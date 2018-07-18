Лондонская удавка или смерть Бориса Березовского

Прошло более пяти лет, как в Лондоне был убит Борис Березовский. Именно убит, никакого самоубийства не было. Об этом я написал ещё в 2013 году. С тех пор британское правосудие так и не смогло до конца прояснить ситуацию с этой загадочной смертью.



И это очень странно. Любой студент первого курса медицинского ВУЗа расскажет вам, что смерть насильственная и добровольный уход из жизни невозможно спутать по тем следам, что остаются на шее покойника.

Почему спустя столько лет мы вспомнили об этом? Потому, что на минувшей неделе дочь Березовского дала интервью украинскому изданию, где объяснила, почему она категорически не верит в версию о самоубийстве.

Березовского убили его британские кураторы. Вот что рассказывает дочь Березовского:

«Мне лично кажется, – сообщила она, – вначале папа был отравлен, причем его могли травить так, чтобы всем казалось – он в депрессии, а в итоге убить так, чтобы все вокруг поверили в самоубийство. Причем произошло это в субботу, а в понедельник папа должен был надолго улетать в Израиль. Там его ждал друг, и папа собирался хорошо отдохнуть… Он очень любил Израиль и был очень позитивно на эту поездку настроен. Впервые не планировал, когда вернется, собирался достаточно долго там пробыть.

Если рассматривать версию убийства, то я рассуждаю так: если бы я хотела этого человека убить, то понимала бы, что для убийства этот день – идеальный. Прислуги нет в доме только в выходные – в субботу и в воскресенье, а в понедельник папа надолго уезжает, неизвестно, когда вернется…».

Как и все российские либералы, дочь Березовского была уверена, что следствие в Англии будет честным и непредвзятым. А как же еще?

«… Следствие длилось пять или шесть месяцев, и мне казалось, что никакого альтернативного, параллельного расследования не нужно, потому что если уж полгода они активно работают, то, видимо, знают, что делают. Плюс такая громкая смерть, открытые слушания только через год… А дальше случилась совершенно невероятная история. В сентябре 2013-го, в тот день, когда я должна была получить на руки копию всех документов предварительного следствия, которое наконец закончилось, ко мне заехала знакомая англичанка погулять с собаками. Во время прогулки по лесу она вдруг задала странный вопрос: «А что же у тебя все-таки происходит с делом отца, есть ли новости, может, нужна какая-то помощь?» Мне это показалось ужасно неприличным, какое-то нездоровое любопытство, ведь за все последние месяцы ни один человек мне не задал такого вопроса. Первым желанием было грубо отшить, но в следующую секунду я вспомнила, что ее муж врач, а я как раз думала, что к каким-то медикам мне все-таки придется обращаться, чтобы они просмотрели бумаги, которые привезет полиция.

И я в итоге ответила: «Ты знаешь, а мне действительно может понадобиться помощь» – и объяснила ситуацию, на что эта подруга ответила: «Тогда тебе, наверное, нужен не мой муж, а его отец – очень известный немецкий судмедэксперт и чуть ли не лучший в мире специалист по асфиксии». Прогугли потом: Бернд Бринкманн.

– Как интересно!

– И я тут же, в лесу, с ней договариваюсь об альтернативных средствах связи, поскольку сразу после папиной смерти у меня стал очень плохо работать мобильный телефон, а электронной почтой я в первые несколько дней совсем не могла пользоваться: на экране все прыгало. Я, конечно же, обращалась в полицию, но они клялись, что они тут ни при чем и так и не смогли выявить причины.

Поняв после смерти отца, что полиция ничего толком не сообщает, Елизавета обратилась частным порядком к живущему в Германии знаменитому судмедэксперту, профессору Бернду Бринкману. Тот в свое время занимался другой таинственной историей – смертью в Лондоне итальянского банкира Гвидо Кальви, и передала ему копии имевшихся у нее документов. Изучив их, профессор позвонил ей и заявил: «Здесь же вообще нет ничего, говорящего о том, что это самоубийство. Срочно приезжай!»

