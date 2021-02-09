Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры,
и соприкоснуться с источником глубокой истины.
Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:
_.._ З д р а в с т в у й,те _.._
Н-да…ЭТИМ видео-роликом сказано ВСЁ – о Реалиях России…
о Реалиях – ПЛАЧЕВНО-КРИЧАЩИХ…о ПОВСЕМЕСТНЫХ проблемах НАСТОЯЩИХ…
* Жизнь в России – “ОПТИМИЗИРУЮТ”…людей в раССеи – УТИЛИЗИРУЮТ!!!
->["ОПТИМИЗАЦИЯ" здравоОХранения ЭТО - УТИЛИЗАЦИЯ населения!]
““““““““
_А в ЭТО-же время – “Белые-лебеди” – бороздят воздушные ОКЕАНЫ…
Железом СВЕРХ-ЗВУКОВЫМ “гордятся” – ВСЕ нужда,ющиеся СТРАНЫ(рф)…
РАЗНЫМИ “арматами-УТЮЖАТся” МНОГОчисленные(в рф)ПОЛИГОНЫ…
* в РЕАЛЬНОЙ НИЩЕТЕ в рф “ЖИВУТ”(СУЩЕСТВУЮТ=ВЫМИРАЮТ)- МИЛЛИОНЫ!!!
[в ЭТОМ НЕ виноваты - враги ИЗ-ВНЕ,в ЭТОМ Виновны - ВЛАСТИ в странае(в РФ)!!!]
…Это при СССР – Люди Там Жили!а НЫНЕшние “власти” на Людей – “БОЛТ-забили”…
["уважаемый",НЕСМЕННЫЙ правитель - БОЛЕЕ 20-ти лет!ВСЕМ от него - Полит-"ПРИВЕТ"...]
—>>> ВСЁ оружие РФ – РФ потому НЕ спасёт,что Там – ВЫМИРАЕТ – Русский Народ…
[v России Пора МЕНЯТЬ ЭТУ власть!Которая превратилась В - в Полит-"МАСТЬ"...]
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 09-02-21.