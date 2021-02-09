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Зиганоидов жыдосаксы уже выпнули на митинги нарушать закон, скоро и Сёмину придётся. А то ишь, затаился в каморке, думает, забыли про него. Если баксики капают, значит, не забыли. Да и семья в заложниках…
Бондаренко дойдёт и покажет всем свой конец.
Сёмкину приготовиться.