« Я приехала во второй раз, и он мне разложил по полочкам, чем отличается убийство от самоубийства. Здесь уже пригодилось мое медицинское образование. Там очень много различий: по характеру странгуляционной борозды, по реакции различных органов и тканей, множество других показателей… И в этот момент я понимаю, что обладаю какой-то страшной тайной, ведь если хотят представить случившееся с папой как самоубийство, а я одна вместе с профессором знаю, что это убийство, то моя жизнь в опасности. И если до этого я очень не хотела открытых слушаний (мне было все это очень неприятно), то теперь оказывалось, что это мой единственный шанс сдвинуть дело с мертвой точки. Потому что если бы я просто кому-то сообщила, правда могла бы и не выплыть наружу, но если я об этом говорю на открытых слушаниях, где присутствует пресса, то тогда уже никуда не деться от этой информации…

Немецкий профессор очень хотел посмотреть фотографии, которых у меня не было (были только письменные документы), и за неделю до слушаний он прилетел в Англию. Мы встретились с коронером и с полицейским, который был ответственным за расследование, и у нас произошел очень серьезный разговор. Профессор начал объяснять, какие выводы он сделал из письменных заключений экспертов, стал задавать вопросы полицейскому… Коронер был в шоке от того, что дело, которым он год занимался, рушится и все выглядит по-другому.

У полицейского на какие-то вопросы вообще странные ответы были. Например, выяснилось, что даже реконструкцию событий не делали…

– …хотя это элементарное…

– …да, и когда профессор поинтересовался, почему, полицейский ответил:

“Мы думали, что это самоубийство”.

Дальше был суд, на котором вопросы охраннику Березовского задавала только его дочь. И тот коронер, что вел расследование – задавал он их потому, что написала их ему Елизавета Березовская.

«В общем, мы с ним могли задавать любые вопросы и мы очень подробно расспрашивали несколько людей. После прочтения всех бумаг больше всего вопросов у меня было к охраннику папы, и я не понимала, почему у полиции они не возникли. В тот момент с ним был профессиональнейший охранник Ави, который прошел израильскую армию…

– …”Моссад”…

– …который охранял премьер-министра Израиля и много лет работал с папой.

Почему-то все утро того злополучного дня охранник спал, хотя папа рано просыпается. После охранник долго разговаривал по телефону со своей женой, затем поехал пить кофе, потом в аптеку, какие-то лекарства от простуды себе покупать, затем за продуктами… К трем часам дня вернулся, при этом прислуги в тот день не было, поскольку был выходной, суббота…

– …и Борис Абрамович в результате на несколько часов один остался…

– …да, при этом охранник как-то не сообразил, что папа, который всегда рано вставал, наверное, не завтракал, потому что завтрак и обед должен был приготовить или разогреть он (в час-два папа обычно обедал).

С чего это вдруг Ави решил, что может где-то до трех отсутствовать и на работу не торопиться, непонятно. Можно же быстро в магазин съездить и те же таблетки от кашля в супермаркете купить, я сама обычно так делаю. Вот эта вся часть – одна сплошная загадка.

Также выясняется, что дом при отъезде Ави на охрану не ставит, потому что, по его словам, папа его не просил, и вообще, никакие камеры не были включены, потому что папа не просил…

– …потрясающе!..

– …но ведь никто и не должен просить: это твоя обязанность – обеспечивать безопасность человека, которого охраняешь!

Дальше этот Ави приезжает наконец домой, стучится к папе, чтобы узнать, когда он захочет обедать, никто не отвечает. Ави заходит в спальню, пытается попасть в ванную – дверь закрыта, и что делает этот…

– …опытнейший профи…

– …именно…

– Дверь выбивает?

– Нет, бежит звонить в скорую помощь, но оказывается, что «скорая» не может подъехать, потому что из дома какие-то ворота нельзя дистанционно открыть, и Ави идет встречать. Уже по дороге к воротам звонит папиному помощнику, описывает ситуацию, на что тот говорит: «Быстро возвращайся домой и выламывай дверь! „Скорая“ подождет».

И только тогда охранник догадывается взломать дверь. На суде я спросила, почему нельзя было выломать дверь сразу, на что Ави ответил, что папа был ему так близок и дорог, что он просто испугался. При этом я знаю, что или ты профессионально поступаешь и дверь ломаешь, или человек тебе близок и дорог, и тогда ты…

– …с двойной скоростью…

– …да, ещё быстрее эту дверь выносишь. Эта ситуация с охранником как была мне непонятна, когда я бумаги по делу читала, так таковой осталась и после суда. Часть этих вопросов я задавала во время суда, какие-то писала заранее коронеру… Кстати, все вопросы, которые я в течение полугода присылала коронеру, он задал на слушаниях…»

И каков же был вердикту суда? Признать факт убийства было невозможно, потому, что тогда нужно отвечать на массу неудобных вопросов и «уши» британских спецслужб могли показаться на поверхности этого очень темного дела. Признать смерть самоубийством не давало участие привлеченного Елизаветой Березовской немецкого профессора.

