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Это твоя смерть! // Письма

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o7dKglaVyDU
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 950 754
    Valeriy Bondarik час назад

      _.._ З д р а в с т в у й,те _.._

      Н-да…ЭТИМ видео-роликом сказано ВСЁ – о Реалиях России…
      о Реалиях – ПЛАЧЕВНО-КРИЧАЩИХ…о ПОВСЕМЕСТНЫХ проблемах НАСТОЯЩИХ…
      * Жизнь в России – “ОПТИМИЗИРУЮТ”…людей в раССеи – УТИЛИЗИРУЮТ!!!
      ->["ОПТИМИЗАЦИЯ" здравоОХранения ЭТО - УТИЛИЗАЦИЯ населения!]
      ““““““““
      _А в ЭТО-же время – “Белые-лебеди” – бороздят воздушные ОКЕАНЫ…
      Железом СВЕРХ-ЗВУКОВЫМ “гордятся” – ВСЕ нужда,ющиеся СТРАНЫ(рф)…
      РАЗНЫМИ “арматами-УТЮЖАТся” МНОГОчисленные(в рф)ПОЛИГОНЫ…
      * в РЕАЛЬНОЙ НИЩЕТЕ в рф “ЖИВУТ”(СУЩЕСТВУЮТ=ВЫМИРАЮТ)- МИЛЛИОНЫ!!!
      [в ЭТОМ НЕ виноваты - враги ИЗ-ВНЕ,в ЭТОМ Виновны - ВЛАСТИ в странае(в РФ)!!!]
      …Это при СССР – Люди Там Жили!а НЫНЕшние “власти” на Людей – “БОЛТ-забили”…
      ["уважаемый",НЕСМЕННЫЙ правитель - БОЛЕЕ 20-ти лет!ВСЕМ от него - Полит-"ПРИВЕТ"...]
      —>>> ВСЁ оружие РФ – РФ потому НЕ спасёт,что Там – ВЫМИРАЕТ – Русский Народ…
      [v России Пора МЕНЯТЬ ЭТУ власть!Которая превратилась В - в Полит-"МАСТЬ"...]
      - – - – -
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 09-02-21.

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