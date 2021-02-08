После либерального реванша в США западные транснациональные «элиты» сплотили свои ряды для совместного подавления последних очагов антиглобалистского сопротивления на этой планете

Только за одну минувшую неделю, которая стал и первой неделей его президентства, Джозеф Байден, а точнее те, кто этой декорацией манипулирует, предъявил ультиматумы уже трем иностранным государствам:

1. Мьянме (она же Бирма) – «отмотать кино» назад: «Бирманские военные должны отказаться от власти, которую они захватили, освободить адвокатов, активистов и чиновников, которых они задержали, отменить ограничения на телекоммуникации и воздержаться от насилия.»

2. Сербии – признать независимость захваченного в ходе натовской агрессии сербского автономного края Косово и Метохия: «Мы по-прежнему твердо поддерживаем цель европейской интеграции Сербии и призываем вас продолжать предпринимать сложные шаги для достижения этой цели, включая проведение необходимых реформ и достижение всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений с Косово, ориентированного на взаимное признание»

3. И, наконец, России: «Господин Навальный, как и все граждане России, имеет право на свои права в соответствии с российской конституцией. Он был мишенью — мишенью для разоблачения коррупции. Он должен быть освобожден немедленно и без каких-либо условий.»

Три ультиматума подряд никак не могут быть случайным совпадением. И, очевидным образом, являются свидетельством резко ужесточения внешнеполитического курса США и всего Запада, которые явно намерены навязывать свою волю окружающему миру без всякого учета чьих бы то ни было интересов, кроме своих собственных.

Еще одним доказательством этих крайне агрессивных намерений стал визит в Москву еврокомиссара по иностранным делам Жака Борреля, деструктивный исход которого был явно запланирован заранее и никаких других целей, вроде поиска путей сближения с РФ, перед собой не ставил.

«На этой неделе я ездил в Москву, чтобы с помощью принципиальной дипломатии проверить, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и переломе негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, с которой я столкнулся, явно указывает на развитие событий в другом направлении… агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов ЕС во время визита свидетельствуют о том, что российские власти не хотели воспользоваться появившейся возможностью для более конструктивного диалога с ЕС… Хотя это и не является полной неожиданностью, но вызывает сожаление, причем, смею сказать, также с российской стратегической точки зрения. … мы должны будем подумать о последствиях, тщательно обдумать направление, в котором мы хотим развивать наши отношения с Россией, и действовать сообща и решительно»

В переводе с западно-дипломатического на нормальный русский язык этот «текст слов» означает, что Боррель использовал для сознательного ухудшения отношений с Москвой абсолютно надуманный повод в виде высылки трех западных дипломатов из РФ. Сотрудники иностранных посольств, при аналогичных обстоятельствах, точно так же были бы изгнаны из любой страны Запада. За такие вещи, как участие чужеземных диппредставителей в незаконных антиправительственных выступлениях, на Западе следует немедленное возмездие в виде депортации в 24 часа. И никого не волнует, были они там в качестве «нейтральных наблюдателей», или своим присутствием оказывали бунтовщикам моральную и политическую поддержку.

Бореллю, в случае нормального желания не бить горшки с Россией, следовало элементарно извиниться перед Сергеем Лавровым и пообещать, что больше такого безобразия не будет. Вместо этого он тут же полез в бутылку и принялся угрожать России «последствиями» и тем, что «Запад будет действовать сообща». То есть полная заданность этого визита на именно такой разрушительный результат буквально бросается в глаза. Как бросается в глаза и полное совпадение по времени этой европровокации с серийными ультиматумами Байдена.

Почему это происходит? Почему западные лидеры практически одновременно как с цепи сорвались и закусили удила? Имеет ли это достаточное объяснение в виде недавних действий России в виде отправки на давно заслуженные нары американского агента Навального?

Конечно же, нет! Фундаментальная причина тотального остервенения Запада заключена в нём самом. А именно в том, что после фактического свержения в США антилиберальной и проамерикански настроенной администрации Трампа, там одержала тотальную победу и полностью захватила власть самая агрессивная, бескомпромиссная и разрушительная сила современного мира – транснациональный торгово-финансовый олигархат. Который, после событий в США, получил возможность объединить под своими знаменами практически всю уже подчиненную глобализму часть мира. В том числе практически все Западное полушарие, а также, в той или иной степени, Европу и большинство значимых стран Азиатско-тихоокеанского региона.