И тогда…

«Судья в Виндзоре пришел к редкому в британской юридической практике выводу по вопросу о том, как и от чего умер 23 марта 2013 года российский бизнесмен Борис Березовский. Поскольку предоставленных свидетельств и вещественных доказательств оказалось недостаточно, он счел причину смерти недоказанной и вынес так называемый «открытый вердикт»».

И концы в воду… Скрипалям повезло чуть больше. Пока…

И ещё немного статистики «лондонских смертей»:

«Но если снова вернуться в Лондон к таинственной смерти Березовского, то следует вспомнить целую череду других странных смертей в Англии, так или иначе связанных с ним людей. Недавно там внезапно ушёл из жизни неразлучный друг Березовского – Бадри Патаркацишвили. Предприниматель скончался от сердечного приступа. Затем погибли торговцы недвижимостью миллионеры Пол Касл и Робби Кертис и музыкальный менеджер Джонни Эличаофф, которые часто ужинали с Березовским. По слухам, друзья вели дела с русской мафией. Касл на станции метро Бонд-стрит прыгнул под прибывающий поезд. Кертис через два года точно также будто бы бросился под поезд, в этот раз на станции Кингсбери. В 2014 году спрыгнул с крыши торгового центра и разбился насмерть Эличаофф. В ноябре 2012 года вышел на ежедневную пробежку недалеко от своего дома в графстве Суррей Александр Перепеличный, главный информатор швейцарского фонда Hermitage Capital международного авантюриста Вильяма Браудера. Экспертиза поначалу не выявила ничего подозрительного и признала – смерть произошла из-за остановки сердца. Однако спустя три года, по запросу страховой компании, в которой Перепеличный застраховал жизнь, пришлось провести повторное тестирование. При вскрытии патологоанатомы обнаружили в его желудке остатки ядовитого растения гельземий. Связанный с Березовским Скот Янг, предприниматель из Данди (Шотландия), отмывавший его деньги, был найден нанизанным на прутья металлической ограды под окнами своего дома в декабре 2014 года. Скотланд Ярд также сразу же определил самоубийство – якобы Янг выпрыгнул из окна. Однако дочери Янга, прибывшие на место происшествия, обнаружили царапины от ногтей на подоконнике, кроме того, окно нельзя было открыть полностью, а лишь на небольшой зазор. По всей видимости, полиция не проводила экспертизу и вообще не осматривала место смерти. Стивен Мосс, который работал на Патаркацишвили и Березовского, внезапно погиб от сердечного приступа в возрасте 46 лет. Стивен Кертис, юрист, который помогал вывести деньги Березовского из России, погиб в 2004 году, когда его частный вертолет разбился. Пассажир и пилот сгорели. О загадочной смерти связанного с Березовским бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне полонием, много писали. Но через месяц после Литвиненко погиб другой беглый россиянин из круга Березовского – Юрий Голубев, основатель нефтяной компании ЮКОС. Одной из причин смерти считают сердечный приступ. Через год журналист, который расследовал дело Литвиненко и снимал документальный фильм про него – Дэниел Макгрори, за пять дней до презентации фильма скончался от кровоизлияния в мозг… И вот теперь и дочь Березовского привела веские свидетельства того, что беглый олигарх на самом деле не повесился, а был убит… Таким образом, если вспомнить ещё и о недавней провокации со Скрипалями, то именно Англия становится местом, где одного за другим убирают тех, кто или «слишком много знал» о махинациях беглых мошенников из России, или мог раскрыть опасные для западных спецслужб тайны, связанные с провокациями против нашей страны».

