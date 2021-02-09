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Николай Бондаренко. Готов идти до конца // По-живому

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MdwqMEqWh30
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 16461 9903
    Maleos 50 мин. назад

      Зиганоидов жыдосаксы уже выпнули на митинги нарушать закон, скоро и Сёмину придётся. А то ишь, затаился в каморке, думает, забыли про него. Если баксики капают, значит, не забыли. Да и семья в заложниках…

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      1
    • 26385 4087
      Русофил 41 мин. назад

        Бондаренко дойдёт и покажет всем свой конец.
        Сёмкину приготовиться.

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