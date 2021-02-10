Турция хочет в космос
"Друг Реджеп" презентовал турецкие космические амбиции на 2020-2030 годы.
Среди них:
1. В 2023-му году турецкая ракета должна достичь Луны и совершить там жесткое прилунение, в ознаменования 100-летия основания Турецкой республики.
2. В 2028-м году турецкий космический аппарат должен совершить мягкую космическую посадку на Луне.
3. Построить в обозримой перспективе свой собственный космодром (с помощью иностранных партнеров) и запускать на первом этапе ракеты в международной кооперации, а в перспективе, свои собственные
4. Самостоятельно отправить в космос турецкого космонавта и войти в "высшую космическую лигу", к которой относятся США, Россия, Китай и ЕС.
5. Создать региональную систему спутникового позиционирования.
6. Расширить возможности по созданию ракет, спутников и космических технологий, фактически создавая целую космическую отрасль.
7. Интенсифицировать научные исследования космоса и астрономические наблюдения.
8. Создание условий для возможности ведения коммерческой деятельности в околоземном пространстве.
9. Запустить в 2022-м году первый турецкий спутник слежения и в перспективе создать национальный турецкий бренд в спутниковом бизнесе.
10.Вся космическая программа "Друга Реджепа" рассчитана на 10 лет.
Эрдоган космический.
Не факт, что Турция все это потянет, но как говорится, мечтать не вредно, вредно не мечтать.
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Вот и причина, зачем она в Карабах лезет… Оттуда ближе в Космос ракеты запускать…
:) И построить там Нью-Васюки с космодромом.
Опасно. Армяне и курды спалят.
Натырят технологий, или на помидоры обменяют и полетят.
Да никуда они не полетят. А если и собираются,то пусть своего Эрдогана в капсулу засадят,запустят,и что б с концами… Хотя там по-любому билет в один конец.
Вообще то да полететь не проблема, вернуться вот это проблема.