему телу (Флегонт), что они и сделали (Игнатий).

113) Он даже ел и пил в их присутствии (вероисповедание: Деян.10:41; Игнатий). В это время Иисус также говорил ученикам

114) о ветхозаветных пророчествах, которые Он исполнил (Иустин), и

115) повелел им проповедовать Евангелие (вероисповедание: Деян.10:42). Но Иисус являлся не только ученикам. Например, Его видели двое скептиков, наиболее известных ранней церкви –

116) Иаков, брат Иисуса (вероисповедание:1Кор.15:7), и

117) Павел (вероисповедание: 1Кор.15:8).

Если в Туринской плащанице был погребен Иисус, и полотно – не подделка, то оно служит источником дополнительных свидетельств Его воскресения из мертвых.

118) На Плащанице нет следов разложения, что указывает на быстрое удаление тела из нее. Кроме того,

119) погребенное в Плащанице тело, судя по всему, не разворачивалось, а

120) наиболее вероятной причиной появления изображения на полотне был изошедший от мертвого тела жар.

Утверждается, что после Воскресения Иисуса и Его последующего краткого служения на земле

121) Он вознесся на небеса (вероисповедания: 1Тим.3:16; Флп.2:6 и сл.; Иустин; ср. Кодрат) и

122) был прославлен (вероисповедания:Деян.2:33, 5:31, 13:21; «Апокриф Иоанна»; «Евангелие от Фомы»).

Самая первая церковь.

В результате этих событий

123) ученики Иисуса превратились из людей, которые незадолго до этого боялись признать знакомство с Ним, в убежденных свидетелей, чьи жизни изменились (Тацит; Светоний; Мара бар-Серапион; Флавий; Климент; ср. Плиний; ср. вероисповедание: 1Тим.3:16).

124). Евангелие стало центром раннехристианской проповеди (вероисповедание: 1Кор.15:1-4; Климент);

125) возвещалось спасение во Христе Иисусе (вероисповедания: Деян.2:38-39, 3:19-23, 4:11-12, 5:32, 10:42-43, 13:26, 38-41).

126) Воскресение Иисуса стало подтверждением Его учений и свидетельством того, что Он был полноправным посланником Бога (вероисповедания:Деян.2:22-24, 36, 3:13-15, 10:42, 13:32-33; Рим.1:3-4, 10:9-10; Климент; Игнатий).

127) Первая христианская проповедь прозвучала в Иерусалиме, где незадолго до этого Иисус был распят.

128) Была создана церковь, которая росла,

129) и воскресенье стало главным днем богослужения (ср. Плиний; «Послание Варнавы»).

Оценка источников.

Жизнь Иисуса.

В целом мы рассмотрели 45 древних источников, содержащих сведения о жизни Иисуса: 19 ранних вероисповеданий, 4 археологических источника, 17 нехристианских и 5 не относящихся к Новому Завету христианских источников. Изучая этот материал, мы насчитали 129 фактов, относящихся к жизни, личности, учению, смерти и Воскресению Иисуса, а также к ранней проповеди Его учеников. Мы не утверждаем, что все источники имеют одинаковую ценность (ценность каждого из них определяется рядом факторов). Но приведенные (а также перечисленные ниже) факты встречаются во всех упомянутых категориях, у самых разных авторов и вполне однозначны.

Это, несомненно, внушительный объем материалов, появившихся до написания Нового Завета и не относящихся к нему, содержащих свидетельства о существовании Иисуса и о многочисленных фактах Его жизни. В свете этих сведений мы лучше осознаём, насколько безосновательны гипотезы, отрицающие Его существование или принимающие только минимум связанных с Ним фактов. Как мы увидели, большая часть древней истории основана на гораздо меньшем количестве источников, отстоящих значительно дальше от описываемых событий. Некоторые считают, что нам практически ничего не известно об Иисусе из древних не относящихся к Новому Завету источников, однако это совершенно не так. Подобных источников существует множество и, более того, Иисус – это одна из личностей древней истории, о которой мы располагаем значительным объемом качественной информации. Его жизнеописание является одной из наиболее часто упоминаемых и подкрепленных свидетельствами древних биографий.

Личность Иисуса.

О божестве Иисуса говорится в самых разных древних текстах. Из 45 наших источников это учение встречается в 30, среди которых, как ни странно, 7 из 17 секу-лярных источников.

Как отмечалось в главе 4, Иисус говорил о Своем Божественном происхождении, о чем свидетельствуют, например, такие титулы, как «Сын Божий» и «Сын человеческий». Предшествовавшие Новому Завету вероисповедания (шесть текстов в Книге Деяний, а также Рим.1:3-4, 1Кор.11:23 и далее, 15:3 и далее и Флп.2:6 и далее, в частности) содержат особенно явные указания на Божество Иисуса. Это заключение опирается на авторитетные апостольские источники вероисповеданий и на тот факт, что они датируются чрезвычайно ранним периодом – сразу после завершения служения Иисуса.

Эти вероисповедания указывают на то, что церковь начала учить о божестве Иисуса сразу (а не поколение спустя, что часто повторяется в современном богословии), так как эта доктрина определенно присутствует в ранней проповеди. Лучшее объяснение этих вероисповеданий сводится к тому, что они в точности передают учение Самого Иисуса, в особенности если учесть, что Он Сам делал подобные утверждения.

Учение Иисуса.

В приведенном выше списке на удивление мало расхождений относительно учения Иисуса. Даже критики редко сомневаются в том, что основой Его учения было Царство Божье и требования к желающим в него войти.

