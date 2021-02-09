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Действующие подводные лодки флотов мира

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Анимированная инфографика по количеству подводных лодок в различных странах мира на январь 2021-й год на основе данных из открытых источников. К сожалению, автор поленился разбить лодки на дизельные и атомные и считал все лодки оптом. Само собой, формальное количество не отражает возраст тех или иных лодок и их боевые возможности.



Аналогичные видео по другим типам вооружений. Судя по всему, цифры брались из Military Balance 2020 и GlobalFirePower


РСЗО


Буксируемая артиллерия


Ударные, многоцелевые и военно-транспортые вертолеты


Танки


Авианосцы


Боевые самолеты


Военно-транспортная авиация.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6537621.html
Метки: авианосцы, авиация, бронетехника, Видео, подводные лодки, флот
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