И совсем не случайно Джо Байден, одновременно со своими ультиматумами озвучил и явно примирительную позицию в отношении Китая, который, с подачи те же «транснационалов», рассматривается как отнюдь не потерянная для Запада составная часть его глобалистской империи.

«Нам не нужно, чтобы у нас был конфликт, но будет сильная конкуренция. И я не буду делать это так, как Трамп, и он (председатель КНР Си Цзиньпин — ред.) это знает, потому что он тоже посылал сигналы. Мы собираемся сконцентрироваться на международных правилах игры»

Новая консолидация Запада под знаменами глобалистского «интернационала» не потребовало много времени потому, что глобалистские «элиты» во всех этих регионах уже давно сформированы. И ждали только сигнала о победе своих соратников в Вашингтоне, чтобы снова единым фронтом атаковать и добить, наконец, всех своих оппонентов, еще остающихся на земном шаре. Именно этим объясняется тот «единый порыв» самых агрессивных западных проявлений, который мы наблюдаем сегодня.

Конечно, на Западе есть и люди с более адекватным мировосприятием. Например, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который накануне призвал не разрушать «последние мосты» с Россией, напомнив о том, к чему это привело 80 лет назад.

«После устойчивого ухудшения отношений в последние годы энергетические отношения являются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны подумать о последствиях, прежде чем полностью и без замены разрушить этот мост. Я считаю: сносить мосты не признак силы. Как мы должны будем влиять на состояние дел в России, которое мы считаем неприемлемым, когда мы обрываем последние связи с ней? Для нас, немцев, есть еще и другое измерение этой темы. Мы всегда оглядываемся на очень изменчивую историю отношений с Россией. Были периоды плодотворного партнерства, но еще больше — периоды ужасного кровопролития. 22 июня исполнится 80 лет со дня начала нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Более 20 миллионов человек тогдашнего Советского Союза стали жертвами войны. Это не оправдывает никаких проступков в российской политике сегодня, но большую историческую картину мы не должны упускать из виду. Да, мы живем в настоящем и трудное время, но есть то. что было до этого и будущее после этого.»

Но такие трезвомыслящие люди сегодня там стали изгоями и подвергаются беспощадной травле. На того же Штайнмайера, например, немедленно «спустили собак», что характерно — из «украинского посольства» в Берлине, которые облаяли его только лишь за то, что он посмел предостеречь европейцев от новой войны с Россией.

Кстати, вполне вероятно, что очередной антироссийский ультиматум Байдена будет связан именно с Украиной. А первым он не стал только лишь потому, что может оказаться намного более опасным для самого Запада, чем все предыдущие. Во всяком случае, взятый новыми властями США курс на максимальное обострение отношений с так называемыми «проблемными странами» никак не может обойтись без резкого повышения давления в украинском котле. Это было бы просто нелогично.

Что делать в этой ситуации самой России и её гражданам – тоже к гадалке ходить не надо. Запад уже далеко не первый раз в истории пытается взять русских на испуг. Именно так следует квалифицировать и нынешнюю психологическую атаку против РФ. На полномасштабную большую войну обычного типа эта морально разложившаяся публика не готова от слова совсем. Потому что у трансгендерной, генномодифицированной популяции кишка тонка, а их меркантильным боссам такие приемы вообще не свойственны. Эта подлая порода умеет и любит побеждать не на поле боя, но гадить и подрывать страны исподтишка, покупать там предателей и проплачивать государственные перевороты. Именно на это сейчас и сделана главная ставка в отношении России. Причем, разница с внешней агрессией гитлеровского типа чисто инструментальная. Какая, в сущности, разница — танки с крестами на башнях, или «оппозиция» с госдеповскими кричалками в башке, если результат будет один и тот же – Россия под пятой Запада.

Понимать это и не дать себя обмануть льстивыми и рассчитанными на полных балбесов западными посулами о непременном наступлении райской жизни после свержения «кговавого рижыма» — задача текущего исторического момента. Которая будет нам вполне по плечу, если нам самим не станет всё пофигу.

Юрий Селиванов, специально для News Front