В свете Его Воскресения эта тема обретает особую важность, так как если Иисус воскрес из мертвых, этим подтверждается истинность Его самого важного учения.

Смерть Иисуса.

Из всех событий жизни Иисуса в древних источниках чаще всего упоминается Его смерть. Из 45 древних источников этот факт приводится в 28-ми, часто с подробностями. Причем 12 источников – нехристианские, что свидетельствует об огромном интересе к этому событию.

Древних авторов интересовала не только смерть Иисуса; в 14 из 28 источников приводятся различные подробности распятия – от медицинских наблюдений до политической информации о правителях того времени, исторических замечаний об эпохе, когда умер Иисус, обсуждения религиозных причин Его смерти. Эти данные свидетельствуют о реальности самого события и о множестве связанных с ним деталей. Можно справедливо сказать, что это один из наиболее убедительно подтвержденных фактов древней истории.

После смерти Иисус был похоронен. Этот факт не только находит серьезное подтверждение в 5 различных источниках, но и отражает обычные действия, совершаемые после смерти человека.

Воскресение Иисуса.

Здесь наше исследование подходит к решающему вопросу, непосредственно связанному с упоминанием о чуде. Повторим, что в цели этой книги не входит вынесение суждения о том, действительно ли Воскресение – подлинное чудо как деяние Бога, но мы попытались оценить, было ли оно реальным историческим событием. Изучив свидетельства, мы приходим к положительному ответу – факты подтверждают воскресение Иисуса из мертвых в соответствии с канонами истории.

Из 45 источников 18 непосредственно говорят о Воскресении, а еще 11 содержат факты, относящиеся к этому событию. Даже если опираться только на известные факты, которые ученые-критики признают историческими, то мы имеем три основных категории свидетельств в пользу Воскресения Иисуса.

Во-первых, альтернативные теории, выдвигавшиеся критиками для объяснения Воскресения с материалистической точки зрения, не в состоянии объяснить имеющиеся данные и опровергаются фактами. Комбинации этих теорий несостоятельны по той же причине. Кроме того, об этом свидетельствуют: опровержение юмовского тезиса о чудесах (а также опровержение других схожих подходов), выдвинутая в девятнадцатом веке либеральная критика каждой из материалистических теорий и отказ от них в двадцатом столетии. Подобные опровержения критических теорий – серьезное возражение против мнения тех, кто отрицает это событие.

Во-вторых, из одних только общепризнанных исторических фактов можно вывести по крайней мере 9 исторических свидетельств в пользу Воскресения, о чем говорилось выше. В частности, существуют ранние сообщения об этом событии (вероятно, относящиеся к 30-м гг. н. э.) – из уст самих очевидцев, которые утверждали, что видели воскресшего Христа (особенно, 1Кор.15:3 и сл. и вероисповедания в Книге Деяний). Все это служит очень убедительным свидетельством в пользу буквальности Воскресения. Очень убедительный аргумент (даже если опираться только на секулярные источники) представляют собой исторические свидетельства о пустой гробнице, равно как и изменившиеся жизни учеников и обращение Павла и Иакова. Таким образом, исторические аргументы в пользу этого события строятся как на несостоятельности критических гипотез с одной стороны, так и на наличии обоснованных позитивных свидетельств – с другой.

В-третьих, даже если опираться на минимум фактов – четыре исторических факта, признаваемых практически всеми учеными, занимающимися этим вопросом, – мы все равно имеем достаточное основание, чтобы опровергнуть материалистические теории, и располагаем важными свидетельствами в пользу Воскресения. Сила этих четырех фактов прежде всего в том, что они установлены критической методологией, поэтому их не могут отвергнуть те, у кого возникают сомнения в связи с другими вопросами, такими как вопрос об авторитетности Писания. Иными словами, мы располагаем минимумом исторических фактов, достаточных для того, чтобы установить историчность Воскресения Иисуса. Сомнения относительно других вопросов не опровергают этот основополагающий факт.

Если Туринская плащаница была погребальным покровом Иисуса, то мы потенциально располагаем еще одной категорией свидетельств Воскресения, так как Плащаница может содержать веские научные, повторяемые доказательства этого события. Конечно, доказательств пока не существует, и Плащаница может оказаться подделкой, но данные, судя по всему, указывают на обратное. Даже если Плащаница не принадлежала Иисусу, она, в любом случае, представляет собой настоящий археологический артефакт и таким образом служит источником важной информации о смерти, наступавшей при распятии. Отсутствие следов разложения указывает на то, что тело находилось в Плащанице недолго. Кроме того, если ткань не разворачивали и если изображение на ней появилось в результате жара, исходившего от тела, то мы располагаем некоторыми потенциальными свидетельствами Воскресения.

Древние свидетельства о Воскресении не исчерпываются этими тремя основными категориями аргументов, но данные аргументы указывают на то, что, согласно обычной исторической методологии, этот факт представляет собой буквальное историческое событие. Это событие стало кульминацией и достойным завершением уникальной жизни Иисуса, подтверждением Его личности, учения и смерти. В ранней церкви Воскресение с самого начала считалось подтверждением учения Иисуса Христа; истинность христианского учения также основывалась на Воскресении.

Вопрос о том, какое место занимает Воскресение в подтверждении христианского теизма сегодня, представляется интересной темой для продолжения данного исследования. Известен лишь один случай Воскресения, и произошло оно именно с тем Человеком, Который делал уникальнейшие в истории религий заявления.

Источник: https://azbyka.ru/drevnie-svidetelstva-zemnoj-zhizni-xrista