А вот моя статья, которая проясняет, что же в действительности произошло с Березовским. С момента её написания прошло пять лет, и ни одной буквы я бы в ней не изменил. Никакой «новой» информации с тех пор не появилось и уже не появится. Белых пятен в этой истории для меня нет…

Источник: nstarikov.ru Игра и смерть Бориса Березовского Эта статья написана исключительно на основе непроверенных домыслов. Смерть Бориса Березовского до сих пор оставляет много вопросов. Ответы на которые либо появляются понемногу, строго дозировано, либо не появляются вовсе. Вот основные из них. Почему сразу после смерти Березовского следствие начало упорно говорить о самоубийстве, а спустя некоторое время заговорили о возможности посторонней «помощи»? Почему с самого начала никто не говорил о том, что умерший (или убитый) Б. ушел из жизни через повешение? Отчего британские судмедэксперты «не заметили» на шее Березовского нити, о которой ничего не говорилось сначала, а лишь спустя несколько дней? Почему эти «независимые британские эксперты» более недели делают то, что любой студент медвуза должен сделать за пару часов ? Почему лишь на пятый день после смерти Б. появилась информация о том, что у него сломано ребро, без пояснения прижизненная ли это травма? Хотя определение прижизненности травмы – простейшая задача для патологоанатома. Почему только через неделю после смерти «вдруг» выяснилось, что с деньгами у Б. проблем не было, и он собирался получить огромную сумму? И самый главный вопрос: зачем Березовскому было сводить счеты с жизнью? Никто из близких друзей Б., кстати, в его самоубийство не верил. А он счеты с жизнью не сводил. Он собирался жить. И играть дальше в те игры, в которые играл последние десятилетия – в политические игры. Первое, что нужно понять – Борис Березовский занимался антироссийской деятельностью. Это если мягко сказать. Если сказать прямо – он предал Родину и вступил в контакт с влиятельными кругами Великобритании. Причем это произошло задолго до его эмиграции в Лондон. Он стал сначала предателем и только потом эмигрантом. Находясь в России, Березовский отстаивал интересы не России, а Британии. Потом ему пришлось уехать. Разумеется, Лондон его в Россию не выдал. К слову – никакого суда, который бы рассмотрел бы по существу доказательства России, требующей экстрадиции Березовского, никогда не было. Министр внутренних дел Британии САМ принял решение дать ему политическое убежище, а потом уже суд на основе этого решения принял решение отказать в экстрадиции, даже НЕ РАССМАТРИВАЯ доказательства вины БАБа. В Великобритании Березовский активнейшим образом боролся против России. Причем не только внутри самой России, но и за ее пределами. Только один пример — он, а вернее он по заказу своих кураторов из Ми-6, помогал деньгами «оранжевым лидерам» на Украине. Это удобно. Чьи деньги? Березовского. Никаких спецслужб, никакого иностранного следа. Так и боролся Березовский против России и лично Владимира Путина. На его счету организация многих смертей и провокаций. Наиболее громкое – отравление Александра Литвиненко. Последняя по хронологии попытка Березовского оправдать доверие своих кураторов – это «белые ленточки». Это попытка оранжево-белой революции, когда он, сидя в Лондоне призывал к свержению законной власти в России. Это финансирование и координация деятельности Пятой колонны в нашей стране. Ничего не получилось. Революции не вышло. Зато развитие получила совсем другая история. Тут надо сказать два слова, а зачем нужны «Березовские» и революции. Они нужны для ослабления геополитических соперников – это как минимум. Максимум для установления в других странах таких правительств, которые отдадут ресурсы своих стран в руки англосаксонских корпораций. (Последний и яркий пример этого – Ливия. Там «березовские» победили и отдали ливийскую нефть американцам и британцам.) Главная корпорация Великобритании – Бритиш Петролеум (Би-Пи). Она играет ту же роль, что когда-тоиграла в политике и экономике Британии «Ост-Индская компания». Одна из главных задач – взятие под контроль ресурсов других стран. Именно поэтому Би-Пи так активно «лезла» в Россию, добившись создания у нас компании ТНК-Би-Пи. Яркий пример того, что для Лондона важно пристуствие на рынке, а не заработок – это упорное нежелание британской части акционеров ТНК- Би-Пи добывать нефть где-либо, кроме России. Даже если в России себестоимость выше и заработки ниже. Российская власть вела долгую и упорную компанию по выдавливанию англичан и русской нефтяной отрасли. Закончилось все это нахождением между Кремлем и Лондоном некоего компромисса. Англичане продают «Роснефти» свою долю в ТНК-Би-Пи и государственная компания «Роснефть» восстанавливает госконтроль над еще одним куском нашего нефтяного пирога. При этом она становится и крупнейшей в мире нефтяной компанией. Англичане же получают пакет акций «Роснефти» (не контрольный). Такая ситуация устраивает обе стороны. Для России важно восстановить контроль над своими богатствами, а для англичан нужно в сложный кризисный момент сохранить свое присутствие в нефтяной сфере России. Пусть и так «сбоку». Пройдет кризис, изменится обстановка и наши британские «друзья» опять попытаются переиграть ситуацию в свою пользу. Но пока компромисс был найден. Одно из условий – англичане резко снизят поддержку Пятой колонны в России и за ее пределами, «попросят» её стать «тихой и спокойной». Вот так — геополитика потянула за собой экономику. А теперь вопрос? Что делают хозяева с теми революционерами, кто уже более не нужен? Есть только два варианта. Плохой – убивают, чтобы получить информационный повод для удара по противнику. И чтобы получить знамя. «Кровавый режим» убил наше все, незабудемнепростим. Второй вариант для вышедших в тираж «борцов за свободу» лучше – пенсия. Работа «витриной» для новых революционеров. Видите, как у него все хорошо, и у вас так будет, если начнете с нами сотрудничать. Лица лондонских «борцов за свободу» на прошедшей неделе видели? Они испуганы и удивлены. Как были бы удивлены друзья Троцкого или Парвуса, если бы им сказали, что эти вожди повесились, потому, что у них нет денег. Троцкий не может повеситься. Не тот калибр, не та закалка. Это игрок. И Березовский был игроком. И потому абсолютно правы его друзья: не мог Борис Абрамович повеситься. А значит – его убили. Только кто? Вариантов только два: «кровавый режим» России или британские друзья. Обратите внимание – о виновности Кремля не говорит НИКТО. Потому, что есть письмо Березовского лично Путину. И значит убивать Березовского, который просит прощения и просит разрешить вернуться, незачем. Какие остаются варианты? Только один. Березовского убили его же кураторы из британских спецслужб. Зачем и почему? Вот тут мы и используем информацию из абсолютно непроверенных домыслов. Англичане решили отправить Березовского на пенсию. Работать той самой «витриной». Звоночек ему об этом был – проигрыш суда Абрамовичу. Тут бы БАБу и угомониться. Постепенно отойти от дел. Он так и сделал. Александр Гольдфарб, один из приближенных Березовского, придумавший и раскрутивший лживую историю с полонием, дозой которого в реальности можно было отравить пол Лондона, а не одного Литвиненко, на днях говорил, что Б. прекратил финансирование его проектов и ушел на несколько месяцев в тень. Но Березовский был игроком. И на пенсию уйти не хотел. Хотя британцы ему сделали отличную легенду – проигрыш суда Абрамовичу – расстройство+финансовые трудности – уход в тень – спокойная старость. Березовский не хотел на пенсию. И решил сделать нечто, чтобы показать свою нужность и важность. Чтобы его вернули на ринг. Это была его главная и роковая ошибка. Подобно многим революционерам, Березовский решил, что хозяин его любит. Это не так. Хозяин любит не теленка, хозяин любит телятину. Для англичан проект «березовский» был закрыт окончательно и бесповоротно. И являлся частью соглашения с Кремлем, которое позволяло британцам остаться на нефтяном поле России. И тут Березовский решил действовать, не спросив разрешения. Как бы уйдя от дел, он написал письмо Путину, о котором теперь столько говорят. Смысл поступка Березовского был следующим. Под видом раскаяния и просьбы к Путину разрешить возвращение на основе определенных действий со стороны Березовского (разоблачение своих прошлых ударов по России + участие в информационном ударе по Пятой колонне + сдача агентов и счетов), он на самом деле хотел совсем другого. Никакого раскаяния не было. Березовский хотел путем своего письма подставить Путина под информационный удар. Березовский якобы готов вернуться и все и всех сдать, но ему ведь нужны гарантии амнистии и прощения. Поэтому в качестве аванса он просит лично Путина сказать (сделать) что-то такое, что дало бы Березовскому уверенность в готовности Кремля честно с ним поступить. Например – из-за вновь открывшихся обстоятельств закрывается одно из уголовных дел против Б. и это как бы случайно, комментирует президент России. После чего Березовский использует произошедшее не для возвращения, а для новой информационной атаки на Россию. Представляя изменение позиции российского правосудия, не только как доказательство невиновности самого Березовского, но и невиновности ВСЕХ убежавших в Лондон. Вторая волна информационной атаки должна была заключаться в «констатации факта» — власть в России очень слаба. Раз уже на таком уровне в России признают факт «незаконности» преследования Березовского. Вот все это Березовский и собирался преподнести англичанам «на блюдечке», в качестве доказательства своей профпригодности. Он смог подставить Путина, ему на пенсию рано. Весь свой план Березовский рассказал своим британским контактерам УЖЕ ПОСЛЕ начала его воплощения. Он сначала вступил в контакт с Кремлем и только после этого рассказал своим «британским друзьям». Не сказал Б. только об одном – о деталях. А именно – о том, что он лично написал и УЖЕ доставил Путину письмо. И тем подписал себе смертный приговор. Для англичан стало ясно, что Березовский вышел из-под контроля, что спокойно сидеть на пенсии он не может и не хочет. Но это ещё полбеды. Ведь на самом деле его «инициатива» нарушала договоренности с Москвой и разрушала всю британскую геополитическую политику на постсоветском пространстве. Потому, что осуществи Березовский свой замысел – и никто не поверит, что действуют БАБ по личной инициативе. А значит эта ситуация отменит все договоренности. Допустить этого нельзя. Что остается? А значит остается только одно – сделать Березовского знаменем. Убить и выдать его смерть за расправу Кремля, над несгибаемым борцом. Ведь невозможность ругани и обвинений в адрес России из-за его смерти в «пакетное соглашение» не входили. И британцы убили Березовского. После чего должна была начать раскручиваться история о «следе Кремля». И тут британцев ждал неприятный сюрприз, который полностью испортил им игру. В первые же часы после сообщения о смерти Березовского, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал об имеющемся письме олигарха президенту России. (http://lenta.ru/news/2013/03/31/ebowtheletter/) Обратите внимание – не по непроверенным данным, не со слов «источника в Кремле», а фактически — по словам САМОГО ПРЕЗИДЕНТА России. После этого раскручивать тему с убийством по приказу Кремля нельзя. Нужно срочно менять тактику на самоубийство. Что делать? Ведь вся подготовка делалась к версии убийства. Вот отсюда и загадочные действия «экспертов», которые никак не могут толком провести вскрытие. Ребра ломали, чтобы было убийство. А теперь версия радикально поменялась. Сложно. Вероятнее всего, мы теперь увидим некую придумку, экспромт. Кого–то назначат «виновным», будут искать. Появится новая версия, которая объяснит, кто мог убить Березовского, не будучи никак не связанным с Москвой или Лондоном. Любовь или деньги, или все вместе. И вот еще, что важно — Путин Березовскому не поверил. И провел блестящую комбинацию. Ведь не только Березовскому нужны доказательства серьезности намерений Кремля, но и Кремлю нужны такие же доказательства. Причем – вперед. Ведь инициатор контакта – Березовский, ему и начинать первому доказывать серьезность намерений. Первое доказательство – само письмо, написанное рукой Березовского, которое он написал. Но к этому письму «прилагалась» и некая порция закрытой информации. Счета, фамилии, намерения. Так, что в ближайшее время стоит ждать в России отзыва лицензий у некоторых банков, отъезда из страны нескольких иностранных бизнесменов. Тихо, спокойно, без лишнего шума. Мой комментарий: Он для предателей Родины. Пример Березовского нагляден. Становясь на путь предательства, человек, по сути, попадает в рабство. Его свобода выбора сведена к нулю. Особенно после эмиграции. При этом не важно, какую роль тебе назначили хозяева. «Независимого журналиста» или олигарха. Можно только то, что разрешат они. Любая самостоятельность жестко пресекается. Березовский её проявил – Березовского убили. В этом ничего нового. Так случается всегда. Раб не знает замыслов хозяина – он его слепое орудие. И только в таком качестве и нужен. Поэтому выбор на самом деле таков. Становясь на путь предательства своей страны, предатели попадают в рабство. Свобода есть только у тех, борется за свою страну. Бороться за чужую – это и есть рабство. Предатели всегда плохо кончают. Хозяин любит не теленка, хозяин любит телятину.

Источник: nstarikov.ru